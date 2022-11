GitHub Copilot, qu'est-ce que c'est ?

Envoyé par Matthieu Butterick Envoyé par GitHub Copilot est un produit lancé par Microsoft en juin 2022 après une Preview technique d'un an. Copilot est un plugin pour Visual Studio et d'autres EDI qui produit ce que Microsoft appelle des « suggestions » basées sur ce que vous tapez dans l'éditeur.



Qu'est-ce qui différencie Copilot de la saisie semi-automatique traditionnelle ? Copilot est alimenté par Codex, un système d'IA créé par OpenAI et sous licence Microsoft. (Bien que Microsoft ait également été appelée « le propriétaire non officiel d'OpenAI »). Copilot propose des suggestions basées sur des invites de texte tapées par l'utilisateur. Copilot peut être utilisé pour de petites suggestions, par exemple jusqu'à la fin d'une ligne, mais Microsoft a mis l'accent sur la capacité de Copilot à suggérer des blocs de code plus volumineux, comme le corps entier d'une fonction.



Mais comment le Codex, le système d'IA sous-jacent, a-t-il été formé ? Selon OpenAI, Codex a été formé sur « des dizaines de millions de référentiels publics », y compris du code sur GitHub. Microsoft elle-même a vaguement décrit le matériel de formation comme « des milliards de lignes de code public ». Mais le chercheur de Copilot, Eddie Aftandilian, a confirmé dans un podcast récent (@ 36:40) que Copilot est « formé sur les dépôts publics sur GitHub ».

En formant leurs systèmes d'IA sur des référentiels publics GitHub (bien que basés sur leurs déclarations publiques, peut-être bien plus), nous soutenons que les accusés ont violé les droits légaux d'un grand nombre de créateurs qui ont publié du code ou d'autres travaux sous certaines licences open source sur GitHub. Quelles licences ? Un ensemble de 11 licences open source populaires qui nécessitent toutes l'attribution du nom de l'auteur et des droits d'auteur, y compris la licence MIT, la GPL et la licence Apache. (Celles-ci sont énumérées dans l'annexe à la plainte.)



En plus d'avoir enfreint les exigences d'attribution de ces licences, nous soutenons que les défendeurs ont enfreint :

les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité de GitHub ;

le DMCA § 1202, qui interdit la suppression des informations de gestion des droits d'auteur ;

la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs ;

et d'autres lois donnant lieu à des réclamations légales connexes.

Entraînement / formation des systèmes boostés à l'IA sans compensation ni consentement

Copilot a le pouvoir de détruire la communauté open source, selon Butterick

Copilot a été lancé en fin juin dans le cadre d'une Preview technique sur invitation uniquement, promettant de faire gagner du temps en répondant au code des utilisateurs par ses propres suggestions intelligentes. Ces suggestions sont basées sur des milliards de lignes de code public dont les utilisateurs ont publiquement contribué à GitHub, en utilisant un système d'IA appelé Codex de la société de recherche OpenAI.GitHub décrit Copilot comme l'équivalent IA de la « programmation en paire », dans laquelle deux développeurs travaillent ensemble sur un seul ordinateur. L'idée est qu'un développeur peut apporter de nouvelles idées ou repérer des problèmes que l'autre développeur aurait pu manquer, même si cela nécessite plus d'heures de travail.Dans la pratique, cependant, Copilot est plutôt un outil utilitaire de gain de temps, qui intègre les ressources que les développeurs devraient autrement chercher ailleurs. Lorsque les utilisateurs saisissent des données dans Copilot, l'outil leur suggère des extraits de code à ajouter en cliquant sur un bouton. Ainsi, ils n'ont pas à passer du temps à chercher dans la documentation de l'API ou à rechercher des exemples de code sur des sites spécialisés.Un réseau neuronal dans GitHub Copilot est entraîné à l'aide de volumes massifs de données, constituées du code : des millions de lignes téléchargées par les 65 millions d'utilisateurs de GitHub, la plus grande plateforme au monde permettant aux développeurs de collaborer et de partager leur travail. Le but est que Copilot en apprenne suffisamment sur les modèles de code pour pouvoir faire du hacking lui-même. Il peut prendre le code incomplet d'un partenaire humain et terminer le travail en ajout les parties manquantes. Dans la plupart des cas, il semble réussir à le faire. GitHub prévoit de vendre l'accès à l'outil aux développeurs.Comme pour la plupart des outils d'IA, GitHub souhaite également que Copilot devienne plus intelligent au fil du temps en fonction des données qu'il collecte auprès des utilisateurs. Lorsque les utilisateurs acceptent ou rejettent les suggestions de Copilot, son modèle d'apprentissage automatique utilisera ce retour d'information pour améliorer les suggestions futures, de sorte que l'outil deviendra peut-être plus humain à mesure qu'il apprendra.De nombreux développeurs ont accueilli favorablement le nouvel outil ou ont au moins été intrigués par celui-ci. Mais Matthew Butterick, développeur, designer, écrivain et avocat à Los Angeles, n'était pas l'un d'entre eux. Et il a expliqué pourquoi :Selon Matthieu Butterick, Copilot soulève des questions juridiques relatives à la fois à la formation du système et à l'utilisation du système. Avec d'autres avocats, il a mené une enquête sur les problèmes juridiques liés au fonctionnement de GitHub Copilot au terme de laquelle il a décidé de porter plainte en recherchant le statut de recours collectif :La poursuite judiciaire semble être la première attaque légale contre une technique de conception appelée « entraînement/ formation d'IA ». Ces dernières années, de nombreux artistes, écrivains, experts et militants de la vie privée se sont plaints que les entreprises forment leur systèmes d'IA en utilisant des données qui ne leur appartiennent pas.La plainte trouve des échos dans les dernières décennies de l'industrie technologique. Dans les années 1990 et dans les années 2000, Microsoft a combattu la montée des logiciels open source, les considérant comme une menace existentielle pour l'avenir des activités de l'entreprise. Au fur et à mesure que l'importance de l'open source augmentait, Microsoft l'a adopté et a même acquis GitHub, une maison pour les développeurs open source et un endroit où ils ont construit et stocké leur code.Presque toutes les nouvelles générations de technologies, même les moteurs de recherche en ligne, ont été confrontées à des défis juridiques similaires. Souvent, « il n'y a pas de loi ou de jurisprudence qui le couvre », a déclaré Bradley J. Hulbert, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle dans ce domaine du droit de plus en plus important.La poursuite judiciaire fait partie d'une vague d'inquiétude concernant l'intelligence artificielle. Les artistes, écrivains, compositeurs et autres créateurs craignent de plus en plus que les entreprises et les chercheurs utilisent leur travail pour créer de nouvelles technologies sans leur consentement et sans compensation. Les entreprises forment une grande variété de systèmes de cette manière, y compris des générateurs d'art, des systèmes de reconnaissance vocale comme Siri et Alexa, et même des voitures sans conducteur.Copilot est basé sur une technologie développée par OpenAI, un laboratoire d'intelligence artificielle à San Francisco soutenu par un financement d'un milliard de dollars de Microsoft. OpenAI est à l'avant-garde de l'effort de plus en plus répandu pour former les technologies d'intelligence artificielle à l'aide de données numériques.Après que Microsoft et GitHub ont publié Copilot, le directeur général de GitHub, Nat Friedman, a tweeté que l'utilisation du code existant pour former le système était une « utilisation équitable » du matériel en vertu de la loi sur le droit d'auteur, un argument souvent utilisé par les entreprises et les chercheurs qui ont construit ces systèmes. Mais aucune affaire judiciaire n'a encore testé cet argument.« Les ambitions de Microsoft et OpenAI vont bien au-delà de GitHub et Copilot », a déclaré M. Butterick dans une interview. « Ils veulent s'entraîner sur n'importe quelle donnée n'importe où, gratuitement, sans consentement, pour toujours ».En 2020, OpenAI a dévoilé un système appelé GPT-3. Les chercheurs ont formé le système en utilisant d'énormes quantités de texte numérique, y compris des milliers de livres, des articles de Wikipédia, des journaux de discussion et d'autres données publiées sur Internet.En identifiant des modèles dans tout ce texte, ce système a appris à prédire le mot suivant dans une séquence. Lorsque quelqu'un tapait quelques mots, l'outil pouvait faire des suggestions de paragraphes entiers de texte. De cette façon, le système pourrait écrire ses propres publications, discours, poèmes et articles de presse sur Twitter.À la grande surprise des chercheurs qui ont construit le système, il pouvait même écrire des programmes informatiques, ayant apparemment appris d'un nombre incalculable de programmes publiés sur Internet.OpenAI est donc allé plus loin en formant un nouveau système, Codex, sur une nouvelle collection de données stockées spécifiquement avec du code. Au moins une partie de ce code, a déclaré le laboratoire plus tard dans un document de recherche détaillant la technologie, provenait de GitHub, détenu et exploité par Microsoft.Ce nouveau système est devenu la technologie sous-jacente de Copilot, que Microsoft a fait tester aux développeurs sur GitHub. Après avoir été testé avec un nombre relativement restreint de développeurs pendant environ un an, Copilot a été déployé auprès de tous les développeurs sur GitHub en juillet.Pour l'instant, le code produit par Copilot est simple et pourrait être utile à un projet plus vaste, mais doit être amélioré, ont déclaré de nombreux développeurs qui ont utilisé la technologie. Certains développeurs ne le trouvent utile que s'ils apprennent à coder ou essaient de maîtriser un nouveau langage.Pourtant, Butterick craignait que Copilot ne finisse par détruire la communauté mondiale des développeurs qui ont construit le code au cœur de la plupart des technologies modernes. Quelques jours après la sortie du système, il a publié un article de blog intitulé : « Ce Copilot est stupide et veut me tuer ».Butterick s'identifie comme un développeur open source, faisant partie de la communauté des développeurs qui partagent ouvertement leur code avec le monde. Au cours des 30 dernières années, les logiciels open source ont contribué à l'essor de la plupart des technologies que les consommateurs utilisent chaque jour, notamment les navigateurs Web, les smartphones et les applications mobiles.Bien que les logiciels open source soient conçus pour être partagés librement entre les développeurs et les entreprises, ce partage est régi par des licences conçues pour garantir qu'il est utilisé de manière à bénéficier à la communauté élargie des développeurs. Butterick pense que Copilot a violé ces licences et, au fur et à mesure de son amélioration, rendra les développeurs open source obsolètes.Après s'être plaint publiquement de la question pendant plusieurs mois, il a mené une enquête avec une poignée d'autres avocats. La poursuite judiciaire en est encore à ses débuts et n'a pas encore obtenu le statut de recours collectif par le tribunal.À la surprise de nombreux experts juridiques, la poursuite de Butterick n'accuse pas Microsoft, GitHub et OpenAI de violation du droit d'auteur. Sa plainte prend une approche différente, arguant que les entreprises ont violé les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité de GitHub tout en enfreignant une loi fédérale qui oblige les entreprises à afficher les informations de droit d'auteur lorsqu'elles utilisent du matériel.Butterick et un autre avocat à l'origine de la poursuite, Joe Saveri, ont déclaré que la poursuite pourrait éventuellement résoudre le problème du droit d'auteur.Lorsqu'il lui a été demandé si l'entreprise pouvait discuter de la poursuite, un porte-parole de GitHub a refusé, avant de dire dans un communiqué que l'entreprise s'était « engagée à innover de manière responsable avec Copilot depuis le début, et continuera à faire évoluer le produit pour mieux servir les développeurs à travers le monde »le procès.En vertu des lois existantes, la plupart des experts pensent que la formation d'un A.I. système sur le matériel protégé par le droit d'auteur n'est pas nécessairement illégal. Mais cela pourrait être le cas si le système finit par créer du matériel sensiblement similaire aux données sur lesquelles il a été formé.Certains utilisateurs de Copilot ont déclaré qu'il génère du code qui semble identique - ou presque identique - aux programmes existants, une observation qui pourrait devenir la partie centrale du cas de Butterick et d'autres.Pam Samuelson, professeur à l'Université de Californie à Berkeley, spécialisée dans la propriété intellectuelle et son rôle dans la technologie moderne, a déclaré que les penseurs juridiques et les régulateurs avaient brièvement exploré ces questions juridiques dans les années 1980, avant que la technologie n'existe. Maintenant, dit-elle, une évaluation juridique est nécessaire. « Nous n'en sommes plus au problème théorique », a déclaré le Dr Samuelson.Source : Matthew Butterick ( 1 Que pensez-vous de Copilot ?Comprenez-vous pourquoi Matthew Butterick s'attaque à Microsoft en justice et cherche le recours collectif ? Êtes-vous favorable à cette démarche ? Pourquoi ?Partagez-vous son point de vue selon lequel Copilot, sous sa forme actuelle, pourrait rendre obsolètes les développeurs open source ?