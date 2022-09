Cette annonce est le signe d'une escalade majeure de la répression américaine à l'encontre des capacités technologiques de la Chine, alors que des tensions apparaissent quant au sort de Taïwan, où sont fabriquées les puces de Nvidia et de presque toutes les autres grandes entreprises de puces.L'action de Nvidia a chuté de 6,6 % après les heures d'ouverture. La société a déclaré que l'interdiction, qui touche ses puces A100 et H100 conçues pour accélérer les tâches d'apprentissage automatique, pourrait interférer avec l'achèvement du développement du H100, la puce phare qu'elle a annoncée cette année.Les actions de son concurrent Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) ont chuté de 3,7 % après les heures de négociation. Un porte-parole d'AMD a déclaré qu'il avait reçu de nouvelles exigences en matière de licence qui empêcheront ses puces d'intelligence artificielle MI250 d'être exportées en Chine, mais qu'il pensait que ses puces MI100 ne seraient pas affectées. AMD a déclaré qu'il ne pense pas que les nouvelles règles auront un impact important sur ses activités.Nvidia a déclaré que les responsables américains lui ont dit que la nouvelle règle "répondra au risque que les produits soient utilisés ou détournés vers une "utilisation finale militaire" ou un "utilisateur final militaire" en Chine".Le ministère américain du Commerce n'a pas voulu dire quels nouveaux critères il a définis pour les puces d'IA qui ne peuvent plus être expédiées en Chine, mais il a déclaré qu'il revoyait ses politiques et pratiques liées à la Chine pour "empêcher les technologies avancées de tomber entre de mauvaises mains".", a déclaré un porte-parole.Le ministère chinois des affaires étrangères a réagi jeudi en accusant les États-Unis de tenter d'imposer un "blocus technologique" à la Chine, tandis que son ministère du commerce a déclaré que de telles actions compromettraient la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.", a déclaré Shu Jieting, porte-parole du ministère du commerce, lors d'une conférence de presse.Ce n'est pas la première fois que les États-Unis tentent d'étouffer l'approvisionnement des entreprises chinoises en puces. En 2020, l'administration de l'ancien président Donald Trump a interdit aux fournisseurs de vendre des puces fabriquées à partir de technologies américaines au géant de la technologie Huawei sans licence spéciale.Sans les puces américaines de sociétés comme Nvidia et AMD, les organisations chinoises ne pourront pas effectuer de manière rentable le type de calcul avancé utilisé pour la reconnaissance d'images et de la parole, parmi de nombreuses autres tâches.La reconnaissance d'images et le traitement du langage naturel sont courants dans les applications grand public telles que les smartphones qui peuvent répondre à des questions et étiqueter des photos. Ils ont également des utilisations militaires, comme la recherche d'armes ou de bases sur les images satellite et le filtrage des communications numériques à des fins de collecte de renseignements.Nvidia a déclaré avoir enregistré 400 millions de dollars de ventes des puces concernées ce trimestre en Chine, qui pourraient être perdus si les entreprises décident de ne pas acheter d'autres produits Nvidia. Elle a indiqué qu'elle prévoyait de demander des exemptions à la règle.Stacy Rasgon, analyste financier chez Bernstein, a déclaré que la divulgation indiquait qu'environ 10 % des ventes de centres de données de Nvidia provenaient de Chine et que l'impact sur les ventes était probablement "gérable" pour Nvidia.", a déclaré Mme Rasgon. "".La semaine dernière, Nvidia a prévu une forte baisse de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse de l'industrie du jeu. Il a dit qu'il s'attendait à ce que les ventes du troisième trimestre chutent de 17% par rapport à la même période de l'année dernière.Sources : Nvidia, United States Securities and exchange commission Qu'en pensez-vous ?