Carl Fredricksen de Là-haut : ancien vendeur de ballons, il est âgé de 78 ans. Il risque de perdre la petite maison qu'Ellie, sa femme disparue, et lui avaient autrefois bâtie. Mais loin de renoncer, Carl réagit. Il attache des milliers de ballons à la cheminée de sa maison, et celle-ci s'envole dans les airs !

: ancien vendeur de ballons, il est âgé de 78 ans. Il risque de perdre la petite maison qu'Ellie, sa femme disparue, et lui avaient autrefois bâtie. Mais loin de renoncer, Carl réagit. Il attache des milliers de ballons à la cheminée de sa maison, et celle-ci s'envole dans les airs ! Moe des Simpsons : il est le propriétaire de la Taverne de Moe, le bar fréquenté par Homer Simpson, Barney Gumble, Lenny et Carl et bien d'autres piliers de bar. Son vrai prénom serait Morris.

: il est le propriétaire de la Taverne de Moe, le bar fréquenté par Homer Simpson, Barney Gumble, Lenny et Carl et bien d'autres piliers de bar. Son vrai prénom serait Morris. Le Prince Éric du long métrage la Petite Sirène

Ariel du long métrage la Petite Sirène

Moana / Vaina dans Vaiana : La Légende du bout du monde : le prénom choisi pour l'héroïne dans la version originale américaine est Moana, qui signifie « océan, mer profonde ou grande étendue d'eau » dans la plupart des langues polynésiennes



Mo





Fée Clochette

« Quand on regarde un dessin animé, il est naturel d'accepter sans problème les proportions caricaturales des personnages, après tout, nous sommes assez habitués à ce type de trait. Et si, comme dans un sortilège, ils devenaient réels, de chair et de sang ? » C'est la question que s'est posée l’internaute Hidreley Diao du site Bored Panda.Pour y répondre, à l'aide d'un logiciel de traitement d'image AI, il a créé des portraits photoréalistes de personnages de dessins animés populaires. Hidreley Diao a combiné le logiciel Photoshop aux applications FaceApp, Gradient et Remini afin d'obtenir le rendu le plus réaliste. Ces dernières vont ainsi transformer la photographie originale pour se rapprocher des traits humains.Ce créatif apprécie d’avoir des représentations précises de ce qu’il imagine. Grâce à la technologie, il parvient à explorer et créer ce qu’il qualifie d’art assisté par ordinateur sans se voir imposer aucune limite.Au total, 23 portraits de personnages de dessins animés populaires ont été réalisés. Nous pouvons citer entre autres Aladdin et Jasmine, Raiponce, Peter Pan, Milhouse des Simpsons, mais aussi :Le résultat est tout simplement impressionnant et la ressemblance avec les personnages animés est assez frappante.Vous pouvez trouver plus de portraits sur Instagram , où il réalise également des portraits assistés par l'IA de personnes dont nous n'avons pas de photos ( par exemple Michel-Ange ) et de personnes fictives (par exemple Hercule et la Statue de la Liberté ).Source : Bored Panda Qu'en pensez-vous ?Quels portraits de personnages vous semblent les plus ressemblants ?