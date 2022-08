Musique créée grâce à l'intelligence artificielle

"Un amalgame de stéréotypes grossiers"

FN Meka ne semble pas différent des autres rappeurs à première vue. Il conduit une Rolls-Royce dorée, un camion Tesla orné du logo Gucci, et une Lamborghini verte. Sur TikTok, il cumule 10 millions de followers et plus d’un milliard de vues. Dans ses vidéos, on peut le voir arrosé de billets de 100 dollars aux côtés de femmes sexy. La seule différence avec les autres rappeurs est que FN Meka n’est pas réel. Il s’agit d’un robot rappeur, propulsé par une intelligence artificielle.L'artiste FN Meka est devenu le premier artiste de musique en réalité augmentée au monde à être signé par une grande maison de disques au début du mois, en publiant son premier single "Florida Water" le 12 août. Ce single est interprété par Clix, joueur de Fortnite, et Gunna, rappeur d'Atlanta.Pour composer la musique de FN Meka, ses créateurs Anthony Martini et Brandon Le du label Factory News, utilisent l'intelligence artificielle et la compilation de milliers de données musicales. L'IA de FN Meka « analyse certaines chansons populaires d'un genre donné et génère des recommandations pour les différents éléments de la construction d'une chanson: contenu lyrique, accords, mélodie, tempo, sons… », comme l'expliquait en avril 2021 Anthony Martini, dans une interview. Seule la voix du rappeur virtuel est doublée par un véritable humain à partir des indications de l’IA. Grâce à cette technologie, FN Meka avait rapidement gagné en popularité et s’était même offert, le 12 août dernier, un single Florida Water avec le rappeur Gunna et Clix, champion du jeu vidéo Fortnite. Depuis la polémique, le titre a été supprimé des plateformes de streaming, ainsi que la quasi intégralité du catalogue de FN Meka.Meka a déjà plus de 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 10 millions de followers sur TikTok, où ses posts permettent aux fans de jeter un œil dans son monde virtuel, qui comprend d'énormes jets Bugatti, des hélicoptères Maybach et une machine qui transforme la glace en montres glacées.Cependant, des réactions négatives sont rapidement apparues sur les médias sociaux, les utilisateurs soulignant leur malaise face à la façon dont Meka est dépeint, affirmant que cette création équivalait à un blackface numérique et que son contenu sur Instagram et TikTok banalisait l'incarcération et la brutalité policière. Un post Instagram montrait le rappeur battu par un policier dans une cellule de prison parce qu'il « ne veut pas moucharder ».C'est l’association Industry Blackout qui a été la première à monter au créneau quant aux propos de FN Meka. Dans un communiqué, publié sur Twitter, elle pointe notamment du doigt les clichés sur les personnes noires propagés à travers les différents contenus du rappeur.« Même si nous saluons l’innovation dans la technologie, nous trouvons que cette caricature est offensante .C'est une insulte directe à la communauté noire et à notre culture. Un amalgame de stéréotypes grossiers, de manières appropriées qui dérivent d'artistes noirs, le tout complété par des insultes infusées dans les paroles. Nous estimons que le manque de prise de conscience de l'aspect offensant de cette caricature est une faute », écrit l'association dans son communiqué.Ils ont également souligné que FN Meka avait sorti une chanson avec le rappeur Gunna, qui est actuellement en attente de procès aux États-Unis pour des accusations criminelles ; les paroles et les messages sur les médias sociaux étant utilisés comme preuves. « Il est actuellement incarcéré pour avoir rappé le même type de paroles que ce robot imite. La différence est que votre rappeur artificiel ne fera pas l'objet d'accusations fédérales pour cela… Cette effigie numérique est une abomination imprudente et irrespectueuse pour les vraies personnes qui font face à de vraies conséquences dans la vraie vie », ont-ils déclaré.Industry Blackout a demandé à Capitol de couper les liens avec l'artiste et de faire don de tous les fonds associés à des œuvres de charité ou à d'autres artistes noirs sous le label. Capitol a rapidement répondu dans une déclaration partagée en ligne par le journaliste du New York Times Joe Costarelli, confirmant qu'il avait abandonné le rappeur avec effet immédiat. Le premier single de Meka, "Florida Water", a également été retiré de toutes les plateformes de streaming. « Nous présentons nos plus profondes excuses à la communauté noire pour notre insensibilité en signant ce projet sans poser suffisamment de questions sur l'équité et le processus créatif qui le sous-tend. Nous remercions ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires constructifs au cours des deux derniers jours ; votre contribution a été précieuse pour prendre la décision de mettre fin à notre association avec le projet », peut-on lire dans le communiqué.Une IA peut-elle etre tenue pour responsable de racisme, par exemple ? Une récente étude publié il y a peu, prévenait que les robots peuvent devenir racistes et sexistes lorsqu'ils sont construits avec une IA défectueuse . Si cette technologie de pointe est capable d'avancées merveilleuses, les chercheurs ont également observé les côtés plus sombres des systèmes d'apprentissage automatique, montrant comment l'IA peut produire des préjugés nuisibles et offensants, aboutissant à des conclusions sexistes et racistes dans ses résultats. Ces risques ne sont pas seulement théoriques. Dans une nouvelle étude, les chercheurs démontrent que des robots armés d'un tel raisonnement erroné peuvent manifester physiquement et de manière autonome leurs préjugés dans des actions qui pourraient facilement avoir lieu dans le monde réel.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?