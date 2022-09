L'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond sont essentiels à l'innovation technologique actuelle et future. La croissance des communautés IA et ML et du code qu'elles génèrent est tout simplement extraordinaire. L'IA/ML est également un écosystème véritablement "open source". La majorité des outils et cadres d'IA et de ML les plus populaires sont open source. La communauté valorise clairement la transparence et l'éthique de l'open source. Les communautés open source jouent et joueront un rôle de premier plan dans le développement des outils et des solutions qui rendent l'IA et le ML possibles - et les améliorent au fil du temps.Pour toutes ces raisons, la Fondation Linux comprend que la promotion de l'open source dans l'IA et le ML est une priorité essentielle. La Fondation Linux héberge et travaille déjà avec de nombreux projets qui contribuent directement aux projets fondamentaux d'IA et de ML (LF AI & Data) ou qui contribuent à leurs cas d'utilisation et s'intègrent à leurs plateformes. (par exemple, LF Networking, AGL, Delta Lake, RISC-V, CNCF, Hyperledger).PyTorch prolonge et s'appuie sur ces efforts. De toute évidence, PyTorch est l'une des plateformes fondamentales les plus importantes pour le développement, le test et le déploiement d'applications d'IA/ML et d'apprentissage profond. Si vous avez besoin de construire quelque chose en IA, si vous avez besoin d'une bibliothèque ou d'un module, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose dans PyTorch pour cela. Si vous épluchez la couverture de n'importe quelle application d'IA, il y a de fortes chances que PyTorch soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse d'améliorer la précision du diagnostic des maladies et des crises cardiaques, de cadres d'apprentissage automatique pour les voitures à conduite autonome ou d'outils d'évaluation de la qualité des images pour les astronomes, PyTorch est là.Incubé à l'origine par l'équipe d'IA de Meta, PyTorch s'est développé pour inclure une communauté massive de contributeurs et d'utilisateurs sous son intendance axée sur la communauté. Le génie de PyTorch (et le mérite de ses mainteneurs) est qu'il s'agit véritablement d'une plateforme fondamentale pour une grande partie de l'IA/ML aujourd'hui, un véritable couteau suisse. De la même manière que les développeurs ont construit une grande partie de la technologie que nous connaissons aujourd'hui sur Linux, la communauté AI/ML se construit sur PyTorch, ce qui permet aux technologies émergentes et aux besoins des utilisateurs d'évoluer.En août 2022, PyTorch était l'une des cinq communautés de logiciels libres à la croissance la plus rapide au monde, aux côtés du noyau Linux et de Kubernetes. D'août 2021 à août 2022, PyTorch a compté plus de 65 000 commits. Plus de 2 400 contributeurs ont participé à l'effort, en déposant des problèmes ou des RP ou en rédigeant de la documentation. Ces chiffres placent PyTorch parmi les projets open source les plus réussis de l'histoire.Les projets tels que PyTorch, qui ont le potentiel de devenir une plateforme fondamentale pour les technologies critiques, bénéficient d'un foyer neutre. La neutralité et la véritable propriété communautaire sont les éléments qui ont permis à Linux et à Kubernetes de défier les attentes en continuant à accélérer et à croître plus rapidement, même s'ils deviennent plus matures. Les utilisateurs, les mainteneurs et la communauté commencent à les considérer comme faisant partie d'un bien commun auquel ils peuvent se fier et faire confiance, à perpétuité. En créant un foyer neutre, la Fondation PyTorch, s'engage collectivement dans un avenir de transparence, de gouvernance commune et d'échelle sans précédent pour tous.En tant que membre de la Fondation Linux, PyTorch et sa communauté bénéficieront de nos nombreux programmes et soutiens communautaires, comme les programmes de formation et de certification ( il y en a déjà un en cours), les recherches communautaires (comme les rapports sur l'évolution des projets) et, bien sûr, les événements communautaires. Travaillant à l'intérieur et aux côtés de la Fondation Linux, la communauté PyTorch a également accès au portail de collaboration LFX, permettant des mentorats et aidant la communauté PyTorch à identifier les futurs leaders, à trouver des embauches potentielles et à observer les dynamiques communautaires partagées.PyTorch est arrivé à son état actuel grâce à une gestion saine de la maintenance et de la communauté open source. Il n'est pas question de changer quoi que ce soit aux qualités de PyTorch.Source : La Fondation Linux Qu'en pensez-vous ?