NVIDIA a annoncé une collaboration pluriannuelle avec Microsoft pour construire l'un des supercalculateurs d'IA les plus puissants au monde, alimenté par l'infrastructure de supercalcul de Microsoft Azure associée aux GPU de NVIDIA, à la mise en réseau et à la pile complète de logiciels d'IA pour aider les entreprises à former, déployer et mettre à l'échelle l'IA, y compris les grands modèles de pointe.Le supercalculateur d'IA basé sur le cloud d'Azure comprend des machines virtuelles puissantes et évolutives des séries ND et NC, optimisées pour la formation et l'inférence distribuées de l'IA. C'est le premier cloud public à intégrer la pile IA avancée de NVIDIA, en ajoutant à sa plate-forme des dizaines de milliers de GPU NVIDIA A100 et H100, un réseau InfiniBand NVIDIA Quantum-2 400Gb/s et la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise.Dans le cadre de cette collaboration, NVIDIA utilisera les instances de machines virtuelles évolutives d'Azure pour rechercher et accélérer les progrès de l'IA générative, un domaine émergent de l'IA dans lequel des modèles fondamentaux comme le Megatron Turing NLG 530B sont la base d'algorithmes d'auto-apprentissage non supervisés pour créer de nouveaux textes, codes, images numériques, vidéos ou audio.Les sociétés vont également collaborer pour optimiser le logiciel d'apprentissage profond DeepSpeed de Microsoft. La pile complète de workflows d'IA et de kits de développement logiciel de NVIDIA, optimisés pour Azure, sera mise à la disposition des entreprises clientes d'Azure.Manuvir Das, vice président de l'informatique d'entreprise chez NVIDIA, a déclaré : "."Scott Guthrie, executive vice président du Cloud + AI Group chez Microsoft, a déclaré : "."Les instances de machines virtuelles optimisées pour l'IA de Microsoft Azure sont architecturées avec les GPU de centre de données les plus avancés de NVIDIA et sont les premières instances de cloud public à intégrer le réseau InfiniBand Quantum-2 400Gb/s de NVIDIA. Les clients peuvent déployer des milliers de GPU dans un seul cluster pour entraîner les modèles de langage les plus massifs, construire les systèmes de recommandation les plus complexes à l'échelle et activer l'IA générative à l'échelle.Les instances Azure actuelles disposent d'un réseau InfiniBand NVIDIA Quantum 200Gb/s avec des GPU NVIDIA A100. Les instances futures seront intégrées au réseau InfiniBand NVIDIA Quantum-2 400Gb/s et aux GPU NVIDIA H100. Associées à l'infrastructure de calcul, de mise en réseau et de stockage avancée d'Azure, ces offres optimisées pour l'IA fourniront des performances maximales évolutives pour les charges de travail d'apprentissage de l'IA et d'inférence d'apprentissage profond de toute tailleDe plus, la plateforme prendra en charge une large gamme d'applications et de services d'IA, notamment Microsoft DeepSpeed et la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise.Microsoft DeepSpeed s'appuiera sur le moteur de transformation NVIDIA H100 pour accélérer les modèles basés sur la transformation utilisés pour les grands modèles de langage, l'IA générative et l'écriture de code informatique, entre autres applications. Cette technologie applique des capacités de précision en virgule flottante de 8 bits à DeepSpeed pour accélérer considérablement les calculs d'IA pour les transformateurs - à un débit deux fois plus élevé que les opérations de 16 bits.NVIDIA AI Enterprise - le logiciel mondialement adopté de la plate-forme NVIDIA AI - est certifié et pris en charge sur les instances Microsoft Azure équipées de GPU NVIDIA A100. Le support des instances Azure avec des GPU NVIDIA H100 sera ajouté dans une prochaine version du logiciel.NVIDIA AI Enterprise, qui comprend les cadres d'application NVIDIA Riva pour l'IA vocale et NVIDIA Morpheus pour la cybersécurité, rationalise chaque étape du flux de travail de l'IA, du traitement des données et de la formation des modèles d'IA à la simulation et au déploiement à grande échelle.Depuis sa création en 1993, NVIDIA est un pionnier de l'informatique accélérée. L'invention du GPU par la société en 1999 a déclenché la croissance du marché des jeux sur PC, a redéfini l'infographie, a déclenché l'ère de l'IA moderne et alimente la création du métavers. NVIDIA est désormais une société d'informatique complète avec des offres à l'échelle du centre de données qui remodèlent l'industrie.Source : NVIDIA Qu'en pensez-vous ?