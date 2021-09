L'API NLP Cloud

GPT-J est un modèle de traitement automatique du langage open-source avancé, équivalent à GPT-3 d'OpenAI. Ce modèle contribuera à démocratiser le traitement automatique du langage grâce à de nouvelles applications de pointe.Créée en 2020, la startup française NLP Cloud, fournit des modèles de traitement automatique du langage (NLP ou TAL en français) performants, basés sur spaCy et Hugging Face Transformers, répondant aux exigences de production. La société annonce sa compatibilité avec GPT-J, un modèle de 6 milliards de paramètres pour l'intelligence artificielle appliquée au NLP et concurrent de GPT-3. Le code source de GPT-3 appartient à Microsoft. Il est disponible uniquement pour les clients sélectionnés et à un prix élevé. À l’opposé, GPT-J (et son prédécesseur GPT-Neo) est un modèle open source, publié par une équipe de chercheurs d'EleutherAI.GPT-3 et GPT-J ont récemment bouleversé le monde du NLP. Grâce à leur taille, ces modèles d'IA sont à la fois très efficaces pour générer un langage humain fluide et pour traiter efficacement la plupart des cas d'utilisation du traitement automatique du langage moderne. Grâce à GPT-J, les développeurs peuvent effectuer diverses opérations de pointe telles que des chatbots, l'extraction de données à partir de documents non structurés (comme des pages Web, des e-mails, des contrats, des états financiers,…), la génération de code, l'analyse des sentiments, ou la création de contenu marketing, dans de nombreuses langues. De nouveaux cas d'utilisation sont découverts presque tous les jours.Exécuter GPT-J en production de façon fiable et performante est un défi technique. L'équipe NLP Cloud travaille depuis trois mois sur l'intégration de GPT-J pour offrir à ses clients une solution prête pour la production.Julien Salinas, fondateur et CEO de NLP Cloud, déclare :Les modèles avancés de NLP posent de nouveaux défis éthiques. Afin de lutter contre les modèles et les préjugés potentiellement dangereux comme le racisme et la misogynie, NLP Cloud pense que la seule solution est que les modèles de NLP restent open source et soient continuellement audités par la communauté.Fondée en 2020, NLP Cloud est une API qui prend en charge l'interaction entre les ordinateurs et le langage humain. En mélangeant le traitement automatique du langage et le DevOps, NLP Cloud aide les développeurs et les data scientists du monde entier à ajouter de l'intelligence de traitement du langage à leurs applications, en production. La société est basée à Grenoble, en France, et prend en charge tous les cas d'utilisation du traitement automatique du langage à grande échelle - de l'analyse des sentiments et de la classification de texte au résumé et à la génération de texte.Source : NLP Cloud Qu'en pensez-vous ?