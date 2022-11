Loin d'être la seule équipe concernée

Envoyé par Shannon Raj Singh Envoyé par Hier était mon dernier jour sur Twitter : toute l'équipe des droits de l'homme a été retirée de l'entreprise.



Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli pour mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, pour protéger les personnes à risque dans les conflits et crises mondiaux, notamment en Éthiopie, en Afghanistan et en Ukraine, et pour défendre les besoins des personnes particulièrement à risque d'abus des droits humains en raison de leur présence sur les réseaux sociaux, tels que les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme.



Je serai éternellement reconnaissante d'avoir eu le privilège de travailler avec @cynthiamw @heysarah et @EstherOhrt dans l'équipe des droits de l'homme, ainsi qu'avec tant d'autres personnes brillantes et axées sur la mission dans toute l'entreprise.



Si vous entendez parler d'opportunités pour lesquelles je pourrais convenir, je vous serais reconnaissant de me les transmettre. Et n'oubliez pas non plus les autres anciens Tweeps*: ce sont des personnes résilientes, réfléchies et fondées sur des principes qui ont beaucoup à offrir. J'irais au bâton pour n'importe lequel d'entre eux et j'ai hâte de voir ce qu'ils feront ensuite.

Limiter les dépenses

Des licenciements massifs sans préavis

Twitter a commencé ses licenciements massifs très attendus en s'attaquant à ses principaux détracteurs internes. L'équipe Ethical AI de Twitter, selon d'anciens employés, n'est plus.Plusieurs membres de l'équipe d'apprentissage automatique, d'éthique, de transparence et de responsabilité (META pour) de Twitter, y compris son ancien chef, ont publié sur Twitter qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise. Au moins un des anciens travailleurs a suggéré que toute l'équipe était dissoute. Les licenciements apparents qui affectent le groupe de surveillance interne le plus puissant de l'entreprise surviennent alors que des milliers d'autres se préparent à des réductions susceptibles d'affecter environ la moitié du personnel de l'entreprise selon des rapports précédents.Via des tweets, plusieurs membres de l'équipe META ont indiqué qu'ils sont touchés par les licenciements. Le chef de META, Rumman Chowdhury, a publié une capture d'écran montrant qu'elle était apparemment éjectée de son compte de messagerie Twitter avec pour légende t : « Cela a-t-il déjà commencé ? Bonne veille de licenciement*! » Rumman Chowdhury, qui a dirigé un certain nombre d'initiatives de transparence au sein de l'entreprise, notamment le lancement d'un premier défi de prime de biais algorithmique en son genre, a poursuivi en disant : « Ce n'est définitivement que le début de la descente de ce site ».D'autres anciens membres de l'équipe META ont déclaré qu'ils avaient également été licenciés, l'ancienne, Joan Deitchman, déclarant que « l'équipe n'est plus ». D'ailleurs, le nom de l'équipe META n'était pas non plus répertorié sur la page carrière de Twitter au moment de la rédaction.Sur Twitter, elle a partagé le dernier message qu'elle avait publié sur le Slack interne de Twitter :« à quiconque se retrouve sur ce canal Slack après aujourd'hui, sachez que c'était une équipe spéciale. Une qui se serrait les coudes, pleine d'intégrité, prête à se lever pour faire la bonne chose. Il n'y aura probablement plus une équipe comme META. Pour ceux qui ont participé au voyage, gardez la tête haute ! Allez de l'avant et continuez ce travail critique ».« L'équipe qui recherchait et poussait pour la transparence algorithmique et le choix algorithmique », a écrit Deitchman, « L'équipe qui étudiait l'amplification algorithmique. L'équipe qui inventait et construisait des outils et des méthodologies d'IA éthiques. Cette équipe n'est plus ».META a été créé l'année dernière avec la tâche explicite d'auditer les algorithmes de Twitter pour enquêter sur les préjudices et les biais potentiels involontaires. Les recherches de l'équipe ont conduit à de réels changements sur Twitter. Dans un cas, l'entreprise a cessé d'utiliser un algorithme de recadrage automatisé après que les chercheurs de META ont trouvé des preuves qu'elle exprimait des préjugés raciaux. META, qui s'est formé dans les mois qui ont suivi le licenciement controversé par Google du co-leader de son équipe d'IA éthique, était unique car il recherchait activement des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau et respectés qui critiquaient ouvertement les effets de la Big Tech sur la société.Le groupe a été largement salué par les chercheurs en intelligence artificielle et les critiques technologiques comme un symbole significatif de transparence et de responsabilité au sein d'une grande entreprise technologique qui, au mieux, pouvait identifier les problèmes nuisibles et aider à rétablir la confiance dégradante des utilisateurs. Twitter, sous la direction de Musk, semble considérer ces efforts comme des redondances.META n'était pas la seule équipe qui étudiait les dommages à être éliminée. Vendredi, l'ancienne avocate des droits de l'homme de Twitter, Shannon Raj Singh, a révélé que l'entreprise avait licencié et dissous toute son équipe des droits de l'homme. Cette équipe a joué un rôle crucial dans les enquêtes sur les abus liés à Twitter dans le monde, en particulier ceux qui affectent les journalistes, les militants et les dissidents politiques.Bien que l'image complète de la purge de l'ère Musk de Twitter reste floue, elle s'étend clairement bien au-delà de l'équipe META.Les quelque 7 500 employés de Twitter ont reçu un e-mail les alertant de licenciements imminents jeudi soir, selon des informations parues dans le New York Times. Les travailleurs ont reçu l'ordre de rester à la maison du bureau vendredi pendant que les licenciements se poursuivaient.« Dans un effort pour placer Twitter sur une voie saine, nous passerons par le difficile processus de réduction de notre main-d'œuvre mondiale », pouvait-on lire dans l'e-mail. « Nous reconnaissons que cela aura un impact sur un certain nombre de personnes qui ont apporté de précieuses contributions à Twitter, mais cette action est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise à l'avenir ».Musk, qui a finalisé son acquisition de la société la semaine dernière, avait auparavant envisagé de licencier jusqu'à 75% du personnel de la société selon le Washington Post, avant de finalement décidé de réduire ce pourcentage. Désormais, des e-mails internes suggéreraient qu'environ la moitié des employés de l'entreprise pourraient perdre leur emploi.La plupart de ces licenciements sont faits au nom de la réduction radicale des coûts. En plus des licenciements de personnel, Musk aurait demandé au personnel de trouver jusqu'à 1 milliard de dollars par an d'économies sur les coûts d'infrastructure, rapporte Reuters. Musk souhaite réaliser entre 1,5 et 3 millions de dollars d'économies par jour sur les serveurs et les services cloud, ce qui, selon le rapport, risque de mettre à rude épreuve Twitter lors d'événements à fort trafic.Twitter fait l'objet d'un recours collectif pour des licenciements massifs d'employés sans un préavis de 60 jours comme l'exige la loi. La plainte a été déposée jeudi, alors que l'on apprenait que la société de médias sociaux allait procéder à des licenciements massifs vendredi en début de journée afin de réduire ses coûts en supprimant 3 700 emplois. Selon un tweet de Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l'intégrité de Twitter, la division chargée de surveiller les tweets pour y déceler la violence, la haine et d'autres contenus interdits, cela représente environ 50 % du personnel. La plainte allègue que Twitter a commencé ses licenciements le 1er novembre, lorsqu'elle a licencié le principal plaignant dans le procès, Emmanuel Cornet, sans lui fournir le préavis écrit approprié.Ce qui est en violation des lois américaines et californiennes. La loi WARN note que la vente d'une entreprise entraînant des licenciements collectifs ou des fermetures d'usines est incluse - en d'autres termes, la loi WARN s'applique aux licenciements de Twitter, quelle que soit la façon dont on tranche la situation. D'autres plaignants - Justine De Caires, Jessica Pan et Grae Kindel - ont déclaré avoir été licenciés le jeudi 3 novembre par verrouillage de leur compte. L'action en justice ajoute en outre que le département du développement de l'emploi de Californie n'a pas reçu d'avis concernant les licenciements massifs qui ont commencé vendredi.Bien qu'ils aient déjà perdu leur emploi, la plainte allègue que les cinq plaignants "sont très inquiets que Twitter poursuive ces licenciements sans fournir le préavis requis". Les plaignants demandent que Twitter et son propriétaire soient contraints de se conformer aux lois WARN fédérale et californienne, qui prévoient toutes deux une période de notification obligatoire de 60 jours avant les licenciements collectifs. Les plaignants demandent également des dommages et intérêts compensatoires, y compris les dépenses et les salaires dus. Selon les analystes, ces dispositions ne constituent pas une grosse demande de la part de la loi WARN.Elles seraient conformes aux sanctions prévues par le ministère américain du Travail en cas de violation de la loi. Cette dernière stipule que toute entreprise reconnue coupable de violation de la loi WARN "est responsable envers chaque employé lésé d'un montant comprenant les arriérés de salaire et les avantages sociaux pour la période de violation, jusqu'à 60 jours". C'est beaucoup d'argent qui est dû à beaucoup d'employés si Musk ne parvient pas à s'en sortir - il suffit de l'ajouter à la montagne de dettes que lui et ses financiers ont contractées avec l'achat, ce qui est certainement excellent pour l'avenir de la place publique privée d'Internet.Dans le même temps, la plainte rappelle au tribunal que Musk a déjà licencié des employés sans préavis, faisant référence aux licenciements de Tesla. Tesla, dont Musk le principal actionnaire, a été poursuivi par d'anciens employés après un licenciement collectif en juin 2022. Dans cette affaire, Musk a ordonné aux dirigeants de Tesla de mettre en pause toutes les embauches et de se préparer à des suppressions de postes. Les employés n'ont jamais été prévenus et des centaines d'entre eux auraient été licenciés quelques semaines plus tard. Les avocats représentant deux travailleurs de Tesla ont intenté un procès contre Tesla pour non-respect de la loi WARN.En 2014, des employés de SpaceX ont intenté une action en justice à la suite d'un licenciement collectif dans l'usine de l'entreprise à Hawthorne, en Californie. SpaceX a réglé son litige WARN en 2016 avec un versement de 4 millions de dollars réparti entre 4 100 employés. La nouvelle action contre Twitter indique que selon les termes de l'accord de rachat, Musk avait accepté de maintenir inchangés la rémunération et les avantages des employés. Cela signifie que les employés licenciés devraient recevoir 60 jours de salaire et la valeur en espèces des actions qu'ils devaient recevoir dans les trois mois suivants leur dernière date de travail dans l'entreprise.« Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a clairement indiqué qu'il pensait que se conformer aux lois fédérales sur le travail était "insignifiant". Nous avons déposé cette plainte fédérale pour nous assurer que Twitter doit être tenu responsable de nos lois et pour empêcher les employés de Twitter de renoncer à leurs droits sans le savoir. Les employés doivent être très prudents avant de signer ce qu'on leur propose. Nous sommes prêts à déposer des plaintes au nom des employés de Twitter qui sont licenciés sans préavis ni indemnité de licenciement », a déclaré Shannon Liss-Riordan, l'un des avocats qui ont déposé la plainte.« Par ailleurs, nous enquêtons pour savoir si Twitter a tenté de se soustraire à ses obligations de paiement des stock-options qu'il doit aux employés en les licenciant maintenant », a-t-elle ajouté. Selon les critiques, le processus de licenciement de l'entreprise a été chaotique et mené à froid. Au lieu d'être informés personnellement, les employés de Twitter ont été informés qu'ils recevraient un e-mail avec une mise à jour de leur statut d'emploi le vendredi à 9h. S'ils avaient toujours un emploi, l'e-mail arriverait dans leur boîte de réception professionnelle. Sinon ils recevraient un courriel personnel, l'accès aux systèmes internes ayant été coupé.Sources : tweets de l'équipe ( 1 3 ), carrière chez Twitter (recherche META) Quelle lecture faites-vous de la situation ?Que pensez-vous des cibles de ces licenciements comme toute l'équipe d'IA éthique de Twitter ?