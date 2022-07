If ... then

Joués par des humains, les échecs sont un jeu de réflexion stratégique, qui nécessite concentration, calme et effort intellectuel. La violence n'entre généralement pas en ligne de compte. On ne peut pas toujours en dire autant des machines, semble-t-il.Il y a quelques jours, selon les médias russes, un robot joueur d'échecs, apparemment perturbé par les réponses rapides d'un garçon de sept ans, a attrapé sans ménagement et cassé son doigt lors d'un match à l'Open de Moscou.La vidéo de l'incident du 19 juillet publiée par la chaîne Baza Telegram montre le doigt du garçon pincé par le bras robotique pendant plusieurs secondes avant qu'une femme suivie de trois hommes ne se précipite, le libère et l'éloigne.« Un robot a cassé le doigt d'un enfant - c'est mauvais, bien sûr. Nous avons loué le robot, il a longtemps été avec des experts dans de nombreux endroits. Apparemment, les opérateurs ont négligé ce cas de figure. L'enfant a déplacé la figurine, puis le robot doit avoir le temps de réagir. Mais le garçon était pressé et le robot l'a attrapé. Nous n'avons rien à voir avec le robot », a commenté le président de la Fédération des échecs de Moscou, Sergey Lazarev.Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe des échecs, a eu un récit différent. Il a déclaré à Baza que le robot avait pris l'une des pièces du garçon et, plutôt que d'attendre que la machine termine son mouvement, le garçon a opté pour une riposte rapide. « Il y a certaines règles de sécurité et l'enfant, apparemment, les a violées. Quand il a fait son geste, il n'a pas réalisé qu'il devait d'abord attendre », a déclaré Smagin. « C'est un cas extrêmement rare, le premier dont je me souvienne », a-t-il ajouté.Baza a nommé le garçon Christopher et a déclaré qu'il était l'un des 30 meilleurs joueurs d'échecs de la capitale russe dans la catégorie des moins de neuf ans :« Les gens se sont précipités pour aider et ont arraché le doigt du jeune joueur, mais la fracture n'a pas pu être évitée ».Lazarev a déclaré à Tass que Christopher, dont le doigt avait été placé dans un plâtre, ne semblait pas trop traumatisé par l'attaque. « L'enfant a joué dès le lendemain, a terminé le tournoi et des volontaires ont aidé à enregistrer les mouvements », a-t-il déclaré. Ses parents auraient cependant contacté le parquet : « Nous allons communiquer, comprendre et essayer d'aider de toutes les manières possibles », a-t-il déclaré.Smagin a déclaré à RIA Novosti que l'incident était « une coïncidence » et que le robot était « absolument sûr ». La machine, qui peut jouer plusieurs matchs à la fois et qui en aurait déjà joué trois le jour où elle a rencontré Christopher, était « unique », a-t-il déclaré. « Il a joué à de nombreux open. Apparemment, les enfants doivent être avertis. Ça arrive ».Un grand maître russe, Sergey Karjakin, a déclaré que l'incident était sans aucun doute dû à « une sorte d'erreur logicielle ou quelque chose comme ça », ajoutant: « Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il y a de tels accidents. Je souhaite au garçon une bonne santé ».Christopher a peut-être eu de la chance. Alors que les robots deviennent de plus en plus sophistiqués, avec les modèles les plus modernes capables non seulement d'interagir mais de coopérer activement avec les humains, la plupart répètent simplement les mêmes actions de base - saisir, déplacer, poser - et ne se soucient pas de savoir si les gens entrent dans leur espace.Selon une étude de 2015, une personne est tuée chaque année par un robot industriel aux États-Unis seulement. En effet, selon l'administration américaine de la sécurité au travail, la plupart des accidents du travail depuis 2000 impliquant des robots ont été mortels.Robert Williams, largement considéré comme le premier, a été écrasé à mort par le bras d'un robot d'une tonne sur la chaîne de production de Ford au Michigan en 1979. En 2015, un robot a tué un entrepreneur de 22 ans dans l'une des usines allemandes de Volkswagen, le saisissant et l'écrasant contre une plaque de métal.Des robots utilisés en chirurgie médicale ont également été tenus pour responsables de la mort de 144 personnes entre 2008 et 2013. Plus récemment, Elaine Herzberg a été tuée par une voiture autonome Uber qui a percuté la femme de 49 ans à 40 km/h alors qu'elle traversait la route à Tempe, Arizona en 2018.Généralement, cependant, l'erreur humaine - ou un manque de compréhension humaine des processus robotiques - est la cause la plus fréquente. Il vaut la peine d'être prudent avec les robots, même s'ils ne jouent qu'aux échecs.Sources : TASS Qu'en pensez-vous ?Qui devrait être tenu pour responsable selon vous ? Pourquoi ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette situation ? Un bogue ? Une absence de cas de figure dans la structure? Une surtension qui a provoqué un mouvement involontaire du robot ?Que pensez-vous du propos de Sergey Smagin qui impute en partie la faute au garçon en disant « Il y a certaines règles de sécurité et l'enfant, apparemment, les a violées. Quand il a fait son geste, il n'a pas réalisé qu'il devait d'abord attendre » ?