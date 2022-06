Cela, au sein d’applications dédiées, notamment, au traitement automatique des langues ou à la vision par ordinateur, et induisant les nouveaux réseaux de neurones graphiques.Le cloud basé sur IPU de G-Core Labs tire parti du Bow-POD axé IA et aux capacités de Graphcore, ainsi que de ses logiciels sophistiqués. De cette façon, les clients provenant de secteurs aussi divers que la biotechnologie, la santé, les services financiers, la fabrication ou l’Internet grand public, et voulant augmenter leur puissance de calcul, peuvent accélérer leurs charges de travail d’IA et bénéficier de nouvelles approches innovantes.Actuellement accessible au Luxembourg et aux Pays-Bas (et plus tard dans l’année au Royaume-Uni), le cloud basé sur IPU de G-Core Labs constitue la solution idéale pour les personnes qui doivent traiter des informations de manière sécurisée au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, conformément aux réglementations en matière de souveraineté des données.Le Hartree Centre du Science and Technology Facilities Council (STFC) britannique fait partie des premiers clients à en avoir fait usage, afin de mener des recherches dans le domaine de l’énergie de fusion en partenariat avec l’Autorité britannique de l’énergie atomique.Andre Reitenbach, PDG de G-Core Labs, indique : «Avec le kit SDK Poplar inclu et fourni par Graphcore, les clients peuvent rapidement et facilement faire leurs gammes avec l’IPU, car il intègre des cadres de référence, parmi lesquels TensorFlow, PyTorch, HuggingFace, Keras, PyTorch Lightning et PaddlePaddle. Il est possible de migrer des modèles d’apprentissage automatique existants sur un IPU en réalisant seulement des modifications minimes au niveau du code.Par ailleurs, développeurs et scientifiques de données peuvent démarrer directement avec des modèles de référence optimisés pour les IPU. Ceux-ci, très variés, sont regroupés dans le référentiel GitHub de Graphcore et adaptés à la classification d’images, à la détection d’objets, au traitement automatique des langues et à la reconnaissance vocale. Certains sont également de type graphique.La puissance de calcul de l’IPU Graphcore est telle que la durée d’apprentissage passe de plusieurs jours à seulement quelques heures, voire quelques minutes, et ce avec de nombreux modèles courants. En termes de déploiement, les modèles d’inférence vont de pair avec un débit accéléré et une latence réduite.En outre, la vitesse d’ajustement du modèle de langage BERT est multipliée par 2,5, en comparaison avec les derniers GPU basés dans le cloud. Ce chiffre passe à 5 avec le modèle de vision par ordinateur EfficientNet et à 4 avec les réseaux de neurones graphiques, le tout assorti, à chaque fois, d’une fiabilité plus élevée.Les instances d’IPU sont proposées à la demande et facturées en fonction de l’utilisation, sans aucun engagement initial. Les entreprises peuvent également opter pour un débit mensuel fixe qui leur garantit une disponibilité totale. Quelle que soit l’alternative favorisée, aucun investissement en architecture n’est nécessaire avec le cloud basé sur IPU de G-Core Labs.G-Core Labs est une société reconnue pour la sécurité de ses services et les dispositifs qu’elle met en place afin de protéger les données. Depuis plus d’une décennie, elle équipe plusieurs entreprises spécialisées en technologie.Si les ressources sont rapidement déployées, la configuration de nouvelles applications est moins chronophage, ce qui libère du temps pour se consacrer à la transformation des processus professionnels via l’IA.Le cloud basé sur IPU de G-Core Labs rime avec flexibilité, le volume adéquat de ressources étant alloué à chaque étape de votre projet.De la migration de modèle à l’optimisation en passant par l’élaboration et le provisionnement de votre environnement cloud, Graphcore se tient aux côtés des clients.Au cloud public basé sur IPU viennent s’ajouter des clouds privés G-Core Labs gérés pour les centres de données sur site ou en périphérie. Indépendamment du lieu où se trouvent vos données, vitesses et performances demeurent donc inchangées.Graphcore est l’inventeur de l’Intelligence Processing Unit (IPU), un microprocesseur sophistiqué, conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs en charges de travail pour l’intelligence artificielle. Pour passer à grande échelle, les systèmes Graphcore IPU-POD offrent la possibilité d'exécuter des modélisations à l'échelle d’un serveur ou de partager les ressources de calcul entre plusieurs utilisateurs et tâches.Source : Graphcore Qu'en pensez-vous ?