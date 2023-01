The iOS App Store is full of folks putting ChatGPT into a paid wrapper with ambiguous language that would let you believe you’re paying for ChatGPT pic.twitter.com/3w0rK14E5I — Austen Allred (@Austen) January 7, 2023

Meanwhile on Google Play...fake chatGPT 1star app with >100k downloads. pic.twitter.com/5fj5SEITwp — nisten (@nisten) January 6, 2023

La popularité de ChatGPT a grimpé en flèche depuis son lancement le mois dernier en raison des capacités étonnantes dont il est doté. ChatGPT est capable d'articuler des réponses courtes et longues lorsqu'on lui demande d'écrire un e-mail, un essai, un message, un ver, etc. Le chatbot a vu sa popularité croître auprès des étudiants et des universitaires qui l'ont utilisé pour leurs recherches et leurs travaux. ChatGPT peut être utilisé gratuitement sur le Web par toute personne possédant un compte OpenAI. En outre, bien qu'il existe de nombreuses applications qui affirment tirer parti de GPT-3, la société n’a pas publié une API officielle pour ChatGPT.OpenAI n'a pas non plus publié une application mobile officielle permettant d'interagir avec son chatbot. Mais la popularité de ChatGPT a malheureusement incité des escrocs et des développeurs peu scrupuleux à profiter de sa popularité pour en tirer un profit mal acquis. Certains développeurs tentent de profiter de la tendance en créant des applications mobiles douteuses - tant sur l'App Store que sur le Play Store - qui visent à gagner de l'argent au nom de versions professionnelles ou de crédits supplémentaires pour obtenir plus de réponses du chatbot d'IA. Le nombre d'applications de ce type aurait augmenté ces derniers jours.Comme l'a signalé Austen Allred, cofondateur et PDG de BloomTech (ou Bloom Institute of Technology), un bootcamp de codage en ligne à but lucratif, une application en particulier, appelée "ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3", donne l'impression d'être l'application officielle du chatbot ChatGPT. Mais elle ne semble avoir aucune affiliation avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT ou le chatbot lui-même. L'application fait payer aux utilisateurs un abonnement de 7,99 dollars par semaine, de 19,99 dollars par mois ou de 49,99 dollars par an pour supposément utiliser le chatbot d'OpenAI un nombre illimité de fois et éliminer les publicités intrusives.Certaines des sources l'ayant testée ont rapporté que l'application et son chatbot sont incohérents, fournissant parfois des réponses génériques ou totalement hors sujet à une invite proposée par l'utilisateur. Notamment, le développeur avait une application similaire sur le Google Play Store qui aurait totalisé plus de 100 000 téléchargements, mais elle a été retirée maintenant. Par contre, l'application serait actuellement la deuxième application de productivité la plus populaire sur l'App Store aux États-Unis, ce qui indique qu'elle est plutôt très populaire. Elle compterait près de 12 000 évaluations, avec un certain nombre d'avis positifs et négatifs.« C'est une fausse application », dit un commentaire. « C'est juste une fausse immitation d'OpenAI et d'autres mauvaises choses », a écrit un autre utilisateur. Malgré son activité suspecte, sa présence et sa popularité galopante, l'application semble avoir passé le processus d'examen de l'App Store d'Apple plusieurs fois depuis son lancement initial il y a environ trois semaines. Les développeurs à l'origine de l'application, nommée "Social Media Apps & Game Sports health Run Hiking Runing fitness tracking", ont d'autres applications douteuses sur la plateforme, dont les applications "Activity Lock Screen Widget 16" et "BetterTrack Ride Hike Run Swim".Apple a déclaré qu'il mène une lutte acharnée contre les escroqueries et les applications douteuses sur l'App Store, dont certaines rapportent des millions de dollars de recettes. Apple considère son App Store comme une "plateforme de confiance" où les applications sont "tenues de respecter les normes les plus strictes en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu". Mais il n'est pas rare que des applications douteuses et potentiellement malveillantes arrivent à passer à travers les mailles du filet. Dimanche, Allred a tweeté que l'App Store était rempli d'applications - sans aucun lien avec OpenAI - qui tentent de faire payer l'utilisation de ChatGPT.Le Google Play Store serait également rempli d'applications ChatGPT douteuses, téléchargées par milliers, qui n'offrent aucune fonctionnalité utilisable. Le principe de ces applications est d'inclure ChatGPT dans le nom de l'application et d'apparaître favorablement dans les résultats de recherche en renforçant ou en manipulant leurs propres évaluations. Certains développent plusieurs applications avec des noms similaires dans l'espoir que l'une d'entre elles attire l'attention des utilisateurs. Il n'est pas clair si Apple et Google prennent activement des mesures contre ces applications ou si OpenAI a attiré leur attention sur ce problème.Les développeurs d'applications qui clonent des sites Web ou d'autres applications mobiles populaires ne sont pas une nouvelle tendance. Par le passé, l'on a déjà vu les boutiques d'applications d'Apple et de Google inondées de clones de Wordle, Threes et Flappy Bird. Ces fausses applications peuvent parfois devenir le vecteur d'une grande escroquerie. Par exemple, en avril 2021, une fausse application publiée sur l'App Store d'Apple a escroqué un utilisateur et lui a volé ses 17,1 bitcoins, soit un peu plus de 600 000 dollars au moment du vol. Beaucoup ont cherché le moyen de tenir Apple et Google responsables de ces fraudes, mais sans succès.En effet, cette nouvelle histoire avec ChatGPT pose une nouvelle fois la question de la validation des logiciels chez Apple et Google. Comme indiqué plus haut, l'application a dû passer par plusieurs processus de vérification. Pourtant, personne chez Apple ou Google ne semble avoir trouvé son contenu suspect. Personne ne semble s'être interrogé non plus sur l'usurpation de la marque ChatGPT ou des produits d'OpenAI. La question est de savoir avec quelle rapidité et quelle rigueur les gardiens de ces plateformes agissent sur ces clones, si tant est qu'ils le fassent. Apple et Google n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.Source : Austen Allred Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces applications qui se font passer pour ChatGPT d'OpenAI ?Que pensez-vous du processus de validation des applications chez Apple et Google ?Selon vous, comment peut-on éviter que ce type d'application passe à travers les mailles du filet ?