En attendant d’y être, le robot humanoïde Optimus sera équipé d’intelligence artificielle entrainée pour effectuer des tâches répétitives. Le Tesla Optimus a fait l’objet de présentation pour la première fois en 2021 lors de la journée dédiée à l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise. Elon Musk avait alors souligné qu'il ne s'agirait pas d'une vague idée, mais d'un véritable produit. Aujourd'hui, environ dixmois plus tard, il est devenu un peu plus précis. La machine pèserait environ 60 kg et mesurerait environ 1,77 m. Elle sera contrôlée par reconnaissance vocale. Le robot peut se déplacer à une vitesse allant jusqu'à huit kilomètres par heure et peut porter des objets pesant 20 kilogrammes. Lorsqu'il est en position de repos, Optimus serait capable de soulever près de 70 kilogrammes, chaque bras gérant 4,5 kilogrammes lorsqu'il est étiré. Son entrée en production est prévue au cours de l’année 2023. Le robot viendra s’occuper des tâches soit très répétitives et donc ennuyeuses pour les humains ou de celles qui sont dangereuses.Ces développements devraient prendre une ampleur encore plus importante dans un futur pas si éloigné avec l’arrivée de l’intelligence artificielle dite générale (AGI). De 2017 (où Elon Musk affirmait que l’intelligence artificielle est un risque fondamental pour l’humanité ) à 2020 en passant par 2019 (où il a déclaré que l’IA est bien plus dangereuse que l’arme nucléaire), la position du milliardaire de la Tech. sur la question reste donc constante. Les craintes d’Elon Musk portent notamment sur ceci que les avancées dans la filière pourraient déboucher sur une intelligence artificielle dite générale (AGI). Ce serait alors la porte ouverte sur l’accomplissement de l’apocalypse. Des équipes de recherche comme celle d’OpenAI sont lancées sur ce couloir. Si l’on se réfère à des retours de scientifiques œuvrant dans le domaine, l’AGI pourrait nous tomber dessus dans 5 à 10 ans. Au stade d’intelligence artificielle générale, elles seraient capables de réflexion causale, c’est-à-dire de cette capacité à raisonner sur « le pourquoi les choses se produisent. » C’est ce palier que les équipes de recherche dans le domaine visent.Le robot humanoïde Optimus vient allonger une liste de projets tout aussi médiatisés au moment de leur présentation initiale au public et dont on continue d’attendre l’aboutissement : un réseau de superchargeurs alimentés à l’énergie solaire, des voyages en fusée de ville à ville ou une voiture autonome qui continue d’alimenter des débats. Les experts des filières intelligence artificielle et robotique sont d’avis que le robot Optimus est un projet très ambitieux compte tenu de l’échéancier mis en avant par l’entreprise.Pensez-vous que le robot humanoïde Optimus de Tesla ira au-delà des effets d’annonce ?Les craintes de voir les robots surpasser les humains en intelligence sont-elles plus sensationnalistes qu’autre chose ?Le fait qu’il n’y ait pas d’AGI pour le moment annule-t-il les prédictions d’Elon Musk ?Est-il impossible que la recherche en la matière aboutisse à l’intelligence artificielle générale ?