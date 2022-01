Ces conclusions sont tirées de l'étude 2021 Global CTO Survey de STX Next, qui recueille les points de vue de 500 CTO mondiaux sur la pile technologique de leur organisation et sur ce qu'ils cherchent à y ajouter à l'avenir. Il en ressort que 72 % des répondants considèrent l'apprentissage automatique comme la technologie la plus susceptible de s'imposer au cours des deux à quatre prochaines années, et 57 % prévoient la même chose pour le cloud computing.En outre, 25 % des directeurs de la technologie indiquent qu'ils ont mis en œuvre le traitement du langage naturel, 22 % la reconnaissance des formes et 21 % les technologies d'apprentissage profond. 87 % des entreprises emploient jusqu'à cinq personnes dans une capacité dédiée à l'IA, à l'apprentissage automatique ou à la science des données.Łukasz Grzybowski, responsable de l'apprentissage automatique et de l'ingénierie des données chez STX Next, déclare :Source : STX Next Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? l'apprentissage automatique est-il une technologie importante ?