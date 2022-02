De plus gros revenus

Clearview AI est une start-up qui a mis au point Clearview, une application de reconnaissance faciale. Sur son site, l'entreprise indique que c'est un nouvel outil de recherche utilisé par les organismes judiciaires pour identifier les auteurs et les victimes de crimes. « La technologie de Clearview a aidé les forces de l'ordre à traquer des centaines de criminels en général, notamment des pédophiles, des terroristes et des trafiquants sexuels ».Son fonctionnement est simple : vous prenez une photo d'une personne, la téléchargez et voyez des photos publiques de cette personne, ainsi que des liens vers l'endroit où ces photos sont apparues. Le système s'appuie sur une base de données de plus de trois milliards d'images que Clearview prétend avoir récupérées sur Facebook, YouTube, Venmo et des millions d'autres sites Web.Chose légale ou pas, plusieurs rapports publiés en 2020 ont montré que de nombreuses autorités américaines s’en sont servis dans le cadre d’une enquête ou même à des fins personnelles. De même, pendant plus d'un an avant que la société ne fasse l'objet d'un examen public, l'application avait été librement utilisée par les investisseurs, les clients et les amis de la société. Des personnes proches de Clearview ont utilisé leur technologie de reconnaissance faciale lors de fêtes, de réunions d'affaires, etc. faisant des démonstrations de son potentiel pour le plaisir ou l'utilisant pour identifier des personnes dont elles ignoraient ou ne se souvenaient pas des noms.Pour sa défense, Hoan Ton-That, cofondateur de l'entreprise, a expliqué que des comptes d'essai ont été fournis à des investisseurs potentiels et actuels, ainsi qu'à d'autres partenaires stratégiques, afin qu'ils puissent tester l'application.Clearview était inconnu du grand public jusqu'en janvier dernier 2020, lorsqu'il a été rapporté que la start-up avait développé un système de reconnaissance faciale révolutionnaire qui était utilisé par des centaines d'agences d'application de la loi.Clearview AI, dont le moteur de recherche de visages est devenu un outil de police inégalé, vise cette année à remporter ses premiers gros contrats avec le gouvernement américain et à agrandir son équipe d'un tiers alors même que la startup se bat devant les tribunaux et le Congrès, a déclaré son directeur général.Dans une interview exclusive, le PDG Hoan Ton-That a déclaré qu'il se concentrerait sur la conclusion d'accords avec des agences fédérales. Bon nombre des 3 100 clients de la société new-yorkaise de cinq ans sont dans la phase d'essai, a-t-il déclaré, ce qui explique que seul un petit nombre effectue des achats à hauteur de « cinq ou six chiffres ». Mais le PDG espère voir des commandes facturées à sept ou huit chiffres par an.Durant l'entretien, il a également dévoilé pour la première fois le nom d'un membre de l'équipe technologique de Clearview. Alors que ses rivaux ont promu leurs bancs de scientifiques ou publié des articles sur des percées, Clearview est resté silencieux, se limitant à indiquer qu'il était « Made in USA » mais n'offrant pas de détails.Cette fois-ci, Ton-That a déclaré que Terence Liu est le physicien informatique basé en Pennsylvanie derrière certains des algorithmes de Clearview et son vice-président de la recherche.Dans l'ensemble, l'entreprise de près de 50 personnes, pour la plupart éloignée, vise à en embaucher 18 autres cette année, notamment en ajoutant cinq ingénieurs à une équipe de 12, a déclaré Ton-That.Parmi ses plans cette année, Clearview ajoutera des outils d'amélioration pour nettoyer les photos de recherche et potentiellement une IA pour générer des représentations plus jeunes et plus âgées afin qu'un jour les personnes âgées puissent être associées à des photos d'enfance.Clearview est devenu l'un des développeurs de reconnaissance faciale les plus en vue au cours des deux dernières années, car il envoie des correspondances aux autorités à partir d'une base de données sans cesse croissante de plus de 10 milliards de photos qu'il trouve publiées publiquement sur Internet. Les résultats renvoient à des sites Web tels que Flickr, Instagram et Getty Images, où des légendes ou d'autres détails en révèlent davantage sur les sujets.Les correspondances des outils de reconnaissance faciale utilisés par les forces de l'ordre en Chine, en Inde et dans de nombreux autres pays proviennent généralement de bases de données d'arrestation ou d'identification gouvernementales plus limitées. La police affirme que l'outil de recherche Web de Clearview les aide à trouver des personnes en dehors de ces ensembles de données.Bien que Clearview se compare à la recherche Google Images, ses détracteurs disent qu'il viole les normes de confidentialité et laisse présager une surveillance plus flagrante. Certains législateurs veulent l'interdire.Les autorités de protection des données d'au moins quatre pays, dont le Canada et la France, ont déclaré que la collection de photos enfreignait les lois sur la protection de la vie privée, et Clearview se bat contre des poursuites aux États-Unis qui pourraient l'obliger à changer de stratégie.De grandes entreprises comme Google d'Alphabet et Facebook de Meta Platform, avec les données nécessaires pour développer des outils concurrents, se sont retirées de la reconnaissance faciale, invoquant des préoccupations sociétales et le besoin de clarté des régulateurs. Aucune startup connue ne s'est aventurée dans la même zone grise que Clearview, qui a levé environ 37 millions de dollars auprès d'investisseurs et en veut plus maintenant.Le Federal Bureau of Investigation, l'Immigration and Customs Enforcement et le Fish and Wildlife Service font partie de la douzaine d'agences américaines qui ont utilisé Clearview, selon les révélation en août dernier d'un audit gouvernemental. Clearview a également gagné environ 50 000 $ pour de la recherche sur des lunettes de réalité augmentée avec reconnaissance faciale pour sécuriser les points de contrôle de la base de l'Air Force.Les critiques réagissent tandis que Clearview envisage d'entrer dans de nouvelles industries : « Clearview AI a un schéma de tromperie*: la société a publiquement défendu sa surveillance de masse en affirmant qu'elle ne vendra qu'aux forces de l'ordre tout en proposant en privé une expansion dans la finance, la vente au détail et le divertissement », a déclaré Jack Poulson, directeur exécutif du groupe de responsabilité technologique Tech Inquiry.Ton-That a commencé à développer la reconnaissance faciale vers 2015 après avoir lu des articles tels que "DeepFace" et "FaceNet" publiés par des scientifiques de Google, Facebook et les meilleures universités montrant des progrès spectaculaires dans la technologie. Il a reproduit les résultats, rassemblé des photos en ligne et amélioré la précision à 99*% contre 70*%.Un dépôt de brevet qu'il a déposé mardi dernier couvre le processus de Clearview pour une formation rapide et à moindre coût à la reconnaissance faciale. Clearview apprend à partir de 70 millions de photos en ligne de tous types de personnes, tandis que les systèmes rivaux sont alimentés par de plus petites bases de données de photos de célébrités, selon les déclarations de Ton-That.Clearview utilise l'IA pour appliquer des masques, des lunettes et d'autres distorsions aux images d'entraînement, ce qui lui permet de reconnaître les visages lorsqu'ils sont masqués, de profil, en arrière-plan ou 20 ans plus jeunes. Selon une évaluation du gouvernement américain l'année dernière, Clearview avait une plus grande précision que les outils concurrents.Le responsable de la recherche, Liu, a officiellement rejoint Clearview l'année dernière après avoir travaillé comme ingénieur logiciel senior chez Bloomberg LP depuis 2017, a-t-il déclaré. Il s'était auparavant associé à Ton-That pour faire avancer le prototype de Clearview. « C'était juste quelque chose de difficile à transmettre à nouveau », a déclaré Liu.Les autres membres du personnel technique comprennent un ancien employé de Coinbase qui gère la cybersécurité et un entrepreneur qui a vendu son moteur de recherche à Clearview en 2019 et supervise la collecte de données. Ton-That a refusé de les nommer.Les efforts de l'équipe pour retravailler le code original de Ton-That, notamment en créant deux technologies de base de données personnalisées, ont réduit les coûts de traitement par image de visage dans le système de Clearview de 95 % depuis 2018, a déclaré Ton-That.Source : interview PDG Clearview