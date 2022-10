En effet, la manœuvre fait suite à l’annonce de la famille du concerné de son retrait de la profession après avoir été diagnostiqué d’un trouble du langage causé par une lésion cérébrale qui affecte la capacité d'une personne à communiquer. Grâce à la technologie deepfake, Bruce Willis permet d'utiliser son jumeau numérique à l'écran pour de futurs projets, ce, après avoir fait sa première expérience de la manipulation des médias numériques l’année dernière. C’était dans une publicité pour le service téléphonique russe MegaFon.De quoi modifier la coloration de danger qui colle aux deepfakes ? Aux USA par exemple, cette technologie est perçue comme une menace pour la sécurité nationale. Des chercheurs ont créé des algorithmes qui sont capables de récupérer le contenu d'une vidéo et de l'appliquer à une autre et ce sans altérer le style de la vidéo cible. La vidéo, ci-dessous, offre une illustration des plus explicites. Cela commence avec le présentateur américain John Oliver dont les expressions faciales et les mouvements de bouche sont littéralement calqués de façon transparente sur le visage de son homologue Stephen Colbert. On découvre que le système peut s'appliquer à des fleurs ou des paysages. La démonstration se conclut avec le clonage du style de Martin Luther King appliqué sur le visage de Barack Obama, lequel va ensuite se glisser dans la peau de Donald Trump.C’est la raison pour laquelle des législateurs US sont d’avis que cette technique de synthèse d’images pourrait être utilisées dans le cadre de campagnes de désinformation plus larges par exemple dans l’optique d’influencer des élections en diffusant des fake news qui pourraient alors paraître plus crédibles.« Les deepfake pourraient devenir un puissant outil pour les puissances hostiles cherchant à propager des informations erronées », selon le représentant du parti démocrate sur le renseignement, Adam Schiff, dans une lettre adressée à Dan Coats, directeur du renseignement national, en 2018.« En brouillant la frontière entre les faits et la fiction, la technologie deepfake pourrait miner la confiance du public dans les images et les vidéos enregistrées en tant que représentations objectives de la réalité. Alors que les technologies deepfake deviennent plus avancées et plus accessibles, cela pourrait constituer une menace pour le discours public et la sécurité nationale des Etats-Unis, avec des implications larges et inquiétantes pour les campagnes de mesures offensives actives contre les Etats-Unis », indique la lettre, qui a été cosignée par les représentants Stephanie Murphy (D-FL) et Carlos Curbelo (R-FL) en 2018.Les développements en cours sont l’illustration de ce que la technologie deepfake n’échappe pas à la dualité. Si on peut lui opposer la possibilité que des tiers en fassent usage pour de la désinformation politique il n’en demeure pas moins qu’elle ouvre la possibilité que des acteurs jouent dans des films après leur décès. Cela implique en sus que les stars des époques passées pourraient être ramenées à la vie à l'écran.Les deepfakes n’ont-ils que des inconvénients ? Quels sont les autres usages utiles à la société que vous entrevoyez ?