Jack Ma et Elon Musk ont récemment été interrogés sur la question de savoir si la technologie est plus intelligente que l'homme, ces deux personnalités ont eu des réponses différentes. Alors que Jack Ma pensait que les humains étaient plus intelligents, Elon Musk croyait en la technologie. Mais la vraie question est de savoir qui est le plus créatif ou le plus capable d'analyser une situation d'une meilleure manière pour trouver une solution.Afin de trouver la réponse, une enquête a été menée par SkyNova, auprès de 1000 participants sur la base d'un projet de prédiction du langage GPT-3. Il a été demandé à ces participants de répondre à des questions courantes et on les a observés pour savoir comment ils allaient investir hypothétiquement un million de dollars.Plus tard, les réponses ont été analysées. Lorsqu'ils investissent hypothétiquement un million de dollars, les personnes interrogées ne sont pas en mesure de déterminer si les idées disponibles pour résoudre un problème sont le fait d'un système d'intelligence artificielle (IA) ou d'êtres humains.L'IA a développé une invention qui peut améliorer l'efficacité des appels vidéo, cette idée a reçu le plus d'investissement. Aucune autre invention humaine ne s'est approchée de l'investissement réalisé dans cette idée basée sur l'IA. Cependant, en général, les idées humaines ont dominé l'intelligence artificielle, comme le montre l'investissement moyen de 86 167 $ par rapport aux 80 716 $ investis dans les inventions basées sur l'IA.En outre, une solution était nécessaire pour résoudre les problèmes de distraction dus aux animaux domestiques. Cette question a été bien traitée par les humains, qui ont proposé de construire un robot pouvant remplacer leur propriétaire comme partenaire de jeu pendant qu'il termine son travail. Cette idée a reçu plus d'investissements que le système de notification de l'IA, qui avertit le propriétaire chaque fois que l'animal traverse sa zone. L'inconvénient de la solution de l'IA est qu'elle n'est pas vraiment une solution car ce système de notification supplémentaire créera plus de distractions alors que le robot gardera l'animal occupé à diverses activités sans distraire le propriétaire.La réunion d'entreprise est l'un des facteurs importants pour analyser l'efficacité des employés. Le problème à résoudre était que ces réunions finissaient par perturber le flux de travail et que, parfois, elles ne pouvaient pas couvrir une grande partie du terrain et que, par conséquent, le temps de travail de l'employé en souffrait.La solution présentée par l'IA était plus pratique que l'invention humaine. L'IA a proposé des fonctions d'appel vidéo avancées et plus efficaces qui peuvent aider les participants en leur permettant d'utiliser des tableaux blancs, des documents ou simplement de partager leur écran. Alors que les humains voulaient dépasser le concept de réunions productives. Ils ont plutôt proposé un avatar qui peut se joindre à eux en leur nom et laisser l'utilisateur réel terminer son travail.Prendre du temps pour ne pas être exposé en permanence à l'écran fait également partie de la vie quotidienne. La solution présentée par les humains comprend une chaise qui vérifie combien de temps l'utilisateur l'a occupée. Si le temps dépasse la limite normale, l'utilisateur sera averti de faire une pause en lui rappelant les conséquences d'une longue exposition aux écrans. Alors que l'intelligence artificielle n'a pas beaucoup travaillé sur ce point et a proposé une fonction préexistante dans laquelle l'écran garde une trace du temps d'utilisation et envoie une petite notification.Pour vérifier si l'IA ou les humains étaient capables de résoudre les problèmes des entreprises modernes, les humains et l'IA ont été placés dans une situation où ils devaient trouver des solutions. Les résultats de l'enquête ont prouvé que les problèmes modernes ne dépendent pas de l'IA pour trouver une solution, les humains sont également capables de trouver des réponses logiques à des problèmes commerciaux. Cependant, l'IA a prouvé qu'elle était un outil valable dans la recherche de solutions.Source : SkyNova Trouvez-vous cette étude pertinente ?A votre avis, qui est le plus à même de résoudre les problèmes de l'entreprise moderne, l'homme ou les solutions basées sur l'intelligence artificielle ?