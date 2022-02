Du 21 au 24 mars 2022, NVIDIA revient pour une nouvelle édition de sa GPU Technology Conference (GTC). Il s'agit d'une conférence annuelle mondiale sur l'IA pour les développeurs. Celle-ci rassemble donc des développeurs, mais aussi des ingénieurs, des chercheurs, des inventeurs et des professionnels de l'informatique.La GTC a été lancée en 2009 en Californie, avec un accent initial sur le potentiel de résolution des problèmes informatiques grâce aux GPU. Mais ces dernières années, l'accent de la conférence a été mis sur diverses applications de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Les sujets portent sur l'intelligence artificielle (IA), la science des données, l'apprentissage automatique et les machines autonomes. Chaque conférence commence par un discours du PDG et fondateur de NVIDIA, Jensen Huang, suivi d'une variété de sessions et de discussions avec des experts du monde entier.Le GTC 2022 se concentrera sur l'informatique accélérée, l'apprentissage profond, la science des données, les jumeaux numériques, la mise en réseau, l'informatique quantique, le cloud et la périphérie. Il y aura plus de 20 sessions dédiées sur la façon dont l'IA peut aider à visualiser et à faire avancer la science du climat. Mais au total, ce sera plus de 900 sessions animées par 1400 conférenciers, dont certains des meilleurs chercheurs et leaders à l'échelle internationale dans l'industrie de l'IA, du calcul haute performance, entre autres.Quel que soit votre profil, vous pourrez donc trouver des sessions pour vous.vous allez découvrir de nouveaux kits de développement, produits matériels et technologies lors de la GTC. Vous aurez également l'opportunité de suivre des formations pratiques et recevoir une certification en prenant part à des ateliers animés par des instructeurs agréés.vous allez découvrir comment obtenir des résultats probants nettement plus rapidement dans le domaine de la recherche. Vous aurez aussi l'occasion d'accéder à des ressources pédagogiques conçues pour la nouvelle ère de l’IA et rejoindre une communauté de chercheurs qui n’hésitent pas à partager leurs travaux et leurs connaissances pour créer des synergies positives.lors de cette conférence, vous prendrez connaissance des nouveaux développements technologiques qui améliorent l’efficacité des infrastructures et optimisent la gestion des serveurs. Vous découvrirez comment réduire les coûts d’exploitation au sein de votre entreprise et apprendrez comment les machines virtuelles peuvent transformer vos charges de travail.ce sera l'occasion de réseauter avec des pairs de votre industrie et découvrir comment les entreprises peuvent mettre à profit les dernières évolutions de l’IA pour définir de nouveaux objectifs et obtenir des résultats tangibles.Vous trouverez l’inspiration pour transformer vos workflows en suivant des sessions animées par des experts et des professionnels de la création numérique dans des champs d’application comme l’IA ou le rendu accéléré par GPU. Vous découvrirez également de nouvelles innovations qui permettent d’optimiser la conception 3D, le montage vidéo, la photographie et bien plus encore.la GTC 2022 vous permettra de vous informer sur les dernières avancées technologiques en matière d’IA pour le secteur public. Rejoignez donc les leaders du secteur public et de l’industrie pour prendre connaissance de la technologie novatrice qui se place au service de communautés connectées dans le monde entier.L'inscription à la NVIDIA GTC de mars est gratuite et vous donne accès à la fois à des sessions en direct et enregistrées, des panels interactifs, des démos, des podcasts, des sessions techniques, etc. Votre expérience ne doit pas nécessairement se terminer avec la conférence. Alors même après le démarrage de la GTC 2022, inscrivez-vous, mais avant le jeudi 24 mars 2022, minuit (heure du Pacifique), et vous aurez un accès complet à tout le contenu GTC pendant 30 jours après l'événement.