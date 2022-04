L'armée informatique du pays, une force bénévole de hackers et de militants qui reçoit ses instructions du gouvernement ukrainien, affirme avoir utilisé ces identifications pour informer les familles de la mort de 582 Russes, notamment en leur envoyant des photos des cadavres abandonnés. Les Ukrainiens défendent l'utilisation du logiciel de scan du visage de la société technologique américaine Clearview AI comme un moyen brutal mais efficace de susciter la dissidence en Russie, de décourager les autres combattants et de provoquer la fin d'une guerre dévastatrice.Mais certains analystes militaires et technologiques craignent que cette stratégie ne se retourne contre eux, en attisant la colère d'une campagne de choc dirigée contre des mères qui se trouvent peut-être à des milliers de kilomètres des conducteurs de la machine de guerre du Kremlin. Selon Stephanie Hare, chercheuse en surveillance à Londres, la solidarité de l'Occident avec l'Ukraine rend tentant le soutien d'un acte aussi radical, conçu pour tirer parti du chagrin familial. Mais contacter les parents des soldats, dit-elle, est une « guerre psychologique classique » et pourrait établir une nouvelle norme dangereuse pour les conflits futurs.« Si c'était des soldats russes qui faisaient cela avec des mères ukrainiennes, nous pourrions dire : "Oh, mon Dieu, c'est barbare", a-t-elle ajouté. Et cela fonctionne-t-il vraiment ? Ou est-ce que ça leur fait dire : regardez ces Ukrainiens sans foi ni loi, cruels, qui font ça à nos garçons' ? » Le directeur général de Clearview AI, Hoan Ton-That, aurait déclaré que plus de 340 fonctionnaires de cinq agences gouvernementales ukrainiennes peuvent désormais utiliser son outil pour effectuer des recherches par reconnaissance faciale quand ils le souhaitent, gratuitement.Les employés de Clearview organisent désormais des formations hebdomadaires, parfois quotidiennes, par le biais de Zoom, avec de nouveaux fonctionnaires de police et militaires désireux d'obtenir un accès. Ton-That a raconté plusieurs moments « d'émerveillement » lorsque les Ukrainiens ont constaté la quantité de données y compris des photos de famille, des messages sur les réseaux sociaux et des détails sur les relations qu'ils pouvaient recueillir à partir d'un seul scande cadavre.Certains d'entre eux utilisent l'application mobile de Clearview pour scanner des visages sur le champ de bataille, a-t-il ajouté. D'autres se sont connectés pour s'entraîner alors qu'ils étaient postés à un poste de contrôle ou en patrouille, le ciel nocturne étant visible derrière leur visage. « Ils sont si enthousiastes, a déclaré le Ltn Ton-That. Leur énergie est vraiment élevée. Ils disent qu'ils vont gagner, à chaque appel. »Des pirates informatiques ont créé un outil en ligne qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages automatiques à des numéros de téléphone russes choisis au hasard, avec des informations sur la guerre en Ukraine. Créé par le groupe de pirates connu sous le nom de Squad303, l'outil, hébergé sur le domaine 1920.in charge un message pré-écrit dans l'application SMS native d'un utilisateur qui tente d'informer les Russes sur le conflit en cours.Selon Ton-That, la société Clearview a proposé ses services pour la première fois le mois dernier au ministère ukrainien de la Défense après avoir vu la propagande russe affirmant que les soldats capturés là-bas étaient des acteurs ou des fraudeurs. Le système avait principalement été utilisé par des policiers et des enquêteurs fédéraux aux États-Unis pour voir si la photo d'un suspect ou d'un témoin correspondait à d'autres dans leur base de données de 20 milliards d'images tirées des médias sociaux et de l'Internet public. Mais environ 10 % de la base de données provient du plus grand réseau social russe, VKontakte, connu sous le nom de VK, ce qui en fait un outil potentiellement utile pour les scans de champs de bataille, a déclaré Ton-That.Clearview a partagé des courriels de trois agences ukrainiennes : la police nationale, le ministère de la Défense et une troisième agence qui a demandé à la société de rester confidentielle, confirmant que le logiciel était utilisé. Les responsables de ces agences et de l'armée informatique ont refusé de faire d'autres commentaires ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Clearview a refusé d'identifier deux autres agences ukrainiennes qui, selon elle, utilisent actuellement son logiciel.Dans des courriels que Clearview a partagés, un représentant du ministère de la Défense a déclaré avoir testé Clearview en scannant des photos de visages de soldats morts et avoir été « agréablement surpris » lorsque l'outil a renvoyé des liens vers les comptes VK et Instagram des Russes.Avec l'encouragement de l'armée, d'autres agences ont également testé la technologie, a déclaré Ton-That. Un responsable de la police nationale a déclaré dans des courriels partagés avec le Post que l'agence a scanné le visage d'un corps non identifié trouvé à Kharkiv avec la tête enfoncée et a été dirigée vers le profil VK d'un homme de 32 ans qui avait été photographié avec des partisans de la République populaire de Kharkiv, un groupe séparatiste.Selon Ton-That, les agences ukrainiennes ont utilisé l'application pour confirmer l'identité des personnes aux points de contrôle militaires et pour vérifier si un Ukrainien est un éventuel infiltré ou saboteur russe. Il a fait valoir que le système pourrait dissuader les soldats russes de commettre des crimes de guerre, de peur d'être identifiés, et a ajouté que les Ukrainiens envisageaient d'utiliser cet outil pour vérifier l'identité des réfugiés ukrainiens et de leurs hôtes lorsqu'ils fuient pour se mettre en sécurité.Mais la stratégie des responsables consistant à informer les familles de la mort de leurs proches a suscité des inquiétudes, car elle pourrait mettre en colère les Russes qu'ils espéraient persuader. Un expert en sécurité nationale a déclaré que d'autres actions ukrainiennes comme la tenue de conférences de presse avec des soldats russes capturés et la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant des prisonniers de guerre ont été perçues en Russie non pas comme une exposition bienvenue à la vérité, mais comme une humiliation par l'ennemi. La campagne en ligne sanglante que l'Ukraine espère voir semer la dissidence anti-Poutine pourrait également violer la Convention de Genève.Une vidéo que l'armée informatique a publiée sur Telegram ce mois-ci montre des bribes de ce que le groupe qualifie de conversations avec des proches de soldats russes. Dans une conversation, une personne à qui l'on a envoyé des photos du visage ensanglanté d'un soldat russe aurait répondu : « C'est du photoshop !!! CE N'EST PAS POSSIBLE ». L'expéditeur a répondu, selon la séquence : « C'est ce qui arrive quand on envoie des gens à la guerre. » Dans le clip, la recherche du visage d'un cadavre révèle le profil VK d'un homme photographié debout sur une plage. Le profil de l'homme, qui reste en ligne, montre qu'il suivait des groupes en ligne consacrés à l'armée russe ainsi qu'au fitness, à la pêche et au barbecue.En plus de scanner les cadavres, l'Ukraine utilise également la reconnaissance faciale pour identifier les soldats russes filmés en train de piller les maisons et les magasins ukrainiens, a déclaré un fonctionnaire du ministère ukrainien de la transformation numérique. Clearview suscite une controverse internationale depuis des années en raison de la manière dont elle recueille les photos pour sa base de données, récoltant des quantités massives de photos auprès des sociétés de réseaux sociaux et d'autres sites Internet sans le consentement des propriétaires.L'entreprise a dû faire face à des enquêtes gouvernementales, à des procès en cours et à des demandes de pays de supprimer les données de leurs citoyens. Des membres du Congrès ont proposé de bloquer l'octroi de fonds fédéraux à Clearview, au motif que ses images ont été obtenues de manière illégitime. Dans une présentation aux investisseurs, la société a déclaré vouloir lever 50 millions de dollars pour étendre ses offres aux clients de l'industrie privée et renforcer ses pouvoirs de collecte de données afin que « presque tout le monde puisse être identifié ».L'utilisation agressive des recherches Clearview par l'Ukraine a poussé l'entreprise privée en première ligne d'un conflit diplomatiquement tendu, dans lequel même le gouvernement américain s'est engagé avec prudence, de peur de déclencher une guerre mondiale. Hare, le chercheur, a déclaré que la société semblait désireuse d'utiliser son travail en Ukraine comme un moyen de se faire connaître auprès des clients gouvernementaux du monde entier et de « tirer profit de la tragédie ».Que pensez-vous de ces méthodes des autorités ukrainiennes ? Efficaces ou contre-productives ?