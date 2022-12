", a déclaré Andrew Frank, vice-président analyste distingué de la pratique marketing de Gartner.", a ajouté M. Frank.Les cinq principales prédictions pour les responsables du marketing sont les suivantes :La prolifération de l'IA générative et du contenu généré par les utilisateurs va considérablement augmenter le volume et la variété du contenu que les marques doivent surveiller. La gestion proactive de la réputation est essentielle, mais la recherche de contenu inexact ou diffamatoire à l'échelle et en temps réel est de plus en plus difficile dans un paysage polarisé et à haute vélocité.", a déclaré Chris Ross, vice-président analyste chez Gartner. "."Les restrictions liées à la confidentialité de la collecte des données, les pressions économiques et les percées de l'IA incitent les équipes marketing à s'appuyer davantage sur l'IA et l'apprentissage automatique pour optimiser les performances des campagnes et réduire les coûts.*Simultanément, les régulateurs et les groupes de défense expriment leurs inquiétudes quant aux utilisations manipulatrices et partiales de l'IA par le biais de développements tels que la loi sur l'IA dans l'UE ou la charte des droits de l'IA aux États-Unis. Plusieurs marques ont été critiquées pour leur utilisation de la technologie avancée afin d'influencer les consommateurs de manière glauque et inéquitable.", a déclaré Frank. "."Les consommateurs qui ont des moyens font plus que jamais des efforts pour éviter les publicités en ligne : Gartner prévoit que d'ici l'année prochaine, 85 % des consommateurs dont le revenu du ménage est supérieur à 120 000 dollars paieront pour des paliers d'abonnement au divertissement, des logiciels, du matériel ou des appareils mobiles qui leur permettront d'éviter totalement la publicité.", a déclaré Kate Muhl, vice-analyste chez Gartner. "Au contraire, les marques qui réorientent leurs budgets vers des placements de produits dans des contenus de divertissement tels que la télévision en continu vont persévérer : Deux tiers des 301 consommateurs interrogés en octobre 2022 ont déclaré préférer ce format plutôt que de voir des publicités séparées.À l'heure actuelle, les programmes de fidélisation sont surtout répandus dans les secteurs du voyage, de l'hôtellerie et de la vente au détail. Cependant, il existe des opportunités dans d'autres secteurs verticaux, tels que la banque et les biens de consommation. Seulement 36 % des 1 068 marques analysées par Gartner en 2022 disposaient d'un programme de fidélisation.Un contenu de fidélisation efficace génère généralement des taux d'ouverture plus élevés que les e-mails non fidélisants, améliorant ainsi la rétention et la croissance du portefeuille parmi les segments de clients hautement prioritaires. D'ici 2023, les entreprises B2B et B2C augmenteront leurs investissements dans les programmes de fidélisation en pourcentage de leur budget marketing total.", a déclaré Brad Jashinsky, directeur analyste chez Gartner. "L'utilisation de l'IA dans les opérations de marketing réduira les frictions et éliminera les redondances, ce qui permettra aux spécialistes du marketing de réorienter leurs budgets et leurs ressources vers des activités qui soutiennent une organisation marketing plus dynamique.Par exemple, les spécialistes du marketing peuvent exploiter l'IA dans le processus de création pour automatiser la capture, le traitement et l'analyse des images et des vidéos du monde réel, en améliorant la qualité des images et en développant des jumeaux numériques.", a déclaré Nicole Greene, analyste directrice senior chez Gartner.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?