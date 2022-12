Selon une enquête récente de Macami AI, environ 72 % des travailleurs basés aux États-Unis souhaitent commencer à utiliser l'IA pour certaines activités. Des choses comme la facturation ou l'audit peuvent être automatisées assez facilement, et elles peuvent libérer plus de temps pour que les travailleurs se concentrent sur d'autres tâches.Les travailleurs de la génération Z sont beaucoup plus susceptibles de préférer l'IA que leurs homologues plus âgés. Cet aspect sera déterminant dans les années à venir, car il permettra à ces entreprises de conserver les services de leurs jeunes travailleurs. Ne pas proposer l'IA pourrait donner à la concurrence un avantage sur le marché du travail, et ce n'est pas quelque chose que les grandes entreprises apprécieraient.Les jeunes employés de la génération Z ne sont pas les seuls à voir de la valeur dans l'essor de l'IA. 81 % des personnes âgées de 35 à 44 ans sont du même avis, et 76 % des personnes interrogées dans la tranche d'âge de 45 à 54 ans sont également de cet avis. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils fondent une famille et souhaitent avoir du temps libre à consacrer à leurs nouveaux enfants, de sorte que la présence de l'IA pourrait croître plus rapidement que prévu.L'avenir de l'IA est encore incertain, mais il n'en demeure pas moins qu'elle constituera une force puissante avec laquelle il faudra compter, en particulier lorsque la génération Z arrivera à maturité et deviendra le gros de la main-d'œuvre. Il reste à voir si l'IA sera utile ou non, et il y aura quelques difficultés de croissance avant que l'optimisation ne soit totale.Source : Macami AI Qu'en pensez-vous de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise ?Qu'en est-il dans votre organisation ?