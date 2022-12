« Nous avons conçu ce produit pour contrer la détection malveillante et protéger la vie privée et la sécurité des personnes dans certaines circonstances »

L'équipe a des projets d'invisibilité encore plus ambitieux

Baptisé "InvisDefense", ce manteau a été créé par une équipe de quatre étudiants diplômés de l'université de Wuhan, en Chine. Le manteau a remporté le premier prix d'un concours : "Huawei Cup", un concours d'innovation en matière de cybersécurité parrainé par le géant chinois de la technologie Huawei. Wei Hui, un étudiant en doctorat d'informatique qui fait partie de l’équipe à l’origine de l'algorithme fondamental du manteau, a déclaré que « nous avons dépensé beaucoup d'énergie pour nous préparer à cela, y compris pour la conception et le développement de ce produit ». Il a également déclaré que la peau InvisDefense vous donne un moyen "inédit" de contourner la technologie de l'IA que les caméras de sécurité utilisent pour trouver les gens.La précision de l'identification des piétons a été réduite de 57 % lorsque les étudiants ont testé le manteau sur les caméras de sécurité du campus. Trouver un équilibre entre la tromperie de la caméra et la vision humaine a été déclaré comme étant l'un des principaux défis de développement du manteau. « Nous avons dû utiliser un algorithme pour concevoir une image la moins voyante possible, capable de rendre la vision de la caméra inefficace », a-t-il déclaré.La Chine dispose d'un système bien connu de surveillance gouvernementale de haute technologie, connu pour porter atteinte à la vie privée des gens et s'en prendre aux opposants politiques du régime. Aujourd'hui, le gouvernement et les entreprises utilisent des outils d'identification de l'IA, qu'il s'agisse d'identifier des musulmans "suspects" au Xinjiang ou de dissuader les enfants de jouer à des jeux vidéo tard le soir. Il y a eu une certaine opposition, comme on peut s'y attendre, mais elle n'a pas réussi à faire retirer les caméras. Dans le tout premier cas de contestation de la technologie de reconnaissance faciale du pays, un professeur de droit a poursuivi avec succès un zoo de Hangzhou en 2020 pour avoir collecté les données biométriques faciales des visiteurs sans leur consentement.Les chercheurs de l'université de Wuhan ont pris en compte des questions de confidentialité similaires lors de la création du manteau InvisDefense, qui coûte environ 500 yuans (71 dollars). « Les caméras de sécurité utilisant la technologie de l'IA sont partout. « Elles envahissent nos vies. Notre vie privée est exposée sous la vision artificielle. Nous avons conçu ce produit pour contrer la détection malveillante et protéger la vie privée et la sécurité des personnes dans certaines circonstances », a expliqué Wei.Selon Wei, les futurs objectifs de recherche de l'équipe consistent à rendre les objets inanimés "invisibles" aux caméras de l'IA et à rendre les voitures "invisibles" aux caméras de l'IA. Ils étudient également les moyens de contourner les caméras qui utilisent la télédétection, les satellites ou les avions. Les chercheurs, qui sont des citoyens chinois, n'essaient pas d'empêcher le gouvernement de garder un œil sur tout le monde. Au contraire, l'équipe affirme qu'elle veut le rendre plus fort.« Le fait que les caméras de sécurité ne puissent pas détecter le manteau InvisDefense signifie qu'elles sont défectueuses. Nous travaillons également sur ce projet pour stimuler le développement de la technologie de vision industrielle existante, car nous trouvons essentiellement des failles », a déclaré Wei.Le manteau semble ordinaire aux yeux de l'homme et ne parvient pas à cacher les porteurs des caméras de sécurité surveillées par l'homme. Sa conception signifie qu'il pourrait aussi potentiellement confondre certains des systèmes de détection utilisés dans les voitures à conduite autonome, mais pas les conducteurs humains. « De nos jours, de nombreux dispositifs de surveillance peuvent détecter les corps humains… Les caméras sur la route ont des fonctions de détection des piétons et les voitures intelligentes peuvent identifier les piétons, les routes et les obstacles. Notre Invisdefense permet à la caméra de vous capter, mais elle ne peut pas dire si vous êtes humain », a déclaré le professeur Wang Zheng de l'école d'informatique de l'université de Wuhan, qui a supervisé l'invention.« La partie la plus difficile est l'équilibre du motif de camouflage. Traditionnellement, les chercheurs utilisaient des images lumineuses pour interférer avec la vision artificielle et cela fonctionnait. Mais cela ressort pour les yeux humains, ce qui rend l'utilisateur encore plus visible. Nous utilisons des algorithmes pour concevoir les motifs les moins voyants qui peuvent désactiver la vision artificielle », a déclaré Wei Hui.Le professeur Wang a déclaré que le manteau pourrait être utilisé pour des uniformes militaires furtifs afin d'échapper à la détection des drones, ou des unités contrôlées par l'IA sur le champ de bataille.Source : SCMP Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la prolifération des logiciels de suivi ?Êtes-vous ou aviez-vous déjà été soumis à la surveillance de ce type de logiciel ? Si oui, partagez votre expérience.