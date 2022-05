Les risques liés à l'automatisation des emplois à l'avenir





Utiliser la reconversion professionnelle comme solution





Alors que les dirigeants d'entreprise augmentent chaque année les investissements dans l'automatisation, les scientifiques cherchent à déterminer avec précision quels emplois sont les plus susceptibles d'être automatisés à l'avenir. Le travail des chercheurs suisses a abouti à ce qu'ils appellent l'indice de risque d'automatisation (ARI - automation risk index). C'est un algorithme qui examine quelles exigences d'une description de poste peuvent être exécutées par un robot par rapport à un humain. Il classe ensuite l'importance de ces capacités et évalue dans quelle mesure les robots et la technologie sont prêts à répondre à ces besoins actuellement.Il utilise ces résultats pour déterminer la probabilité qu'un emploi soit automatisé. L'équipe a utilisé l'ARI pour classer 967 emplois répertoriés dans la base de données du Réseau d'information sur les professions (Occupational Information Network), qui est couramment utilisée dans ce type de recherche. Il contient les connaissances pertinentes sur les emplois, les compétences requises et les aptitudes nécessaires (KSA - knowledge, skills, and abilities). Pour compléter le processus d'analyse, la probabilité qu'une IA ou un robot occupe un poste donné a été évaluée à l'aide des niveaux de préparation technologique de l'Union européenne (UE).Ces données permettent de déterminer dans quelle mesure les nouvelles technologies sont proches de la réalisation. Selon le classement, les physiciens sont les plus à l'abri de l'automatisation, tandis que les emballeurs de viande et les ouvriers des abattoirs constituent la cohorte la plus à risque. Dans le cadre du calcul de l'ARI, les compétences essentielles de l'homme sont comparées aux capacités pertinentes des robots et de l'IA pour obtenir un chiffre compris entre 0,43 (faible) et 0,78 (élevé) pour le risque d'automatisation. Prenons l'exemple des journalistes et des correspondants d'information : leur score IRA est de 0,58.Cela représente un peu moins de la moitié de l'échelle. Les programmeurs informatiques se situent un peu plus haut, à 0,59, tandis que les administrateurs de réseaux et de systèmes se situent juste un peu plus bas, à 0,57. Dans la catégorie à haut risque, on trouve la totalité des industries combinées de la préparation et du service des aliments - qui ont un IRA de 0,72 -, les personnes travaillant dans l'industrie minière (0,69) et les emplois d'"aide" dans les industries de la construction et des services. Les scores les plus faibles se trouvent dans l'enseignement postsecondaire (0,5), chez les médecins et autres professions médicales.C'est également le cas dans les professions juridiques. Les scientifiques ont créé une version des classements accessible au public. Ils ont mis en place un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent rechercher un titre de poste dans cet indice de résilience et découvrir le risque d'automatisation qui lui est associé. Bien que la liste soit destinée aux particuliers, l'équipe a déclaré que la méthodologie qu'elle a mise au point pouvait être utilisée à d'autres fins, notamment pour créer les scores de risque d'automatisation figurant dans l'index et pour cartographier les transitions professionnelles des travailleurs déplacés.En particulier, dans un article consacré à leurs travaux, l'équipe affirme que "les gouvernements pourraient utiliser la méthodologie sous-jacente pour évaluer le risque de chômage de leurs populations et ajuster les politiques éducatives" et que "les entreprises de robotique pourraient l'utiliser comme outil pour mieux comprendre les besoins du marché".En consultant le site, les gens peuvent également trouver des "alternatives résilientes", c'est-à-dire des emplois présentant un risque d'automatisation plus faible et vers lesquels une personne pourrait se tourner avec un minimum de formation. En effet, les chercheurs ne voulaient pas seulement savoir quel poste était à risque, ils voulaient aussi créer une méthode de comparaison des emplois afin de suggérer des carrières plus résilientes pour ceux qui risquent de perdre leur emploi à cause de l'automatisation. Cela a donné lieu à un second indice qu'ils appellent : indice de résilience (RI - Resilience Index).Selon le rapport de recherche, l'IR génère un chiffre - plus il est bas, mieux c'est - qui indique les transitions professionnelles offrant un meilleur compromis entre le risque d'automatisation et l'effort de reconversion. Les emplois présentant des compétences pertinentes, du moins d'après la façon dont l'équipe a construit son modèle, sont classés en fonction du score ARI et de l'effort requis pour apprendre les KSA pertinents. L'outil que les scientifiques ont mis en ligne comprend trois alternatives de carrière pour chacune des 967 professions étudiées.Selon l'outil, devenir mathématiciens est la première alternative résiliente pour les programmeurs informatiques, avec un indice de risque d'automatisation de 0,50. Leur deuxième alternative résiliente est le métier de physicien, avec un indice de risque d'automatisation de 0,43. Enfin, les programmeurs peuvent aussi envisager de devenir "ingénieurs et testeurs en assurance qualité logicielle". Ce métier a un indice de risque d'automatisation de 0,57. Les reporters et les correspondants devraient à leur tour envisager de devenir professeurs de droit au niveau postsecondaire, physiciens ou mathématiciens.C'est exactement le même conseil qu'il donne aux acteurs, poètes, paroliers et écrivains créatifs, et presque le même conseil qu'il donne aux musiciens. Ces professions peuvent sembler, à première vue, peu susceptibles d'être remplacées par des robots dans un avenir proche. Néanmoins, il est bon de savoir que les musiciens peuvent s'appuyer sur les statistiques si nécessaire. L'étude prévoit que les robots remplaceront rapidement les humains dans les secteurs de la comptabilité, de la gestion des clients, de l'industrie, de la poste et du secrétariat.Selon les chercheurs, un défi majeur consistera à recycler les travailleurs, qui devront eux-mêmes mettre à jour leurs compétences, principalement dans les domaines de la créativité, de l'esprit critique et de la persuasion. Les conclusions de l'étude, intitulée "How to compete with robots by assessing job automation risks and resilient alternatives", ont été publiées dans la revue Science Robotics de l'American Association for the Advancement of Science.Plus tôt cette année, la société de recherche et de conseil Forrester a suggéré que plus d'un tiers (34 %) de tous les emplois européens pourraient être menacés par l'automatisation. Elle prévoyait également que les entreprises européennes dépenseraient plus de 2,4 milliards d'euros en automatisation pour accroître leur productivité cette année.