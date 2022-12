C'est pourquoi la société tient à ajouter davantage de fonctionnalités pour les utilisateurs de ce pays, car elle estime pouvoir répondre aux besoins des différents spectateurs indiens. En outre, la conférence annuelle de Google a récemment eu lieu en Inde. Il s'agit d'une fonctionnalité de recherche de texte alimentée par la technologie de l'IA dans les vidéos. De même, elle inclut le doublage automatique pour diverses langues provenant de différentes régions du pays d'Asie du Sud-Est, en particulier le créneau du contenu médical.Pour l'instant, le géant de la technologie travaille sur un programme pilote à travers le pays où un nouveau bouton apparaît pour effectuer une recherche sous n'importe quelle longue vidéo sur l'application. Il suffit de cliquer dessus pour accéder à un nouvel éventail de requêtes de recherche pour ces vidéos.Avec l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle, Google finira par répertorier un grand nombre d'occurrences d'un sujet particulier vu dans les vidéos. C'est tellement mieux que de parcourir les contenus longs de l'application ou les différents chapitres. La société a souligné que de telles fonctionnalités seraient bientôt disponibles dans Google Search. Ainsi, ceux qui ont du mal à trouver la meilleure partie d'une vidéo n'ont pas besoin de se casser la tête, car ils peuvent simplement la rechercher et la regarder facilement.D'autre part, le géant des moteurs de recherche a collaboré avec d'autres prestataires de soins de santé du pays pour proposer des résultats à la fois fiables et crédibles. Et pour s'assurer que différents publics à travers l'Inde puissent en bénéficier, il utilise une technologie d'IA appelée Aloud pour le doublage, la traduction et la transcription d'un simple clic.Tout ce que les experts de la santé doivent faire, c'est examiner les résultats fournis à la fin. Dans le même ordre d'idées, le géant de la technologie travaille côte à côte avec des établissements hospitaliers comme Apollo. Il fait de son mieux pour expérimenter de nouvelles fonctionnalités qui impliquent que des vidéos uniques soient disponibles avec différentes musiques dans plusieurs langues.De cette manière, il sera possible de passer d'une langue à l'autre sans effort, d'un simple clic sur un bouton.YouTube a également annoncé qu'il offrait à ses créateurs de contenu la possibilité de prendre part à un apprentissage basé sur la structure via son application. Cette fonctionnalité a été baptisée "Dubbed Courses" et il s'agit d'un nouveau programme qui sera disponible pour un certain nombre de créateurs qualifiés. Le programme devrait débuter au début de l'année prochaine.C'est sans aucun doute la première fois que Google permet aux créateurs de mettre directement en vente divers cours aux téléspectateurs. La société espère également donner aux utilisateurs la possibilité de consulter des documents, des images et des PDF par le biais de cette application. En l'état actuel des choses, l'application regorge de toutes sortes de vidéos éducatives et permet aux créateurs de gagner de l'argent grâce aux publicités. Il s'agit d'un autre excellent moyen de générer des revenus en ligne. Comme le dit Google, l'apprentissage est devenu beaucoup plus facile grâce à cette application.La part des revenus pour les différents cours sur cette plateforme sera la même que pour les autres vidéos de l'application. Tous les créateurs recevront une part de 55 % des bénéfices, le reste allant à YouTube, comme indiqué dans le règlement. En outre, les personnes qui paient pour les cours ne verront pas de publicités s'afficher sur les vidéos.Source : GoogleQue pensez-vous de cette initiative de Google ?Pensez-vous que cette nouvelle fonctionnalité sur YouTube apportera un changement significatif pour les créateurs ?