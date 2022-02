Selon Musk, les puces cérébrales de Neuralink rendront un jour les humains "hyperintelligents" et permettront aux personnes paralysées de remarcher. Mais une plainte déposée auprès de l'USDA (département de l'Agriculture des États-Unis) allègue que Neuralink et ses partenaires de recherche de l'Université de Californie Davis (UC Davis) ont violé la loi américaine sur le bien-être animal (Animal Welfare ou AWA) au cours des tests des implants cérébraux de Neuralink. La plainte a été déposée jeudi par le "Physicians Committee for Responsible Medicine" (PCRM), un organisme à but non lucratif basé à Washington.Un exemple cité par la plainte indique qu'un singe aurait été retrouvé amputé de certains de ses doigts et orteils "probablement à la suite d'une automutilation ou d'un autre traumatisme non spécifié". « Le singe a ensuite été tué au cours d'une "procédure terminale" », a déclaré le PCRM. Dans un autre cas, un singe a été percé de trous dans son crâne et des électrodes ont été implantées dans son cerveau. Il aurait ensuite développé une infection cutanée sanglante et aurait dû être euthanasié. Puis, dans un troisième cas, des électrodes ont été implantées dans le cerveau d'un macaque femelle, ce qui l'a ensuite rendu malade.La plainte allègue en effet que le macaque a été pris de vomissements, de nausées et d'étouffements. Quelques jours plus tard, les chercheurs ont écrit qu'il "semblait s'effondrer d'épuisement ou de fatigue" et a donc été euthanasié. Selon la plainte, une autopsie a alors montré que le singe avait souffert d'une hémorragie cérébrale. Les scientifiques du PCRM indiquent que les expériences de Neuralink ont impliqué 23 singes au total. Et au moins 15 d'entre eux sont morts ou ont été euthanasiés en 2020. Les experts du PRCM ont déclaré avoir basé leur rapport sur des documents publiés en vertu de la loi californienne sur les documents publics.« Pratiquement tous les singes qui ont reçu des implants dans la tête ont souffert d'effets débilitants sur leur santé. Ils étaient, franchement, en train de mutiler et de tuer les animaux », a déclaré Jeremy Beckham, directeur de la recherche du PCRM. L'organisation accuse Neuralink et l'UC Davis de neuf violations de la loi fédérale américaine sur le bien-être animal, une mesure fédérale visant à réduire la souffrance lors des expériences sur les animaux. Le groupe poursuit également l'UC Davis afin de l'obliger à publier davantage de photos, de vidéos et d'informations sur les singes en vertu des lois sur les archives publiques.« Ces implants très invasifs et leur matériel associé, qui sont insérés dans le cerveau après avoir percé des trous dans le crâne des animaux, ont produit des infections récurrentes chez les animaux, compromettant de manière significative leur santé, ainsi que l'intégrité de la recherche », a déclaré le PCRM dans la plainte, citant des preuves dans les protocoles d'expérience et les dossiers vétérinaires qu'il avait obtenus de l'UC Davis en vertu de la loi sur les archives publiques. En outre, les abus présumés de Neuralink listés dans le document du PCRM contrastent fortement avec les documents partagés publiquement par la société.Par exemple, dans une vidéo publiée sur YouTube en avril dernier, la société montrait un singe en bonne santé et apparemment heureux qui jouait au jeu vidéo Pong avec son cerveau. « Je suis très sceptique quant à toute cette vidéo. Les dossiers que nous avons de l'UC Davis indiquent que tous les singes qui ont reçu du matériel dans la tête ont souffert d'une débilité très grave - leurs implants se sont infectés ; plusieurs ont eu des crises ; quelques-uns sont morts en quelques jours. Mais Pager, dans la vidéo de YouTube, semblait être un singe en assez bonne santé », a déclaré à l'Observer Beckham.« De plus, le matériel décrit dans le protocole d'utilisation sur les animaux comprend ce que l'on appelle un connecteur "pillbox" qui se place sur le dessus de la tête du singe. Rien de tout cela n'est montré dans la vidéo YouTube », a-t-il ajouté. Interrogé sur la question, un porte-parole de l'UC Davis a déclaré que son travail avec la société avait pris fin en 2020 et que le comité institutionnel de soins et d'utilisation des animaux de l'université avait "examiné et approuvé en détail" son projet avec Neuralink. « Nous nous efforçons de fournir les meilleurs soins possible aux animaux dont nous avons la charge », a-t-il déclaré.« La recherche sur les animaux est strictement réglementée, et l'UC Davis respecte toutes les lois et réglementations applicables, y compris celles du département américain de l'Agriculture », a-t-il ajouté. Par ailleurs, ce rapport macabre intervient alors que Neuralink a annoncé récemment que la société prévoyait de commencer ses premiers tests sur l'homme. Musk a déclaré en décembre dernier qu'il voulait commencer les essais sur l'homme pour les dispositifs en 2022 et la société a publié une offre d'emploi pour un directeur d'essais cliniques en janvier 2022. Le rapport pourrait compromettre les plans de Neuralink.La plainte mentionne également que les singes ne sont pas les premiers animaux sur lesquels Neuralink a mené des expériences. En août 2020, la société a publié une démo montrant comment son robot chirurgien a installé des puces cérébrales sur des cochons. Cette expérience a été menée dans une installation privée appartenant à Neuralink, ce qui rendait impossible toute enquête par des personnes extérieures.« Il est vraiment difficile de jeter un coup d'œil à l'intérieur et de voir ce qui se passe. Toutes leurs données sont confidentielles jusqu'à ce qu'ils soumettent quelque chose à l'approbation de la FDA. Et ils n'ont jamais rien soumis à l'approbation de la FDA. C'est pourquoi, lorsqu'ils se sont associés à l'UC Davis, c'était une opportunité rare, car UC Davis est une université publique et ils sont soumis à certaines lois qui les obligent à être transparents », a déclaré Beckham.Le PRCM compte plus de 17 000 membres professionnels de la médecine. Selon son site Web, l'une de ces missions est de supprimer progressivement l'utilisation des animaux dans la recherche et l'enseignement scientifiques. Beckham a déclaré que l'organisation, une association à but non lucratif de type 501(c), est financée principalement par ses membres et n'a aucune affiliation partisane.Source : la plainte du PRCM Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des faits rapportés par le PRCM ?Pensez-vous que ce rapport risque de compromettre les plans de Neuralink ?Les exemples de la plainte démontrent-ils que les puces cérébrales de Neuralink sont loin du battage médiatique ?Pensez-vous qu'après ce rapport, Neuralink sera toujours autorisé à tester ses implants cérébraux sur des humains dès cette année ?