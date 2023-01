En 2019, Microsoft a investi un milliard de dollars dans le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) OpenAI dans le cadre d'un partenariat pluriannuel. Ce dernier visait à développer des technologies de calcul intensif pilotées par l'IA sur le service de cloud computing Azure de Microsoft. Les produits d'IA d'OpenAI ont bien évolué depuis lors, notamment avec les lancements de GPT-2 et GTP-3, Dall-E et Dall-E 2, ainsi que plusieurs autres modèles de langages tels que le nouveau chatbot d'IA ChatGPT. Désormais, Microsoft entend profiter des capacités remarquables qu'offrent ces nouvelles technologies, notamment celle qui sous-tend le chatbot ChatGPT.Selon la rumeur, Microsoft devrait lancer avant la fin du premier trimestre de cette année une version de son moteur de recherche Bing pilotée par ChatGPT, qui est lui-même basé sur GPT-3.5. La firme de Redmond aurait fait le pari selon lequel les réponses plus conversationnelles et contextuelles aux requêtes séduiront les utilisateurs de son moteur de recherche Bing en fournissant des réponses de meilleure qualité au-delà des liens. Toutefois, une personne connaissant le dossier, qui n'a pas voulu être nommée, a déclaré que la société évalue toujours la précision du chatbot ChatGPT et la rapidité avec laquelle il peut être intégré au moteur de recherche.OpenAI a publié ChatGPT pour que les utilisateurs puissent le tester en novembre dernier. La capacité du chatbot à débiter tout ce qu'il veut, des recettes de cocktails aux dissertations scolaires les plus authentiques, l'a depuis catapulté sous les feux de la rampe. Alors que le service d'IA offre parfois avec assurance des informations erronées avec assurance, certains analystes et experts suggèrent que sa capacité à résumer les données disponibles publiquement peut en faire une alternative crédible à la recherche Google et à une liste de liens générés par la recherche. Il peut répondre à un large éventail de questions en imitant le style de parole humain.Le mois dernier, des employés de Google ont interrogé le PDG Sundar Pichai et le responsable de la recherche en IA Jeff Dean sur la menace que représente le chatbot pour Google. Google a travaillé sur une technologie similaire dans son système LaMDA, un modèle de langage pour les applications de dialogue, mais aurait fait face à un risque de réputation en cas d'erreurs ou de fautes. Selon plusieurs rapports sur le sujet, Pichai et la direction de l'entreprise ont depuis mobilisé des équipes de chercheurs pour répondre à ChatGPT, déclarant la situation comme une menace de "code rouge". Microsoft a refusé de commenter la rumeur.Google a cité les problèmes de partialité et de factualité des chatbots d'IA existants comme une raison pour laquelle il n'est pas encore prêt à remplacer la recherche. Mais Google utilise depuis des années divers modèles de langage de grande envergure pour améliorer subtilement son moteur de recherche. Par ailleurs, Google a annoncé récemment avoir formé un modèle de langage qui serait capable de répondre aux questions d'ordre médicales avec une précision de 92,6 %, soit à peu près le même score que les cliniciens (92,9). Selon les examinateurs, le modèle, appelé Med-PaLM, génère des réponses jugées conformes au consensus scientifique.En utilisant la technologie sous-tendant ChatGPT, GPT-3.5, Bing pourrait fournir des réponses plus humaines aux questions au lieu de simples liens vers des informations. Google et Bing affichent déjà des informations pertinentes à partir de liens situés en haut de nombreuses requêtes de recherche, mais les panneaux de connaissances de Google sont particulièrement répandus lorsqu'il s'agit de rechercher des informations sur des personnes, des lieux, des organisations et des objets. L'utilisation par Microsoft d'une fonctionnalité de type ChatGPT pourrait aider son moteur de recherche à rivaliser avec le Knowledge Graph de Google.Knowledge Graph est une base de connaissances que Google utilise pour fournir des réponses instantanées régulièrement mises à jour à partir de l'exploration du Web et des commentaires des utilisateurs. Cependant, si Microsoft est ambitieux, il pourrait même aller beaucoup plus loin et proposer de nombreux nouveaux types de fonctionnalités basées sur l'IA. Microsoft entretient des relations étroites avec OpenAI. En dehors de son investissement d'un milliard de dollars en 2019, Microsoft travaille sur l'ajout de DALL-E 2 d'OpenAI à Bing et dispose d'une licence exclusive pour utiliser son générateur de texte piloté par l'IA GPT-3.La façon dont le partenariat entre Microsoft et OpenAI peut aider l'intégration de ChatGPT par Bing n'est pas encore claire. Microsoft a parié son avenir sur l'IA depuis au moins six ans, le PDG Satya Nadella ayant évoqué l'importance d'applications et de services plus intelligents dans une interview avec The Verge en 2016. La même année, Microsoft a lancé son offre "conversation as a platform", un pari sur les interfaces basées sur le chat qui dépassent les applications comme un moyen d'utiliser Internet et de trouver des informations. Il semble qu'avec ChatGPT, Microsoft veuille maintenant essayer de faire de cette offre une réalité dans Bing.Selon les données de Statcounter, Google détenait une part de marché de 92,21 % en décembre 2022, tandis que Bing n'en détient qu'environ 3,42 %. Google domine largement le marché des moteurs de recherche, mais une intégration réussie des capacités de ChatGPT dans Bing pourrait permettre à la firme de Redmond de gratter des parts de marché au détriment de son rival. Il est difficile de prévoir quel intérêt cette nouvelle version de Bing pourrait susciter chez les internautes. Mais selon certains analystes, au regard de l'engouement provoquer par ChatGPT à sa sortie (plus d'un million d'inscriptions en moins d'une semaine), Google a de quoi trembler.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'une potentielle future version de Bing pilotée par ChatGPT ?Selon vous, en quoi ce moteur de recherche pourrait améliorer l'expérience des utilisateurs ?Selon vous, qu'est-ce que ce projet représente pour le concurrent Google ?