ArtStation est une plateforme qui permet aux artistes des jeux, des films, des médias et du divertissement de se connecter et de présenter leurs portfolios. À ce jour, ArtStation n'a pas de politique limitant directement l'hébergement ou l'affichage d'images générées par l'IA sur le site, ce qui a conduit à des cas où des images créées par des ordinateurs, et non par des humains, se sont retrouvées en tête de la section "Explore" d'ArtStation, son moyen le plus populaire de présenter le travail des artistes. Ainsi, le fait que le site continue d'autoriser l'imagerie générée par l'IA est devenu un point de discorde avec ses utilisateurs.Au cours de la semaine dernière, un grand nombre d'artistes ont été tellement choqués par l'autorisation des images générée par l'IA qu'ils ont commencé à spammer leurs portfolios. La protestation lancée par l'illustrateur Nicholas Kole et la costumière Imogen Chayes a eu pour résultat que la première page d'ArtStation ressemblait à un moment donné à l'image suivante. Il s'agit simplement de la même image collée encore et encore par des centaines d'artistes. Selon ces derniers, la juxtaposition d'images générées par l'IA avec leurs propres œuvres est dégradante et porte atteinte au temps et aux compétences qu'ils consacrent à leur art.Les outils de génération d'images basés sur l'intelligence artificielle ont été fortement critiqués par les artistes parce qu'ils sont formés sur des œuvres d'art créées par l'homme et récupérées sur le Web, et qu'ils les remixent ou même les copient fidèlement sans les attribuer. Les outils tels que Stable Diffusion , Lensa et DALL-E sont tous sujets à controverses. Selon des critiques, ces artistes ont raison d'être mécontents. La pratique en pleine expansion de l'imagerie générée par l'IA va mettre à mal toutes sortes de sites Web, mais l'autoriser sur un site spécialement conçu pour présenter le travail d'artistes humains est particulièrement mal vu.D'après Kole, ArtStation n'est pas censé faire la promotion d'images générées par l'IA. « En voyant cela, j'ai ressenti un peu d'espoir et de solidarité, mais cela glissait vers le bas de la page alors que le post sur l'IA était fort. J'ai décidé de poster la même vignette par solidarité, et de voir si je pouvais la maintenir dans les tendances. J'ai annoncé sur Twitter ce que je faisais et j'ai invité tous ceux qui avaient le même sentiment sur la question à se joindre à moi, pour voir si nous pouvions amener ArtStation à répondre par une politique qui serve réellement et tienne compte de leur base d'utilisateurs d'artisans qualifiés », a déclaré Kole.« Après cela, tout a été organique : la communauté artistique est une poudrière de passion pour notre métier et il y a un consensus naturel croissant contre l'IA », a-t-il ajouté. Certains protestataires ont également déclaré qu'ils envisageaient de quitter la plateforme. « J'envisage vraiment de retirer mes œuvres en ligne d'endroits comme ArtStation si l'intérêt de créer de l'art est perdu, et que tout ce à quoi notre travail est bon est d'être introduit dans une machine, pour être maltraité et "frankensteinisé" dans quelques visuels d'IA », a déclaré Suzanne Helmigh, directrice artistique chez Ghostfire Gaming, à ses 43 000 followers sur Twitter.En réponse, ArtStation a défendu sa position et a demandé aux modérateurs de supprimer les images de protestation contre l'IA. Les utilisateurs, furieux, ont continué à poster leurs protestations, certaines avec l'addenda "Deuxième round, vous n'écoutez pas". Le 16 décembre, ArtStation a mis à jour sa page FAQ consacrée à l'IA, sans pour autant désavouer les générateurs d'images basés sur l'IA ni les images qu'ils génèrent. La mise à jour annonçait qu'ArtStation avait ajouté une balise "NoAI" qui permet aux artistes d'empêcher que leur travail soit inclus ou utilisé par les systèmes d'IA. Mais les utilisateurs n'étaient toujours pas apaisés.D'abord parce que la plateforme a fait de l'opt in sa position par défaut, et ensuite parce que les utilisateurs doivent appliquer les balises "NoAI" une par une à leurs œuvres. ArtStation a laissé entendre qu'elle permettrait aux utilisateurs de supprimer les images d'IA de leurs pages d'accueil, mais elle n'a pas encore fixé de date pour cela. « Les directives de contenu d'ArtStation n'interdisent pas l'utilisation de systèmes d'IA dans le processus de création d'œuvres d'art qui sont partagées avec la communauté », a expliqué un porte-parole d'Epic Games, développeur du célèbre jeu vidéo Fortnite et propriétaire du site de portfolios ArtStation.« ArtStation est une plateforme conçue pour élever et célébrer l'originalité alimentée par une communauté d'artistes. Les portfolios des utilisateurs ne doivent présenter que des œuvres d'art qu'ils créent, et nous encourageons les utilisateurs à être transparents dans le processus », a ajouté le porte-parole. Mais de nombreux artistes, dont Kole, ne sont pas satisfaits de cette déclaration. Certains souhaitent que l’entreprise interdise purement et simplement les images générées par l'IA, tandis que d'autres veulent que la plateforme exige au moins que les artistes étiquettent et distinguent le contenu généré par l'IA des autres œuvres d'art.« Si je suis heureux de voir qu'ArtStation reconnaît notre protestation, leur réponse me semble inadéquate et évasive. La principale chose que nous demandons en faisant cela, c'est une politique positive positive contre la prolifération et la présence d'images générées par l'IA sur un site destiné à présenter les portfolios d'artistes professionnels et aspirants-professionnels. Il s'agit clairement d'une chose qu'ArtStation ne souhaite pas faire pour l'instant », a déclaré Kole. Il estime que la réponse d'ArtStation est contradictoire, car, selon l'illustrateur, les images générées par les systèmes d'IA ne sont pas intrinsèquement originales.Selon lui, l'art de l'IA est plutôt "une œuvre générée par une machine, utilisant des données extraites du travail de vrais humains". Le désaccord entre les artistes et la plateforme ArtStation reflète celui qui a éclaté sur DeviantArt, un autre site de partage d'œuvres d'art de longue date. Ensemble, ils reflètent l'anxiété des artistes qui travaillent et qui ont vu la popularité des générateurs d'images basés sur l'IA, tels que Midjourney, DALL-E , Lensa AI et Night Cafe, monter en flèche au cours des 12 derniers mois. Plusieurs de ces plateformes fonctionnent sur Stable Diffusion, un ensemble de données open source.Lensa AI, qui utilise le modèle open source de conversion image-texte Stable Diffusion, a fait l'objet de controverse de la part d'artistes qui affirment que leur travail a été volé pour générer les images. Les artistes ont affirmé que l'IA a été entraînée sur leurs œuvres sans autorisation, ce qui a été confirmé lorsque plusieurs artistes ont vu des aspects de leur travail apparaître dans l'art généré par l'IA, y compris leurs propres signatures mutilées. L'artiste David O'Reilly s'est élevé contre un autre modèle de conversion texte-image de l'IA, appelé Dall-E , qui est un concurrent de Stable Diffusion, en déclarant dans un post Instagram :« Payer pour cela profite à une entreprise technologique sur le dos d'un siècle d'efforts humains - une connerie. Dall-E sape le travail des créateurs de toutes sortes, plus évidemment des photographes, des illustrateurs et des artistes conceptuels qui ont partagé leur travail en ligne, et et n'ont jamais demandé à être inclus dans un modèle d'apprentissage propriétaire ». En conséquence, de nombreux artistes appellent le public à boycotter les œuvres d'art générées par l'IA et les générateurs d'art basés sur l'IA, pour éviter la tentation de la gratification rapide et de la personnalisation de l'image, afin de soutenir l'éthique des artistes.Pendant ce temps, des technologues enthousiastes, des investisseurs en capital-risque et même certains créatifs - les frères Russo, affiliés à Marvel, par exemple - ont adopté cette technologie comme une avancée importante, voire inévitable, pour des outils de création faciles à utiliser et bon marché. « Je crois que l'art est quelque chose d'intrinsèquement humain, même l'art d'entreprise fait sur commande est méticuleusement conçu par des experts dans leurs domaines. Lorsque nous nous asseyons pour dessiner, concevoir, sculpter ou peindre, chaque marque est faite avec une intention », a déclaré Kole.Les sites d'images de stock tels que Shutterstock et Getty Images ont déjà interdit le téléchargement et la vente d'images générées par l'IA en raison de problèmes de droits d'auteur. Cependant, comme la vitesse d'innovation de l'IA dépasse la capacité des législateurs à suivre les politiques de droits d'auteur, les artistes ont pris sur eux d'avertir le public des territoires éthiquement troubles de l'art de l'IA. De nombreux artistes s'accordent à dire que l'art de l'IA est un outil puissant qui peut servir de référence ou d'inspiration, mais qu'il ne doit pas être utilisé à des fins lucratives ou être encensé de la même manière que l'art humain.Source : ArtStation ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des controverses autour des œuvres d'art générées par l'IA ?Que pensez-vous de la montée en puissance des générateurs d'œuvres d'art basés sur l'IA ?Ces systèmes pourraient-ils remplacer à l'avenir les artistes tels que les dessinateurs ou les illustrateurs ?Selon vous, comment les générateurs d'œuvres d'art basés sur l'IA peuvent-ils cohabiter avec les artistes humains ?