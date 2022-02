Envoyé par Washington Post Envoyé par La société a déclaré que son « index de visages » est passé de 3 milliards d'images à plus de 10 milliards depuis début 2020 et que son système de collecte de données ingère désormais 1,5 milliard d'images par mois.



Avec 50 millions de dollars injectés par les investisseurs, a déclaré la société, elle pourrait augmenter ses pouvoirs de collecte de données à 100 milliards de photos, créer de nouveaux produits, élargir son équipe de vente internationale et payer davantage pour faire pression sur les décideurs gouvernementaux pour « élaborer une réglementation favorable ».

Clearview assure que « les principes seront mis à jour, au besoin »

Clearview a perdu au tribunal

Clearview AI est une start-up qui a mis au point Clearview, une application de reconnaissance faciale. Sur son site, l'entreprise indique que c'est un nouvel outil de recherche utilisé par les organismes judiciaires pour identifier les auteurs et les victimes de crimes. « La technologie de Clearview a aidé les forces de l'ordre à traquer des centaines de criminels en général, notamment des pédophiles, des terroristes et des trafiquants sexuels ».Son fonctionnement est simple : vous prenez une photo d'une personne, la téléchargez et voyez des photos publiques de cette personne, ainsi que des liens vers l'endroit où ces photos sont apparues. Le système s'appuie sur une base de données de plus de trois milliards d'images que Clearview prétend avoir récupérées sur Facebook, YouTube, Venmo et des millions d'autres sites Web.Chose légale ou pas, plusieurs rapports publiés en 2020 ont montré que de nombreuses autorités américaines s’en sont servis dans le cadre d’une enquête ou même à des fins personnelles . De même, pendant plus d'un an avant que la société ne fasse l'objet d'un examen public, l'application avait été librement utilisée par les investisseurs, les clients et les amis de la société . Des personnes proches de Clearview ont utilisé leur technologie de reconnaissance faciale lors de fêtes, de réunions d'affaires, etc. faisant des démonstrations de son potentiel pour le plaisir ou l'utilisant pour identifier des personnes dont elles ignoraient ou ne se souvenaient pas des noms.Pour sa défense, Hoan Ton-That, co-fondateur de l'entreprise, a expliqué que des comptes d'essai ont été fournis à des investisseurs potentiels et actuels, ainsi qu'à d'autres partenaires stratégiques, afin qu'ils puissent tester l'application.Clearview était inconnu du grand public jusqu'en janvier dernier 2020, lorsqu'il a été rapporté que la start-up avait développé un système de reconnaissance faciale révolutionnaire qui était utilisé par des centaines d'agences d'application de la loi.Cette fois-ci, la société controversée de reconnaissance faciale Clearview AI aurait déclaré aux investisseurs qu'elle visait à collecter 100 milliards de photos, ce qui serait soi-disant suffisant pour garantir que presque tous les humains figureront dans sa base de données.« Clearview AI a dit aux investisseurs qu'il est sur la bonne voie pour avoir 100 milliards de photos faciales dans sa base de données d'ici un an, suffisamment pour garantir que "presque toute les personnes dans le monde soit identifiable", selon une présentation aux investisseurs datant de décembre obtenue par le Washington Post », a rapporté le quotidien Washington Post. Il y a environ 7,9 milliards de personnes sur la planète.La présentation de décembre faisait partie d'un effort visant à obtenir de nouveaux financements auprès d'investisseurs, donc 100 milliards d'images faciales sont plus un objectif qu'un plan ferme. Cependant, la présentation indique que Clearview a déjà accumulé 10 milliards d'images et ajoute 1,5 milliard d'images par mois, écrit le Post. Clearview a déclaré aux investisseurs qu'il avait besoin de 50 millions de dollars supplémentaires pour atteindre son objectif de 100 milliards de photos, a rapporté le Post :Comme l'a noté le Post, « Clearview a construit sa base de données en prenant des images à partir de réseaux sociaux et d'autres sources en ligne sans le consentement des sites Web ou des personnes photographiées. Facebook, Google, Twitter et YouTube ont exigé que l'entreprise cesse de prendre des photos de leur sites et supprime celles qui ont été précédemment prises. Clearview a fait valoir que sa collecte de données est protégée par le premier amendement ».L'augmentation du nombre de photos pourrait être associée à un modèle commercial élargi. Clearview « veut s'étendre au-delà de la numérisation des visages pour la police », affirmant dans la présentation qu'elle pourrait surveiller les travailleurs de « l'économie du concert » et étudie un certain nombre de nouvelles technologies qui pourraient identifier quelqu'un en fonction de sa façon de marcher, détecter sa position à partir d'une photo ou scanner leurs empreintes digitales de loin ».Clearview a été contacté à propos de la présentation et a publié en retour une courte déclaration du fondateur et PDG de Clearview, Hoan Ton-That : « La base de données d'images accessibles au public de Clearview AI est collectée légalement, comme tout autre moteur de recherche, y compris Google. Elle est utilisée par les forces de l'ordre pour les enquêtes après le crime afin d'aider à identifier les auteurs de crimes », a-t-il déclaré.Ton-That a indiqué au Washington Post que la société avait collecté des photos de « millions de sites Web différents » sur l'Internet public. Ton-That a déclaré que la société n'avait pas décidé de vendre son service de reconnaissance faciale à des organisations non gouvernementales.Le site Web de Clearview comprend une déclaration de principes. « Clearview AI propose actuellement ses solutions à une seule catégorie de clients*: les agences gouvernementales et leurs agents », indique le communiqué. « Il limite les utilisations de son système aux agences engagées dans des processus légaux d'enquêtes visant une conduite criminelle ou visant à prévenir des menaces spécifiques, substantielles et imminentes pour la vie ou la sécurité physique des personnes ».Dans sa déclaration au Post, Ton-That a fait valoir que « chaque photo de l'ensemble de données est un indice potentiel qui pourrait sauver une vie, rendre justice à une victime innocente, empêcher une identification erronée ou disculper une personne innocente ». Cependant, l'approche de l'entreprise pourrait changer en même temps que son modèle économique. « Nos principes reflètent les utilisations actuelles de notre technologie. Si ces utilisations changent, les principes seront mis à jour, si nécessaire », a déclaré Ton-That.Twitter, Facebook et YouTube ont ordonné à Clearview AI de cesser de faire du web scrapping sur leurs sites au début de 2020. La police a utilisé la technologie Clearview pour identifier et arrêter les personnes accusées de violence ou de destruction de biens lors des manifestations de Black Lives Matter plus tard cette année-là. Après l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, Ton-That a déclaré : « il est gratifiant que Clearview AI ait été utilisée pour identifier les émeutiers du Capitole qui ont attaqué notre grand symbole de démocratie ».Clearview fait face à diverses poursuites en matière de confidentialité et a perdu une manche lundi pour une affaire importante dans laquelle il était question de déterminer si la société avait violé la loi sur la confidentialité des informations biométriques de l'Illinois en collectant et en utilisant des images faciales sans le consentement des personnes. Un juge fédéral « a rejeté la défense du premier amendement invoqué par Clearview, a rejeté la requête en rejet de la société et a autorisé les poursuites à aller de l'avant », a noté l'Electronic Frontier Foundation. « C'est une victoire importante pour notre vie privée sur les profits de Clearview ».Sources : principes de Clearview , EFF ( 1 2 ), Washington Post