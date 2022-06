L'essor de la réalité virtuelle a conduit de nombreuses personnes à se réfugier dans l'espace numérique, créant ainsi des relations virtuelles significatives. Les casques RV/RA ont donné lieu à de nouveaux types d'interactions virtuels entre les internautes que les grandes entreprises technologiques veulent maintenant rassembler au sein du métavers. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'au cours de ces dix-huit derniers mois, le métavers semble être devenu le lieu de toutes les possibilités. Après avoir évoqué l'immortalité et de la nécessité de punir les meurtres dans le métavers, les partisans parlent désormais de la possibilité d'y avoir des enfants.À ce propos, le livre de Campbell indique que les relations en réalité virtuelle seront un jour si courantes que les bébés virtuels seront normaux pour les couples. Le coût de la vie ayant monté en flèche ces dernières années, les couples devraient adopter des enfants virtuels au lieu d'avoir des enfants en chair et en os. Elle a expliqué que ce phénomène deviendra de plus en plus courant à mesure que des technologies comme le métavers se développeront. Alors que la réalité mixte devrait de plus en plus avancer dans les décennies à venir, beaucoup pourraient choisir d'opter pour une famille virtuelle.Campbell base ses prévisions sur les éventuelles difficultés que pourraient rencontrer les couples qui décident d'avoir un enfant dans la seconde moitié de ce siècle. En effet, selon le ministère américain de l'Agriculture, l'enfant américain moyen coûte aux parents plus de 230 000 dollars lorsqu'il atteint l'âge de 17 ans. En revanche, l'experte britannique en intelligence artificielle estime qu'un enfant numérique pourrait voir tous ses besoins satisfaits pour moins de 25 dollars par mois, soit environ 5 100 dollars d'ici à ce qu'il obtienne son diplôme d'études secondaires. Campbell laisse entrevoir que les bébés virtuels ne seront pas gratuits.Au contraire, chaque enfant sera un abonnement que les parents devront payer. Si un paiement est manqué, les parents se verront retirer l'enfant. Si Campbell pense que les services d'abonnement pourraient coûter environ 25 dollars par mois, les services supplémentaires - comme le vieillissement ou le changement d'apparence - pourraient coûter plus cher. Pour ce prix, un enfant virtuel disposera d'une parole simulée avec des algorithmes d'IA qui lui permettront d'apprendre en passant plus de temps avec leurs parents. À l'instar de services modernes tels que Replika, mais plus avancés, l'IA pourra décider toute seule de ce qu'elle aime et n'aime pas.Face à la pauvreté, aux épidémies, au changement climatique et à la surpopulation, les experts craignent que les quelque 11 milliards de personnes qui peupleront la Terre d'ici à 2100 n'obtiennent pas la nourriture, les soins de santé et les autres ressources essentielles à leur survie. Selon un sondage YouGov réalisé en 2020, près de 10 % des adultes auraient déjà choisi de ne pas avoir un enfant pour ces raisons, tandis que 10 % auraient cité l'impact financier d'un tel projet. Cependant, Internet étant aujourd'hui omniprésent, les enfants générés par ordinateur existeront dans le métavers et prendront vie par simple pression sur un bouton.« D'après les études sur les raisons pour lesquelles les couples choisissent de ne pas avoir d'enfants, je pense qu'il serait raisonnable de s'attendre à ce que 20 % des personnes choisissent d'avoir un bébé en réalité augmentée plutôt qu'un vrai bébé. Cette perspective qui change la donne pourrait nous aider à résoudre certains des problèmes les plus urgents d'aujourd'hui », a déclaré Campbell, dont le nouveau livre, « AI by Design : A Plan For Living With Artificial Intelligence », est sorti cette semaine. Campbell pense que d'ici 2070, les gants tactiles devraient aider les parents à sentir réellement leurs enfants virtuels.L'experte en IA a appelé cette vision de la famille du futur la "génération Tamagotchi", en référence au porte-clés des années 90, un minuscule animal de compagnie numérique que les propriétaires devaient régulièrement "nourrir, jouer avec" et même "soigner". Mais dans un environnement de réalité virtuelle avancée, des enfants plus vrais que nature pourraient grandir et mûrir en temps réel, sans exercer de pression sur l'environnement et les ressources naturelles. Campbell parle en effet des premiers enfants véritablement respectueux de l'environnement et qui pourrait représenter la plus grande percée technologique depuis des siècles.« Bien que les bébés virtuels peuvent sembler quelque peu étranges à première vue, cela conduira au premier groupe démographique entièrement numérique. Cela pourrait être l'une des plus importantes percées technologiques de l'humanité depuis l'avènement de l'âge de bronze, étant donné son impact potentiel sur les populations mondiales et les changements sociétaux », a-t-elle déclaré. La technologue a également suggéré que la satisfaction des parents pourrait être encore plus grande avec les enfants virtuels, car ils auraient davantage de contrôle sur la façon dont leur progéniture numérique est conçue.Mais encore, elle explique que la durée de vie des enfants virtuels pourrait être préprogrammée, et exister en temps réel, ou permettre aux parents de les "activer" à leur convenance, comme des enfants à la demande. Cependant, beaucoup comparent la vision de Campbell de la famille du futur à une hérésie scientifique. Cette idée d'enfants virtuels conserve toutes les dépenses et les tracas (même s'ils semblent moindres à première vue) liés aux enfants réels, mais n'offre aucun avantage réel. Campbell évoque le respect de l'environnement, mais ces univers virtuels ne sont pas si écologiques qu'ils en ont l'air.En effet, les scientifiques s'accordent à dire que le métavers tel qu'on l'imagine devrait nécessiter plus de mille fois environ la puissance de calcul actuelle, ce qui signifie plus d'ordinateurs, plus de serveurs et plus de centres de données. Jusqu'ici, l'expérience a prouvé qu'aucun de ces appareils électroniques n'a un impact positif sur le climat et encore moins sur l'être humain, notamment à travers les radiations et les ondes. Les centres de données sont si voraces en énergie et en eau que les grands hyperscaleurs doivent se tourner vers des solutions telles que les énergies vertes et le refroidissement par immersion pour diminuer leurs impacts environnementaux.Dans les réactions sur les propos de Campbell, beaucoup demandent à ce que les gouvernements du monde entier évaluent les risques liés au métavers et prennent des mesures drastiques pour empêcher son développement comme dans le cas des cryptomonnaies et des NFT dans certains pays du monde. « Je n'arrive pas à comprendre le métavers et je suis à la fois jeune et je me considère comme très tourné vers l'avenir. Je ne vois pas de réel objectif ou avantage au-delà de ce qu'il est en ce moment (jeux en RV). Pourquoi quelqu'un voudrait-il vraiment une sorte de famille virtuelle ou un faux bébé ? », se demande un critique.« Les grandes entreprises détruisent la planète pour que les pauvres n'aient pas la possibilité de profiter de la vie en dehors de leurs maisons, et elles essaient de nous entasser dans des espaces de vie confinés pour leur confort également. L'abonnement pour les enfants est stupide, il pourrait y avoir un jeu vidéo ou un simulateur pour la formation, mais le métavers en général ne comble pas un trou. Ils vont utiliser la publicité pour tromper le cerveau des gens et leur donner envie de cette merde », s'indigne un autre. Il estime que la RV, la RA, la réalité mixte et le métavers comportent des risques énormes pour la survie de l'humanité.Enfin, Campbell a également déclaré que les bébés virtuels pourraient servir d'outil aux parents pour tester la possibilité d'avoir des enfants avant d'en créer de vrais, ou aider les parents qui ne peuvent pas avoir les leurs à trouver la famille qui n'aurait pas été possible autrement. « Au fur et à mesure que le métavers évolue, je vois les enfants virtuels devenir un élément accepté et pleinement accepté de la société dans la plupart des pays développés », a déclaré Campbell.Source : Catriona Campbell (AI by Design : A Plan For Living With Artificial Intelligence)Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prévisions de Campbell sur le futur de la famille ?Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'une solution pour mettre fin à la surpopulation ?Pensez-vous que les enfants virtuels auraient un plus faible impact sur le climat que les vrais enfants ?Que pensez-vous des allégations selon lesquelles le métavers est dangereux pour la survie de l'humanité ?Le développement du métavers devrait-il être interdit ? Pourquoi ?