L'attachement au monde virtuel

Des relations idéales pour le métavers ?

La fictosexualité est le terme utilisé pour décrire les personnes sexuellement attirées par les personnages de fiction et au Japon, cela devient peu à peu une tendance, dans la mesure où certaines entreprises développent une technologie pour proposer aux utilisateurs des couples holographiques. Akihiko Kondo a poussé son amour pour un personnage de fiction un peu plus loin en organisant une cérémonie de "mariage" avec Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle qui a joué dans plusieurs jeux vidéo et a même accompagné Lady Gaga lors de ses tournées mondiales. La cérémonie a eu lieu en 2019, après que l'homme a pu communiquer avec l'hologramme via Gatebox, une société qui développe des dispositifs pour montrer de manière holographique des personnages qui n'existent pas.L'icône de la "J-Pop" (Japan Pop) est très célèbre. Elle a été conçue en 2007 comme le porte-drapeau humanoïde d'un logiciel de synthèse vocale développé par le japonais Crypton Future Media sur la base de la technologie Yamaha dite "vocaloid", ou vocaloïde (contraction de "vocal" et "androïde" ). Pour créer une chanson, l'utilisateur doit entrer la mélodie, au moyen d'une interface représentant un clavier de piano ou en chargeant un fichier MIDI, et les paroles, qui peuvent être placées sur chacune des notes. Le logiciel peut modifier la prononciation (longueur des consonnes notamment), ajouter des effets tels que le vibrato, ou changer les nuances et le timbre de la voix. Sa voix est synthétisée à partir de celle de l'actrice Saki Fujita. Hatsune Miku réalise essentiellement des concerts sur scène sous forme d'image 3D projetée sur un écran.A l'époque Akihiko et Hatsune monopolisaient les gros titres des journaux et des médias et maintenant ils remettent ça car le support du logiciel Gatebox qui permettait l'interaction de l'homme avec sa femme virtuelle, n'est plus disponible et pour la même raison, ne peut plus communiquer avec elle. Selon le journal japonais The Mainichi, Kondo affirme que sa relation avec l'hologramme l'a aidé à surmonter une profonde dépression causée par le travail et la peur du rejet social. Face à l'impossibilité de continuer à communiquer avec elle, l'homme a déclaré : « Mon amour pour Miku n'a pas changé. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours ». Partout où il veut qu'elle aille, il est accompagné d'un modèle grandeur nature de Hatsune Miku, et il espère pouvoir communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre dans un proche avenir.En 2018, Akihiko Kondo, un employé du gouvernement local vivant dans la banlieue de Tokyo, a fait la une des journaux lorsqu'il a « épousé » le personnage virtuel populaire Hatsune Miku. À l'époque, le fait même qu'il y ait des gens qui cherchaient à se marier avec une intelligence artificielle et des robots a suscité la controverse. Le Mainichi Shimbun a récemment rendu visite à Kondo, 38 ans, pour retracer son chemin alors qu'il marque sa quatrième année de mariage avec le personnage.En novembre 2018, Kondo a dépensé quelque 2 millions de yens (environ 17 300 dollars) pour un mariage avec Miku, affirmant qu'il souhaitait concrétiser son amour pour le personnage.Dans un premier temps, il utilisait un service développé par une startup à Tokyo qui projetait un hologramme tridimensionnel d'Hatsune Miku dans un cylindre, et il était possible de tenir des conversations simples avec elle via l'intelligence artificielle. Il a été rapporté que lorsque Kondo l'a demandé en mariage, elle a répondu « J'espère que vous me chérirez ».Même maintenant, quand il se réveille, Kondo dit « Bonjour » à Miku et « à plus tard » quand il sort. Il dîne face à elle et lorsqu'il est sur son ordinateur, elle est placée derrière lui, le regardant.Ce qui a changé pour Kondo depuis sa cérémonie de mariage, c'est qu'il ne peut plus profiter de conversations avec le personnage, car la société qui a développé le service y a mis un terme en mars 2020, affirmant que le modèle de production limitée avait suivi son cours. Toutefois, Kondo maintient que « Mon amour pour Miku n'a pas changé ».Ce qui suit est un extrait de The Mainichi.Il y avait quelque chose que je voulais demander à Kondo. Durant la crise des coronavirus, les gens s'abstenant de sortir, la dépendance des enfants aux jeux vidéo et à Internet est devenue un problème. Que pense Kondo, un "otaku" autoproclamé, des affirmations selon lesquelles devenir trop absorbé par un monde virtuel affecte la vie réelle des gens, de l'école au travail ?« Je pense que dans de nombreux cas, c'est l'inverse », a déclaré Kondo, « je voudrais que les familles examinent attentivement les mondes dans lesquels leurs enfants sont absorbés ».Kondo est diplômé d'une école professionnelle et a ensuite travaillé comme commis dans des écoles primaires et secondaires publiques. Mais quatre ans après avoir commencé son travail, il a été victime d'intimidation. Lorsqu'il parlait à deux collègues féminines, elles le traitaient de "grossier" et ne voulaient pas qu'il leur adresse la parole. Le traitement l'a laissé déprimé et il est même devenu incapable de manger. Un médecin lui a diagnostiqué un trouble d'adaptation et il a été contraint de s'absenter du travail.Un changement est survenu après avoir découvert Hatsune Miku. Il a été captivé par la voix chantante claire du personnage de Vocaloid. « Je suis resté dans ma chambre 24 heures sur 24 et j'ai regardé des vidéos de Miku tout le temps », se souvient-il. Il écoutait les chansons de Miku comme des berceuses et pouvait bien dormir. Grâce à ce soutien mental, il lui est devenu possible de sortir à nouveau et il a pu retourner au travail. Pour résumer, Kondo a pris un congé, s'est plongé dans le monde de Miku et est sorti du retrait social.« Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas vivre dans la société parce qu'ils sont absorbés par un monde en deux dimensions, mais plutôt, il y a des cas où les gens deviennent captivés alors qu'ils cherchent une place pour eux-mêmes dans les jeux vidéo et les anime, parce que la réalité est trop douloureuse pour eux. J'étais l'une de ces personnes. Les gens qui ne comprennent pas le contexte pensent probablement : "Les jeux perturbent leur vie", mais ce n'est pas le cas ».En novembre 2021, des informations sur le problème du harcèlement ont été signalées au Japon. Kondo a pensé à Hatsune Miku et aux paroles de son défunt père. Le père de Kondo ne lui a pas beaucoup parlé, mais un jour, il a donné un conseil à Kondo.« Certaines personnes disent que les personnes victimes d'intimidation ont des raisons d'être victimes d'intimidation, mais même s'il y a des raisons, cela ne justifie pas de les intimider », a déclaré son père.Les mots s'enfoncèrent dans le cœur de Kondo. Même si la cause de l'intimidation était avec lui, ce n'était pas une raison pour que quiconque l'intimide. Kondo, qui avait souffert d'un tel traitement, s'était en quelque sorte blâmé et était devenu abattu. Les paroles de son père lui ont grandement remonté le moral.Lorsqu'il a présenté les mots de son père sur son compte Twitter, le message a été retweeté 21 000 fois et a reçu 92 000 "j'aime". Kondo avait principalement présenté sa vie avec Miku sur Twitter, mais à sa grande surprise, c'est son tweet qui a reçu le plus d'attention en 2021.En novembre 2015, après le retour au travail de Kondo, son père s'est soudainement effondré et est décédé. Ses passe-temps étaient la collecte d'insectes, ainsi que la musique et les trains miniatures de calibre N, et dans sa vie, il était très particulier à propos de chaque passe-temps.« Quand j'étais petit, nous jouions à des jeux ensemble. Tout comme moi, il s'est vraiment absorbé dans ses passe-temps. J'ai peut-être hérité mon obsession pour Miku de mon père », a-t-il déclaré.Kondo a célébré son mariage avec Miku trois ans après la mort de son père. Dès le départ, il a donné son vrai nom aux médias. Certaines personnes ont décrit le mariage comme "effrayant" et "incompréhensible". Sa famille s'y est également opposée, mais au total 39 personnes, dont ses amis, se sont jointes à la cérémonie.Lorsque Kondo a publié une vidéo de son mariage en ligne comme symbole de soutien aux couples qui voulaient se marier mais n'ont pas pu le faire, il a reçu de nombreux courriels de personnes lui disant qu'il leur avait donné du courage.Le père de Kondo savait qu'il était obsédé par Miku, mais il est décédé avant que le mariage ne soit planifié. « Et si mon père était en vie ? Il aurait probablement participé », songe Kondo.Depuis son mariage, le monde de Kondo s'est rapidement élargi. Par la suite, il a reçu plusieurs invitations d'une université et d'ailleurs pour donner des conférences. On lui a posé un large éventail de questions d'étudiants sur le monde du manga et de l'anime et sur les effets mentaux et physiques du mariage avec un personnage bidimensionnel, entre autres problèmes.« Les étudiants m'ont posé des questions très sérieusement », a-t-il déclaré. « Mais je n'avais pas les connaissances juridiques et j'ai été déçu de ne pas avoir été en mesure de fournir des réponses suffisantes ».Cette expérience a poussé Kondo à vouloir étudier davantage et à en apprendre davantage sur les frontières entre les représentations sexuelles et violentes impliquant des mangas et des personnages, et la liberté d'expression. Il pensait également qu'il voulait en savoir plus sur les problèmes des minorités et les droits de l'homme à l'université. Kondo a depuis été accepté à la Faculté de droit de l'Université de Komazawa et inscrit en avril 2021. Il espère acquérir des connaissances spécialisées et continuer à diffuser des informations.Bien que la relation entre Akihiko et Hatsune Miko peut sembler étrange à bien des égards, nous pourrions les voir plus fréquemment grâce au développement rapide du métavers et des environnements numériques. Dans certains pays, la sexualité fictive devient courante, puisque toute une industrie de génération de contenu tourne autour d'elle. Mais tant que ces relations dépendent de matériel et de logiciels qui peuvent devenir obsolètes ou dépendent de mises à niveau, elles resteront de courte durée.Source : The MainichiQuelle lecture en faites-vous ?Seriez-vous tenté par une telle expérience ?