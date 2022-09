L'intervention de BMW, ILM, Kroger, Lowe's, Siemens, NVIDIA et d'autres sur différents cas d’usage de jumeaux numériques, de la fabrication à la neurochirurgie en passant par la modélisation du climat.

Le déploiement par ByteDance de clusters GPU à grande échelle pour l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond.

L'utilisation de l'IA par Medtronic pour la chirurgie robotique et la salle d'opération du futur.

La transformation numérique de Boeing permettant à l'ingénierie et à la production d'avions d'être plus flexibles et efficaces.

L'adoption par la Deutsche Bank de l'IA et des technologies cloud pour améliorer l'expérience client.

L'utilisation par Johnson & Johnson du cloud computing hybride pour les soins de santé, ainsi qu'une session sur son utilisation de la simulation informatique quantique pour la recherche pharmaceutique.

Comment les entreprises pharmaceutiques utilisent des modèles d'IA et des jumeaux numériques pour accélérer la découverte de médicaments.

Les Nations unies et les scientifiques de NVIDIA discuteront de l'IA pour la modélisation du climat, notamment la prévision des catastrophes, la déforestation et l'agriculture.

Les dirigeants d'Amazon Web Services, Ericsson, Verizon et NVIDIA décriront les applications de réalité augmentée et virtuelle pour la 5G et l'optimisation du déploiement de la 5G avec les jumeaux numériques.

Les dirigeants de Mercedes-Benz, Siemens, Magic Leap et NVIDIA, rejoints par l'auteur Matthew Ball et le journaliste Dean Takahashi, discuteront des applications industrielles Omniverse et de l'informatique spatiale.

Les dirigeants d'Adobe, Pixar et NVIDIA expliqueront comment l’USD est en train de devenir une norme pour le métavers.

Comment les startups de NVIDIA Inception font progresser la santé et les sciences de la vie.

Comment les technologies NVIDIA peuvent aider les startups.

Révolutionner l'agriculture avec l'IA dans les marchés émergents.

NVIDIA annonce l'organisation de sa prochaine conférence GTC virtuellement du 19 au 22 septembre. Rappelons-le, il s'agit de la traditionnelle conférence mondiale sur l'IA pour les développeurs, organisée par NVIDIA. Celle-ci rassemble habituellement des développeurs, mais aussi des ingénieurs, des chercheurs, des inventeurs et des professionnels de l'informatique.La GTC a été lancée en 2009 en Californie, avec un accent initial sur le potentiel de résolution des problèmes informatiques grâce aux GPU. Mais ces dernières années, l'accent de la conférence a été mis sur diverses applications de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Les sujets portent sur l'intelligence artificielle (IA), la science des données, l'apprentissage automatique et les machines autonomes. Chaque conférence commence par un discours du PDG et fondateur de NVIDIA, Jensen Huang, suivi d'une variété de sessions et de discussions avec des experts du monde entier.Cette année, la conférence s'ouvre aussi sur le métavers, comme en témoignera Jensen Huang, qui s'exprimera sur les nouvelles technologies d'IA et du métavers lors de son discours d'ouverture. Il y aura ensuite plus de 200 sessions avec des leaders mondiaux du monde des affaires et de la technologie. Les pionniers du Deep Learning, Yoshua Bengio, Geoff Hinton et Yann LeCun, sont parmi les nombreux experts de l'industrie qui prendront la parole à cette conférence mondiale sur l'IA.Les conférences de la GTC exploreront certaines des avancées clés qui font progresser l'IA et le métavers, notamment les grands modèles de langage, le traitement du langage naturel, les jumeaux numériques, la biologie numérique, la robotique et la science du climat.Parmi les thèmes explorés, on aura :GTC propose un éventail de sessions adaptées à de nombreux publics différents, notamment des dirigeants d'entreprise, des data scientists, des responsables informatiques, des designers, des développeurs, des chercheurs et des étudiants.GTC offre aux participants, à tous les stades de leur carrière, des opportunités d'apprentissage et de développement exceptionnelles, dont beaucoup sont gratuites. Les développeurs, les chercheurs et les étudiants peuvent s'inscrire à 135 sessions sur un large éventail de sujets.Les participants qui souhaitent renforcer leurs compétences peuvent également s'inscrire à des ateliers techniques pratiques d'une journée entière et à des laboratoires de formation de deux heures proposés par le NVIDIA Deep Learning Institute (DLI). Vingt ateliers sont disponibles dans plusieurs fuseaux horaires et langues, et plus de 25 laboratoires de formation gratuits sont disponibles dans les domaines du calcul accéléré, de la visualisation par ordinateur, de la data science, de l'IA conversationnelle, du traitement du langage naturel et d'autres sujets.Les personnes inscrites peuvent participer à des ateliers de formation gratuits de deux heures ou s'inscrire à des ateliers DLI d'une journée entière au tarif réduit de 149 dollars jusqu'à la GTC.Cette GTC comprendra plus de 30 sessions présentées par certaines des plus grandes entreprises mondiales dans des secteurs industriels clés, notamment les services financiers, l'industrie, le commerce de détail, l'automobile et la santé. Les intervenants partageront des idées détaillées pour faire progresser les affaires en utilisant l'IA et la technologie du métavers, notamment : la création de centres d'IA ; la valeur commerciale des jumeaux numériques ; et les nouvelles technologies qui définiront la façon dont nous vivons, travaillons et jouons.NVIDIA Inception, un programme mondial regroupant plus de 11 000 startups, accueillera plusieurs sessions, notamment :Explorez le catalogue complet des sessions de la GTC et inscrivez-vous pour y participer dès aujourd'hui. L'inscription est gratuite et ouverte dès maintenant.