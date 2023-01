L'image qui a suscité la controverse

Si nous nous rétractions maintenant, « cela signifierait que les trolls en ligne peuvent dicter l'état de la communauté »

Minh Anh Nguyen Hoang, 30 ans, est l'artiste principal du Kart Studio, qui existe déjà depuis trois ans, basé au Vietnam. Hoang, qui crée de l'art sous le nom de Ben Moran, a appris à dessiner correctement en 2019, après avoir obtenu un diplôme en économie.« Le dessin n'était que mon passe-temps quand j'étais enfant », a expliqué Moran. « J'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la peinture quand j'ai réalisé que je pouvais être bon dans ce domaine. Les artistes qui m'inspirent principalement sont Ruan Jia, Huang Guangjian et Piotr Jabłoński », tous des illustrateurs de fantasy contemporains.Moran est maintenant au centre d'une controverse Reddit, suite à une pièce qu'il a été chargé de produire pour 500 $ pour la couverture de l'un des livres de l'auteur de fiction fantastique Selkie Myth (Myth prévoit de l'utiliser pour son onzième titre à venir, qui, selon lui, s'appellera probablement Mandate of Heaven) : « J'ai commandé beaucoup d'œuvres d'art [à Moran], car ils est très, très bon dans ce qu'il fait », a déclaré Myth, qui a 31 ans et vit dans le Nebraska. « C'est absolument incroyable pour cette qualité et cette utilisation commerciale ».Fin juillet, Myth a contacté Moran par e-mail pour lui demander de produire le travail qui est devenu si controversé quelques mois plus tard. La pièce finale, choisie parmi quatre options, a été produite le 7 septembre et modifiée par Moran selon les spécifications de Myth; la conception de la couverture a été réalisée à la mi-octobre. « Il m'a fallu un mois pour la corriger et la terminer », a déclaré Moran.Fin décembre, Moran, un utilisateur peu fréquent de Reddit, a décidé de faire de l'auto-promotion. Il a donc publié la conception presque finale de la pièce, intitulée, sur r/Art, un subreddit avec 22 millions de membres. Rapidement, il a été banni par les modérateurs du subreddit, qui l'ont soupçonné de s'être servi d'une image générée par IA, ce qui est contraire aux règles de r/Art.Lorsque Moran a contacté les modérateurs pour leur expliquer qu'il n'avait pas utilisé l'IA, en leur envoyant un lien vers son portfolio, la réaction n'a pas été en sa faveur. « Je ne vous crois pas », a écrit un modérateur dans un message que Moran a posté sur Twitter. Il a poursuivi en disant que même si Moran l'avait peint, cela ressemble tellement « à une conception générée par l'IA que cela n'a pas d'importance ». Il a poursuivi en disant « Si vous êtes vraiment un artiste "sérieux", alors vous devez trouver un style différent, car A) personne ne va croire quand vous dites que ce n'est pas [une image générée par] IA, et B) l'IA peut faire mieux en quelques secondes ce qui pourrait vous prendre des heures ». Le modérateur a terminé son message par « Désolé, c'est la vie ». Il a ensuite mis Moran en sourdine, l'empêchant de faire avancer sa cause.Moran a déclaré que son interaction avec les modérateurs avait suscité en lui des émotions mitigées. D'un côté, il a déclaré être content « parce que, honnêtement, l'IA est si puissante, ces œuvres sont incroyables. Comme moi, l'art de l'IA apprend des meilleurs, mais mieux et plus rapidement. Voir mon travail être comparé à celui qui est généré par une IA signifie que mon travail est plutôt bon ».D'un autre côté, Moran a également ressenti une piqûre : après tout, il avait passé plus de 100 heures à travailler sur la pièce avec Myth. « Je veux montrer mon travail acharné à la communauté », a-t-il déclaré. « Et il est accusé d'être une œuvre d'art générée par IA, c'est comme me dire que je suis un gars random et que tout mon travail consiste simplement à taper quelques mots pour avoir une peinture en une ou deux heures ».Un certain nombre de forums ont couvert la controverse et les utilisateurs se sont ralliés à Moran. « Le niveau d'abus du modérateur est absolument choquant », a écrit un internaute. « Ce n'est pas seulement que l'artiste a été banni à tort. C'est que lorsqu'il a fait appel, le modérateur a renchéri, l'a traité de menteur et a insulté son art ». Pendant une courte période, les modérateurs de r/Art ont rendu le subreddit privé, affirmant qu'il était « attaqué » par d'autres subreddits (après que le site rdrama, réputé pour troller, eut vent du débat sur l'art de l'IA qui se déroulait sur r/Art, au moins en partie à cause de la viralité des tweets de Moran, et parce qu'un YouTuber très suivi a publié une vidéo sur la situation qui a recueilli près de 365 000 vues).« Ce serait une chose si les membres de la communauté étaient bouleversés, mais cela semble être simplement des trolls à la recherche d'une excuse qui n'ont littéralement jamais été impliqués dans le subreddit de quelque manière que ce soit auparavant », a déclaré un modérateur à propos du passage temporaire au profil privé.« Je ne pense pas que l'art soit trop beau pour être vrai autant que [Moran] dessine dans un style populaire », a indiqué Myth. La pièce de Moran ressemble à une œuvre qu'une IA pourrait générer passablement – mais ce n'est pas le cas. Et Moran a des reçus, y compris des fichiers PhotoShop en couches, que l'IA n'a pas pu créer, et des conceptions itératives ».Moran reste suspendu de r/Art pour le moment, et la controverse continue de faire rage. Il existe une solution « vraiment simple », estime Myth : « annuler sa suspension, dire que ce qu'ils ont fait était mal, et peut-être même publier un message disant "Oups, nous avons fait une erreur" réparerait les choses si rapidement et inciterait les gens à dire*: "OK, vous savez, ils ont fait une erreur raisonnable" ».Le style de signature de Moran et Kart Studio ressemble au style prédominant de l'art généré par l'IA qui circule actuellement : des représentations picturales de stylede figures féminines portant des tenues de guerrier qui s'intégreraient facilement dans un jeu Final Fantasy. De nombreuses œuvres d'art générées par l'IA ressemblent à cela pour plusieurs raisons, principalement parce qu'elles s'inspirent de bases de données créées à partir d'œuvres d'art et d'images originales existantes sur Internet, mais aussi parce que beaucoup de gens simplement veulent voir et créer une IA qui présente des personnages féminins légèrement vêtus. Toutefois, c'est un style qui existait bien avant que l'art généré par l'IA ne devienne populaire ; Moran a déclaré qu'ils comptaient des artistes comme Ruan Jia, Huang Guangjian et Piotr Jabłoński parmi leurs influences.Depuis la popularité croissante des applications d'art générées par l'IA faciles à utiliser comme Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion, de nombreux sites Web qui hébergent du contenu généré par les utilisateurs ont adopté des règles similaires interdisant les images générées par IA*; Le site d'animation Newgrounds, le site d'art Inkblot et la plate-forme d'art furry fandom Fur Affinity ont tous annoncé l'interdiction de l'art réalisé avec des systèmes génératifs, tout comme des sous-reddits tels que r/Dune, r/Illustration et r/DigitalArt. Ce qui constitue « l'art » lorsqu'une IA le fait, et si ces processus sont éthiques pour les artistes originaux à partir desquels ces applications construisent leurs ensembles de données, a été un débat houleux au cours de la dernière année.Moran a ses propres préoccupations concernant l'impact de l'art de l'IA sur les artistes. Il enseigne actuellement l'art, a-t-il dit, et il trouve le style Renaissance particulièrement précieux pour perfectionner le métier. « Avec le développement de l'art généré par l'IA, nous pouvons facilement apprendre à le faire en peut-être un jour ou une semaine, sans théorie, il suffit de taper un mot-clé et nous obtenons tout ce que nous voulons », a-il déclaré. « Il n'y a pas de passion si vous pouvez créer une œuvre de cette façon. Et le plus gros problème est que je m'inquiète du développement de l'art généré par IA, tous les artistes perdront leur passion pour créer une peinture ».Un modérateur de r/Art a expliqué que la « règle d'art sans IA » était en place depuis environ un an. « Nous n'avons rien contre l'art généré par l'IA, mais quand les gens peuvent le produire si rapidement et facilement si c'est autorisé, le subreddit ne devient rien d'autre que de l'art généré par IA assez rapidement ».« Les modérateurs sont des bénévoles humains non rémunérés qui donnent de leur temps pour le bien de la communauté », a rappelé le modérateur de r/Art, lorsqu'il commentait l'échange entre un autre modérateur et Moran. « Parfois, ils ont de mauvaises journées, parfois ils disent des choses dans le feu de l'action. Nous sommes tous humains. Cela dit, si nous devions inverser le cours maintenant, cela signifierait que les trolls en ligne peuvent dicter l'état de la communauté, ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord ».Ironiquement, Moran et les modérateurs de r/Art semblent être du même côté dans le grand débat sur l'art de l'IA : les deux parties considèrent l'art généré comme étant préjudiciable.« À mon avis, le développement de l'IA est bon pour l'industrie, pas pour la communauté artistique et les artistes », a déclaré Moran. « L'IA, bien sûr, est plus forte que notre cerveau. C'est un mélange d'un millier ou d'un million de cerveaux humains d'artistes du monde entier, donc l'IA peut faire une tonne de travail en peu de temps. Mais comme je l'ai dit, cela peut couper toute la passion de l'artiste et briser la communauté artistique. Ils espèrent que les futurs artistes ne seront pas découragés par une technologie qui peut assembler une peinture en quelques secondes ou par les controverses entourant son développement et sa détection. "Restez des artistes forts", ont-ils dit. "Ne laissez pas l'IA arrêter votre carrière de dessinateur et votre passion." »Source : Ben Moran Quelle lecture faites-vous de la situation ?Quelle est votre position vis-à-vis des œuvres générées par IA ?