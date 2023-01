Pour commencer, c'est l'IA qui est saluée comme la plus importante tendance technologique émergente pour 2023 et son impact majeur sur la récession. Il s'agira d'une tendance sociétale cruciale, comme l'indique la nouvelle étude de WARC.Ce nouveau rapport s'appuie sur les données d'une nouvelle enquête menée en 2022 auprès de 1 700 spécialistes du marketing situés dans différentes régions du monde.Les résultats ont montré que 42 % des personnes interrogées ont affirmé que l'intelligence artificielle était certainement la tendance à suivre cette année. En deuxième position, le streaming vidéo en direct est une tendance technologique émergente. Et en ce qui concerne la troisième position, c'est le métavers de la société mère de Facebook qui est vraiment recherché. Nous sommes sûrs que Mark Zuckerberg serait ravi d'entendre cela !La télévision connectée et les paquets et technologies de paiement améliorés suivent et occupent les cinq premières places. Pendant ce temps, les spécialistes du marketing ont mentionné qu'ils croyaient fermement aux sujets sociétaux ainsi qu'aux principales préoccupations des consommateurs sur ce qui a un impact énorme sur les stratégies de marketing pour 2023.La liste comprend la récession économique, la confidentialité des données et même l'environnement. En outre, 45 % des personnes interrogées ont prédit un changement majeur dans l'équilibre des investissements en faveur du marketing de la performance pour l'année 2023. D'autre part, 31 % des personnes interrogées prévoient un déplacement de l'équilibre des investissements vers le monde du marketing de marque.Sans aucun doute, ce rapport est une révélation pour plusieurs raisons. Il s'agit de données tirées d'une enquête menée à la fin de l'année dernière.Source : WARC Êtes-vous d'accord avec les conclusions de cette étude ?Selon vous, l'IA peut-elle contribuer durablement au développement du secteur du marketing ?