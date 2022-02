DeepMind déclare que son intelligence artificielle dénommée AlphaCode est aussi bonne qu'un « programmeur humain moyen » :

AlphaCode a fait l'objet de tests sur des défis organisés par Codeforces, une plateforme de codage compétitive qui publie des problèmes à une fréquence hebdomadaire et établit des classements pour les codeurs, à l'instar du système de classement Elo utilisé aux échecs. Ces défis nécessitent une connaissance approfondie des algorithmes et des concepts théoriques de l'informatique. Ce sont des puzzles très spécialisés qui combinent logique, mathématiques et expertise en matière de codage.Dans un exemple de défi auquel AlphaCode a été soumis, on demande aux concurrents de trouver un moyen de convertir une chaîne de lettres s et t aléatoires et répétées en une autre chaîne des mêmes lettres en utilisant la touche retour arrière. AlphaCode procède à la lecture du problème et propose le code source d’une solution à ce dernier.Dix de ces défis ont été soumis à AlphaCode dans le même format que celui utilisé par les humains. AlphaCode a ensuite généré un plus grand nombre de réponses possibles et les a triées en exécutant le code et en vérifiant le résultat, comme le ferait un concurrent humain. AlphaCode a été testé sur 10 des défis déjà relevés par 5000 utilisateurs sur le site Codeforces. En moyenne, l'intelligence artificielle se classe dans le top 54,3 % des réponses. DeepMind note que les compétences actuelles d'AlphaCode ne sont applicables que dans le domaine de la programmation compétitive, mais que ses capacités ouvrent la voie à la création de futurs outils qui rendront la programmation plus accessible et un jour entièrement automatisée.De nombreuses autres entreprises travaillent sur des applications similaires. Par exemple, Microsoft et le laboratoire d'IA OpenAI ont adapté le programme de génération de langage GPT-3 de ce dernier pour en faire un programme d'autocomplétion qui termine les chaînes de code. Comme GPT-3, AlphaCode est également basé sur une architecture d'IA connue sous le nom de transformateur, qui est particulièrement apte à analyser un texte séquentiel, qu'il s'agisse de langage naturel ou de code. Pour l'utilisateur final, ces systèmes fonctionnent exactement comme la fonction Smart Compose de Gmail, en suggérant des moyens de terminer ce que vous êtes en train d'écrire.De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années dans le développement de telles intelligences artificielles, mais ces systèmes sont loin d'être prêts à remplacer le travail des programmeurs humains. Le code qu'ils produisent est souvent bogué, et comme les systèmes sont généralement entraînés sur des bibliothèques de code public, ils reproduisent parfois du matériel protégé par des droits d'auteur.Dans une étude portant sur Copilot développé par GitHub, les chercheurs ont découvert qu'environ 40 % de ses résultats contenaient des failles de sécurité. Des analystes de la sécurité ont même suggéré que des acteurs malveillants pourraient intentionnellement écrire et partager en ligne du code comportant des portes dérobées cachées, qui pourrait ensuite être utilisé pour former intelligences artificielles qui inséreraient ces erreurs dans de futurs programmes.Source : deepmind Que pensez-vous des avancées en matière d’intelligences artificielles destinées à remplacer les développeurs informatique ?Voyez-vous AlphaCode et cie. comme autre chose que des outils de travail dans le futur ?Quels pans du métier de développeur informatique pensez-vous être des forteresses imprenables par l'intelligence artificielle ?