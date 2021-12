Selon un groupe d'experts navals chinois qui prétendent avoir inventé le canon à bobine le plus petit mais le plus puissant du monde, rapporte le South China Morning Post, l'intelligence artificielle peut surpasser les humains lorsqu'il s'agit d'inventer des armes futuristes. Ils affirment avoir utilisé cette technologie pour construire un pistolet à bobine de la taille d'un pistolet, le plus petit et le plus puissant de son genre. L'armée chinoise utiliserait déjà l'IA pour fabriquer des armes puissantes, telles que les canons sur rail, qui peuvent tirer des projectiles à des centaines de kilomètres de distance.L'intelligence artificielle peut surpasser l'homme dans la conception d'armes futuristes, selon une équipe de chercheurs navals chinois qui affirment avoir mis au point le pistolet à bobine le plus petit et le plus puissant du monde. Le prototype d'arme mis au point par le professeur Zhang Xiao et son équipe à l'Université navale d'ingénierie de Wuhan est doté d'un canon de 12 cm (4,5 pouces), de la taille d'un pistolet et intègre trois bobines alimentées par des piles qui génèrent un champ électromagnétique.Grâce à ce champ électromagnétique, la balle ne touche pas les parois du canon lorsqu'elle le traverse, contrairement à un pistolet traditionnel. L'énergie cinétique de la balle, telle qu'elle a été découverte par les chercheurs, peut atteindre environ 150 joules, soit plus du double de l'énergie nécessaire pour tirer un coup fatal.La vitesse de la balle varie en fonction d'éléments tels que la taille et le poids, et les scientifiques affirment que l'un des principaux avantages de l'utilisation d'un pistolet à bobine est que, contrairement à un pistolet traditionnel, il peut être modifié pour tirer des balles mortelles ou non.Selon l'étude, le premier modèle construit par l'équipe de Zhang était similaire au produit américain. Cependant, après avoir incorporé l'IA dans la conception, les performances de l'arme sont montées en flèche. Plus tôt, en avril 2020, un groupe de réflexion américain, le Brookings Institute, a également souligné ce point et écrit que l'armée et le secteur de la défense chinois ont investi massivement dans les robots, l'essaimage et d'autres applications d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML).Pour certains observateurs, cette application de l’IA entraînera la fin de l'utilisation des soldats humains et la montée en puissance des guerres de robots, qui est inévitable. Pour d’autres par contre, ça donne à l'IA une raison de l'utiliser contre nous tout en faisant progresser l'armement.« L'IA est principalement développée pour un usage militaire, c'est évident. Les Etats-Unis, la Russie et la Chine sont dans une course à la technologie d'IA la plus puissante, c'est comme ça depuis deux décennies maintenant. Le conflit à la guerre et puis la "reconstruction" est la formule éprouvée et vraie pour que le sommet devienne plus riche », indique un internaute.Quel est votre avis sur le sujet ?Croyez-vous que les applications de l’IA pour l'armement entraîneront la fin de l'utilisation des soldats humains ?