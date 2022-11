GitHub Copilot, qu'est-ce que c'est ?

Envoyé par Matthieu Butterick Envoyé par GitHub Copilot est un produit lancé par Microsoft en juin 2022 après une Preview technique d'un an. Copilot est un plug-in pour Visual Studio et d'autres EDI qui produit ce que Microsoft appelle des « suggestions » basées sur ce que vous tapez dans l'éditeur.



Qu'est-ce qui différencie Copilot de la saisie semi-automatique traditionnelle ? Copilot est alimenté par Codex, un système d'IA créé par OpenAI et sous licence Microsoft. (Bien que Microsoft ait également été appelée « le propriétaire non officiel d'OpenAI »). Copilot propose des suggestions basées sur des invites de texte tapées par l'utilisateur. Copilot peut être utilisé pour de petites suggestions, par exemple jusqu'à la fin d'une ligne, mais Microsoft a mis l'accent sur la capacité de Copilot à suggérer des blocs de code plus volumineux, comme le corps entier d'une fonction.



Mais comment le Codex, le système d'IA sous-jacent, a-t-il été formé ? Selon OpenAI, Codex a été formé sur « des dizaines de millions de référentiels publics », y compris du code sur GitHub. Microsoft elle-même a vaguement décrit le matériel de formation comme « des milliards de lignes de code public ». Mais le chercheur de Copilot, Eddie Aftandilian, a confirmé dans un podcast récent (@ 36:40) que Copilot est « formé sur les dépôts publics sur GitHub ».

Quel est le problème avec Copilot ?

soit respecter les obligations imposées par la licence ;

soit utiliser le code sous réserve d'une exception de licence, par exemple, l'utilisation équitable en vertu de la loi sur le droit d'auteur.

/* sparse matrix transpose in the style of Tim Davis */

Que signifie Copilot pour les communautés open source ?

Envoyé par Matthieu Butterick Envoyé par Quand j'ai écrit pour la première fois sur Copilot, j'ai dit « Je ne suis pas inquiet de ses effets sur l'open source ». À court terme, je ne suis toujours pas inquiet. Mais alors que je réfléchissais à mon propre parcours à travers l'open source - près de 25 ans - j'ai réalisé qu'il me manquait une vue d'ensemble. Après tout, l'open source n'est pas un groupe fixe de personnes. C'est une intelligence collective en constante évolution, continuellement renouvelée par de nouveaux esprits. Nous fixons de nouvelles normes et de nouveaux défis les uns pour les autres, et augmentons ainsi nos attentes quant à ce que nous pouvons accomplir.



Au milieu de cette grande alchimie, Copilot s'interpose. Son but est de s'arroger l'énergie de l'open source. Nous n'avons pas besoin de plonger dans l'histoire très mouvementée de Microsoft avec l'open source pour voir Copilot pour ce qu'il est : un parasite.



La légalité de Copilot doit être testée avant que les dommages causés à l'open source ne deviennent irréparables. C'est pourquoi j'envisage de l'attaquer en justice.

D'autres développeurs avaient déjà manifesté leur mécontentement

Matthew Butterick a décidé de porter plainte contre GitHub Copilot aux côtés d'avocats spécialisés dans le recours collectif

Aujourd'hui, nous avons déposé un recours collectif devant le tribunal fédéral américain de San Francisco, en Californie, au nom d'un groupe proposé de millions d'utilisateurs de GitHub. Nous contestons la légalité de GitHub Copilot (et d'un produit connexe, OpenAI Codex, qui alimente Copilot). La poursuite a été déposée contre un ensemble de défendeurs qui comprend GitHub, Microsoft (propriétaire de GitHub) et OpenAI.



En formant leurs systèmes d'IA sur des référentiels publics GitHub (bien que basés sur leurs déclarations publiques, peut-être bien plus), nous soutenons que les accusés ont violé les droits légaux d'un grand nombre de créateurs qui ont publié du code ou d'autres travaux sous certaines licences open source sur GitHub. Quelles licences ? Un ensemble de 11 licences open source populaires qui nécessitent toutes l'attribution du nom de l'auteur et des droits d'auteur, y compris la licence MIT, la GPL et la licence Apache. (Celles-ci sont énumérées dans l'annexe à la plainte.)



En plus d'avoir enfreint les exigences d'attribution de ces licences, nous soutenons que les défendeurs ont enfreint :

les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité de GitHub ;

le DMCA § 1202, qui interdit la suppression des informations de gestion des droits d'auteur ;

la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs ;

et d'autres lois donnant lieu à des réclamations légales connexes.

Dans les semaines à venir, nous modifierons probablement cette plainte pour ajouter d'autres parties et réclamations.



C'est la première étape d'un long voyage. À notre connaissance, il s'agit du premier cas de recours collectif aux États-Unis contestant la formation et la sortie des systèmes d'IA. Ce ne sera pas le dernier. Les systèmes d'IA ne sont pas exemptés de la loi. Ceux qui créent et exploitent ces systèmes doivent rester responsables. Si des entreprises comme Microsoft, GitHub et OpenAI choisissent de ne pas respecter la loi, elles ne doivent pas s'attendre à ce que nous, le public, restions immobiles. L'IA doit être juste et éthique pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra jamais atteindre ses objectifs tant vantés d'élever l'humanité. Cela deviendra simplement un autre moyen pour quelques privilégiés de profiter du travail du plus grand nombre. Aujourd'hui, nous avons déposé un recours collectif devant le tribunal fédéral américain de San Francisco, en Californie, au nom d'un groupe proposé de millions d'utilisateurs de GitHub. Nous contestons la légalité de GitHub Copilot (et d'un produit connexe, OpenAI Codex, qui alimente Copilot). La poursuite a été déposée contre un ensemble de défendeurs qui comprend GitHub, Microsoft (propriétaire de GitHub) et OpenAI.En formant leurs systèmes d'IA sur des référentiels publics GitHub (bien que basés sur leurs déclarations publiques, peut-être bien plus), nous soutenons que les accusés ont violé les droits légaux d'un grand nombre de créateurs qui ont publié du code ou d'autres travaux sous certaines licences open source sur GitHub. Quelles licences ? Un ensemble de 11 licences open source populaires qui nécessitent toutes l'attribution du nom de l'auteur et des droits d'auteur, y compris la licence MIT, la GPL et la licence Apache. (Celles-ci sont énumérées dans l'annexe à la plainte.)En plus d'avoir enfreint les exigences d'attribution de ces licences, nous soutenons que les défendeurs ont enfreint :Dans les semaines à venir, nous modifierons probablement cette plainte pour ajouter d'autres parties et réclamations.C'est la première étape d'un long voyage. À notre connaissance, il s'agit du premier cas de recours collectif aux États-Unis contestant la formation et la sortie des systèmes d'IA. Ce ne sera pas le dernier. Les systèmes d'IA ne sont pas exemptés de la loi. Ceux qui créent et exploitent ces systèmes doivent rester responsables. Si des entreprises comme Microsoft, GitHub et OpenAI choisissent de ne pas respecter la loi, elles ne doivent pas s'attendre à ce que nous, le public, restions immobiles. L'IA doit être juste et éthique pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra jamais atteindre ses objectifs tant vantés d'élever l'humanité. Cela deviendra simplement un autre moyen pour quelques privilégiés de profiter du travail du plus grand nombre.

Copilot a été lancé en fin juin dans le cadre d'une Preview technique sur invitation uniquement, promettant de faire gagner du temps en répondant au code des utilisateurs par ses propres suggestions intelligentes. Ces suggestions sont basées sur des milliards de lignes de code public dont les utilisateurs ont publiquement contribué à GitHub, en utilisant un système d'IA appelé Codex de la société de recherche OpenAI.GitHub décrit Copilot comme l'équivalent IA de la « programmation en paire », dans laquelle deux développeurs travaillent ensemble sur un seul ordinateur. L'idée est qu'un développeur peut apporter de nouvelles idées ou repérer des problèmes que l'autre développeur aurait pu manquer, même si cela nécessite plus d'heures de travail.Dans la pratique, cependant, Copilot est plutôt un outil utilitaire de gain de temps, qui intègre les ressources que les développeurs devraient autrement chercher ailleurs. Lorsque les utilisateurs saisissent des données dans Copilot, l'outil leur suggère des extraits de code à ajouter en cliquant sur un bouton. Ainsi, ils n'ont pas à passer du temps à chercher dans la documentation de l'API ou à rechercher des exemples de code sur des sites spécialisés.Un réseau neuronal dans GitHub Copilot est entraîné à l'aide de volumes massifs de données, constituées du code : des millions de lignes téléchargées par les 65 millions d'utilisateurs de GitHub, la plus grande plateforme au monde permettant aux développeurs de collaborer et de partager leur travail. Le but est que Copilot en apprenne suffisamment sur les modèles de code pour pouvoir faire du hacking lui-même. Il peut prendre le code incomplet d'un partenaire humain et terminer le travail en ajout les parties manquantes. Dans la plupart des cas, il semble réussir à le faire. GitHub prévoit de vendre l'accès à l'outil aux développeurs.Comme pour la plupart des outils d'IA, GitHub souhaite également que Copilot devienne plus intelligent au fil du temps en fonction des données qu'il collecte auprès des utilisateurs. Lorsque les utilisateurs acceptent ou rejettent les suggestions de Copilot, son modèle d'apprentissage automatique utilisera ce retour d'information pour améliorer les suggestions futures, de sorte que l'outil deviendra peut-être plus humain à mesure qu'il apprendra.Selon Matthieu Butterick, Copilot soulève des questions juridiques relatives à la fois à la formation du système et à l'utilisation du système. Ce qui suit est extrait de son billet à ce sujet.La grande majorité des progiciels open source sont publiés sous des licences qui accordent aux utilisateurs certains droits et imposent certaines obligations (par exemple, en préservant l'attribution précise du code source). Ces licences sont rendues possibles légalement par les auteurs de logiciels faisant valoir leur droit d'auteur sur leur code.Ainsi, ceux qui souhaitent utiliser des logiciels open source ont le choix. Ils doivent :Microsoft et OpenAI ont reconnu que Copilot & Codex sont formés sur des logiciels open source dans des dépôts publics sur GitHub. Alors quel choix ont-ils fait ?Si Microsoft et OpenAI avaient choisi d'utiliser ces référentiels sous réserve de leurs licences open source respectives, Microsoft et OpenAI auraient dû publier de nombreuses attributions, car il s'agit d'une exigence minimale de presque toutes les licences open source. Pourtant, aucune attribution n'est apparente.Par conséquent, Microsoft et OpenAI doivent s'appuyer sur un argument d'utilisation équitable. En fait, nous savons que c'est le cas, car l'ancien PDG de GitHub, Nat Friedman, a affirmé lors de la Preview technique de Copilot que « la formation des systèmes [d'apprentissage automatique] sur les données publiques est une utilisation équitable ».Eh bien, n'est-ce pas ? La réponse n'est pas une question d'opinion ; c'est une question de droit. Naturellement, Microsoft, OpenAI et d'autres chercheurs ont promu l'argument de l'utilisation équitable. Nat Friedman a en outre affirmé qu'il existe une « jurisprudence » sur l'utilisation équitable qui est « largement invoquée par la communauté de l'apprentissage automatique ». Mais la Software Freedom Conservancy n'était pas d'accord et a pressé Microsoft d'obtenir des preuves pour étayer sa position. Selon le directeur de la SFC, Bradley Kuhn :« Nous nous sommes renseignés en privé auprès de Friedman et d'autres représentants de Microsoft et de GitHub en juin 2021, demandant de solides références juridiques pour les positions juridiques publiques de GitHub… Ils n'en ont fourni aucune ».Pourquoi Microsoft n'a-t-elle pu produire aucune autorité légale pour sa position ? Parce que ma SFC a raison : il n'y en a pas. Bien que certains tribunaux aient examiné des questions connexes, il n'existe aucune affaire américaine résolvant carrément les ramifications de l'utilisation équitable de la formation à l'IA.De plus, les cas qui tournent autour de l'utilisation équitable équilibrent plusieurs facteurs. Même si un tribunal décide finalement que certains types de formation à l'IA sont une utilisation équitable (ce qui semble possible) il peut également en exclure d'autres. À ce jour, nous n'avons aucune idée de la position de Copilot ou de Codex sur ce spectre. Ni celle de Microsoft, encore moins de l'OpenAI.Nous ne pouvons pas encore dire comment l'utilisation équitable finira par être appliquée à la formation à l'IA. Mais nous savons que la recherche n'affectera pas du tout les utilisateurs de Copilot. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent simplement Copilot pour émettre du code. Alors, quel est le statut du droit d'auteur et de la licence de ce code émis ?Ici encore, nous constatons que Microsoft devient indulgente. En 2021, Nat Friedman a affirmé que « la sortie de Copilot appartient à l'opérateur, tout comme avec un compilateur ». Mais c'est une analogie malicieuse, car Copilot tend de nouveaux pièges aux imprudents.Microsoft caractérise la sortie de Copilot comme une série de « suggestions » de code. Microsoft « ne revendique aucun droit » sur ces suggestions. Mais Microsoft ne garantit pas non plus l'exactitude, la sécurité ou l'atténuation des enchevêtrements de propriétés intellectuelles du code ainsi produit. Une fois que vous avez accepté une suggestion Copilot, tout cela devient votre problème :« Vous êtes responsable d'assurer la sécurité et la qualité de votre code. Nous vous recommandons de prendre les mêmes précautions lors de l'utilisation du code généré par GitHub Copilot que lorsque vous utilisez un code que vous n'avez pas écrit vous-même. Ces précautions comprennent des tests rigoureux, une analyse IP [(= propriété intellectuelle)] et un suivi des vulnérabilités de sécurité ».Quels enchevêtrements pourraient survenir ? Les utilisateurs de Copilot ont montré que Copilot peut être amené à émettre du code verbatim à partir de référentiels identifiables. Pas plus tard que cette semaine, le professeur Texas A&M, Tim Davis, a donné de nombreux exemples de gros morceaux de son code copiés textuellement par Copilot , y compris lorsqu'il a invité Copilot avec le commentaireL'utilisation de ce code crée clairement une obligation de se conformer à sa licence. Mais comme effet secondaire de la conception de Copilot, les informations sur l'origine du code (auteur, licence, etc.) sont supprimées. Comment les utilisateurs de Copilot peuvent-ils se conformer à la licence s'ils ne savent même pas qu'elle existe ?Les méthodes de récupération de code astucieuses de Copilot sont un écran de fumée destiné à dissimuler une vérité crasseuse : Copilot n'est qu'une interface alternative pratique à un vaste corpus de code open source. Par conséquent, les utilisateurs de Copilot peuvent encourir des obligations de licence envers les auteurs du code sous-jacent. Dans ce contexte, l'affirmation de Nat Friedman selon laquelle Copilot fonctionne « comme... un compilateur » est plutôt douteuse - les compilateurs changent la forme du code, mais ils n'injectent pas de nouveaux enchevêtrements de propriétés intellectuelles. Pour être juste, Microsoft ne conteste pas vraiment cela. L'entreprise le cache juste en l'écrivant en petits caractères.Peu après le lancement de la Preview de Copilot en 2021, certains développeurs ont commencé à s'alarmer de l'utilisation d'un code public pour entraîner l'IA de l'outil. L'une des préoccupations est que si Copilot reproduit des parties suffisamment importantes du code existant, il puisse violer les droits d'auteur ou blanchir le code open source dans des utilisations commerciales sans licence appropriée. L'outil peut également recracher des informations personnelles que les développeurs ont publiées, et dans un cas, il a reproduit le code largement cité du jeu PC Quake III Arena de 1999, y compris le commentaire du développeur John Carmack.L’utilisateur Hogan a aussi ajouté dans son fil de discussion : « Ce qui serait vraiment drôle, c'est que les gens qui maintiennent des dépôts populaires commençaient à mettre du mauvais code exprès ».GitHub affirme que les dérapages de Copilot sont rares. Mais un autre utilisateur de Twitter, répondant au post de Ronacher, a écrit : « Et ici nous avons la preuve directe que GitHub reproduit directement un morceau de code sous GPL, ce qui prouve que c'est un outil vraiment dangereux à utiliser dans des environnements commerciaux ». Dans une autre réponse, on peut lire : « Lol, c'est du blanchiment de code… »Source : Matthew Butterick Que pensez-vous de Copilot ?Partagez-vous les appréhensions de Matthew Butterick concernant l'utilisation du code open source de Copilot qui ne prend pas en considération les licences ?Comprenez-vous sa démarche visant à porter plainte ? A-t-elle, selon vous, des chances d'aboutir ?