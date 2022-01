Tesla laisse par exemple la possibilité aux conducteurs de jouer à des jeux vidéo tout en conduisant et renforce ainsi l’image du véhicule autonome qu’il vend à ses clients. C’est d’avis des autorités américaines de la publicité mensongère susceptible d’amener les conducteurs à surestimer les capacités réelles des Tesla. En effet, la réalité sur le terrain est que les Tesla ne répondent pas à la définition de véhicule autonome de la décision des régulateurs UK : « un tel véhicule [autonome] doit être capable d'effectuer tout seul l'ensemble des tâches de conduite dynamique (autonome). Cela comprend non seulement la direction et le freinage, mais aussi la détection et la réponse aux objets et aux événements. Le véhicule doit être capable de surveiller l'environnement de conduite et de réagir aux autres usagers de la route ainsi qu'aux événements. » La naissance de ce qui serait le premier bébé Tesla illustre à souhait que ce ne sont pas encore des véhicules autonomes, mais des systèmes d’aide à la conduite. La poche des eaux de Yiran Sherry s'est rompue alors que la famille était coincée dans les embouteillages. Les contractions augmentant rapidement et la circulation étant à peine fluide, le couple a réalisé qu'il n'arriverait pas à temps. Keating Sherry (son conjoint) a mis le véhicule en « pilotage automatique » après avoir réglé le système de navigation – dont la dernière version bêta du Full Self Driving lancée au terme du mois de novembre est équipée – vers l'hôpital, situé à 20 minutes de là. Il a néanmoins dû garder la main sur le volant afin que le véhicule les mène jusqu’à la formation hospitalière pendant qu’il s’occupait de sa femme.Les régulateurs UK prennent donc position : « C'est pourquoi nous avons provisoirement proposé qu'un utilisateur responsable bénéficie d'une immunité contre toute infraction pénale ou sanction civile découlant de la conduite dynamique (autonome). Cette immunité est un élément essentiel de notre système. Si l'on dit aux utilisateurs qu'ils n'ont pas besoin de prêter attention à la tâche de conduite dynamique, ils ne peuvent pas être poursuivis en cas de défaillance résultant de la conduite dynamique. »L’approche française en la matière est similaire. Selon la nouvelle ordonnance du ministère de la Transition écologique entrée en vigueur au deuxième trimestre de l’année précédente, lorsque le système de conduite « autonome » exerce le contrôle du véhicule, le conducteur n'est plus pénalement responsable des infractions résultant d'une manœuvre du véhicule, à condition que le conducteur ait engagé le système en respectant ses conditions d'utilisation. Dans ces conditions, c’est le fabricant du véhicule qui devient responsable d’une éventuelle infraction.Source : Décision conjointe Que pensez-vous de cette approche selon laquelle c’est le constructeur d’un véhicule autonome qui doit être tenu pour responsable en cas d’incident ?