En 2019 déjà, la division DeepMind de Google a révélé qu'elle utilisait l'IA pour prédire la production d'énergie éolienne trente-six heures à l'avance, permettant ainsi aux fournisseurs d'énergie de programmer les entrées du réseau avec plus de précision.Google a testé le logiciel expérimental sur sa propre infrastructure, qui a utilisé en 2019 une capacité éolienne de 700MW à travers ses centres de données et ses bureaux.Engie sera le premier client de la version Google Cloud AI, et testera le service avec son portefeuille éolien allemand - qui, par coïncidence, alimente également les installations de Google. En cas de succès, le service sera étendu à toute l'Europe.Larry Cochrane, directeur des solutions énergétiques mondiales pour Google Cloud, a déclaré à Bloomberg : "".Cochrane a ajouté que Google travaille sur des services de prévision similaires pour d'autres marchés renouvelables comme l'énergie solaire et le stockage.", a-t-il déclaré.Pour la majorité de ses besoins en informatique en cloud, Engie semble utiliser principalement Amazon Web Services.