Le rapport, intitulé "Mid-Decade Challenges to National Competitiveness", a été publié ce mois-ci par la "National Security Commission on Artificial Intelligence" (NSCAI), une commission indépendante créée en août 2018 et mandatée par le Congrès. La commission est chargée de "considérer les méthodes et les moyens nécessaires pour faire progresser le développement de l'IA, de l'apprentissage automatique (ML) et des technologies associées afin de répondre de manière globale aux besoins de sécurité nationale et de défense des États-Unis". Le nouveau rapport de la NSCAI souligne le déclin de la puissance technologique des États-Unis.Le rapport note que si les États-Unis n'intensifient pas leurs efforts dans des secteurs stratégiques essentiels au maintien de leurs avantages, ils pourraient perdre leur avantage technologique sur la Chine d'ici à 2030. « En l'absence d'actions ciblées, les États-Unis ne parviendront probablement pas à combler les écarts technologiques croissants avec la Chine et prendront du retard dans le secteur critique de l'IA », affirme le rapport. Dans ce scénario, le rapport note que la Chine en vient à dominer l'économie mondiale et à gagner des milliers de milliards de dollars de revenus grâce au développement de technologies de nouvelle génération.Elle utilise ensuite cela pour exercer une influence politique mondiale. Dans une section intitulée "What Does Losing Look Like ?", le rapport de la NSCAI décrit une série de risques importants pour les États-Unis si la tendance se poursuit. « Parmi le catalogue des horreurs : la Chine domine l'économie du futur et capte des milliards de dollars de valeur générée par la prochaine vague de technologies. La Chine utilise son avantage techno-économique pour exercer une influence politique. Les pays - y compris les alliés des États-Unis - qui dépendent de la technologie chinoise se mettent dans l'orbite politique de la RPC », lit-on dans le rapport.« Les régimes autoritaires font croire qu'ils sont les maîtres du monde moderne. Un Internet ouvert est compromis. L'avantage technologique de l'armée américaine s'érode. La RPC annexe Taiwan. La RPC coupe l'approvisionnement en microélectronique et autres intrants technologiques critiques », ajoute l'équipe de Schmidt. Les auteurs du rapport résument le résultat catastrophique dans l'extrait suivant : « au final, ce tableau équivaut à l'effondrement de l'ordre que les États-Unis et le monde démocratique ont construit après la Seconde Guerre mondiale et à un sérieux défi pour la prospérité des États-Unis ».« Les États-Unis et les autres démocraties deviendraient économiquement dépendants, perdant leurs moteurs de prospérité et leur liberté d'action dans le monde. Même si seulement une partie de tout cela se réalisait, le monde serait un endroit plus sombre pour les États-Unis et la démocratie », prévient le rapport. Le sombre rapport de la NSCAI ne se contente pas de résumer les coûts d'une défaite pour la première puissance économique du monde. Il affirme que les États-Unis vont, en fait, perdre cette course si la politique gouvernementale ne change pas pour mieux se concentrer sur le défi technologique.« Les États-Unis n'ont toujours pas de processus ou de personne responsable de l'obtention d'un avantage technologique. L'écosystème public-privé américain dispose de vastes atouts concurrentiels, mais ils ne sont pas rassemblés. Les États-Unis ont besoin d'un plan pour maîtriser la nouvelle géométrie de l'innovation afin d'être compétitifs », indique le rapport. Ce dernier relève les défis suivants : restaurer la capacité techno-industrielle des États-Unis, intégrer les valeurs démocratiques américaines dans la gouvernance de l'IA, développer les forces techno-industrielles dans le cadre d'un programme d'alliance coopérative, etc.Essentiellement, le rapport plaide pour une "politique industrielle" nationale axée sur la technologie, à l'instar de la législation adoptée dernièrement par Congrès pour soutenir l'industrie des semiconducteurs aux États-Unis. Mais Schmidt a fait valoir que la loi sur les puces et la science (Chips and Science Act), à elle seule, ne suffira pas à redonner aux États-Unis leur avance en matière de technologie. « La Chine a une loi sur les puces chaque année grâce à un financement gouvernemental continu pour des projets essentiels », note Schmidt. La législation prévoit 52 milliards de dollars pour la relance de la production de semiconducteurs aux États-Unis.William "Mac" Thornberry, un ancien membre républicain du Congrès du Texas qui était l'un des quatre conseillers assistant Schmidt, a énoncé le défi sans détour dans une interview : « si nous continuons sur la voie actuelle, nous perdons. Le rapport est destiné à expliquer aux Américains : "voici à quoi ressemble une défaite pour vous, individuellement" ». Mais certains analystes considèrent que le rapport de la NSCAI est "exagéré". En effet, des scénarios technologiques effrayants comme celui-ci sont devenus de plus en plus courants au cours de la dernière décennie, et ils pourraient surestimer l'étendue de l'avantage de la Chine.La croissance économique chinoise semble se ralentir, son secteur technologique a été secoué par des interventions gouvernementales mal planifiées, et sa situation démographique qui se détériore pourrait ne pas soutenir le "rêve chinois" de domination que le président Xi Jinping a souvent avancé. Mais lors d'une récente interview, Schmidt a déclaré que la Chine reste "concentrée sur les technologies plus profondes", comme l'IA, qui commanderont l'avenir. Dans un avant-propos au rapport de la NSCAI, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger émet une note "Retour vers le futur".Il écrit que le rapport s'inspire d'un projet bipartisan similaire qu'il a dirigé dans les années 1950, lorsque les États-Unis étaient confrontés à la menace concurrentielle de l'Union soviétique (URSS). « L'objectif, à l'époque, était d'expliquer les problèmes auxquels notre pays est confronté et que le gouvernement avait peut-être du mal à expliquer au peuple américain », rappelle Kissinger. Selon des critiques, il est difficile de dire si les États-Unis perdent réellement la course technologique contre la Chine. L'intérêt de ce rapport est qu'il rappelle le prix élevé que les États-Unis paieraient si l'optimisme quant à leur avenir en matière d'IA se révélait faux.En février dernier, Schmidt avait fortement critiqué les efforts américains en matière de 5G. Éric Schmidt et Graham Allison, professeur à Harvard, ont déclaré que "les États-Unis accusent un retard considérable dans presque toutes les dimensions de la 5G, alors que d'autres pays - y compris la Chine - font la course en tête". Ils ont déclaré que les efforts américains en la matière étaient "lents et insuffisants", et ont exhorté l'administration Biden à faire de la 5G une "priorité nationale" au risque de voir l'avenir de la 5G être dicté par la Chine dans les dix prochaines années.Source : Rapport de la NSCAI (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions du rapport de la NSCAI ?Pensez-vous que le scénario que décrit NSCAI pourrait se produire ?Pensez-vous que les efforts de la France sont suffisants pour empêcher un tel scénario ?Quelle évaluation faites-vous de la position de la France dans la course aux technologies émergentes ?Selon vous, quels sont les défis technologiques auxquels la France doit faire face dans les prochaines années ?