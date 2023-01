Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie — Greg Brockman (@gdb) January 11, 2023





ChatGPT a été consulté des millions de fois depuis son lancement à la fin du mois de novembre, les internautes se précipitant pour profiter de la capacité du système à écrire une prose longue, complexe et précise. Les capacités du chatbot sont telles que Microsoft aurait décidé de l'utiliser pour muscler certains de ces logiciels, notamment, Bing, Word, PowerPoint et Outlook. La firme de Redmond serait également en pourparlers pour investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans la startup d'IA, après un premier investissement d'un milliard de dollars en 2019. En outre, certains placent ChatGPT comme une alternative au moteur de recherche de Google.ChatGPT a dû faire face à des centaines de milliers de demandes d'utilisateurs créant des rapports, des essais et parfois même du code. OpenAI dit avoir été obligé de mettre en place des limites d'utilisation, d'introduire un système de file d'attente pendant les périodes d'affluence et d'autres méthodes pour minimiser la demande. Cela inclut un message à l'écran déclarant : « nous faisons face à une demande exceptionnellement élevée. Veuillez patienter pendant que nous travaillons à la mise à l'échelle de nos systèmes ». À en croire l'entreprise, l'enthousiasme suscité par le Chatbot n'a pas cessé de croître depuis son lancement fin novembre.Jusqu'à présent, son déploiement a été gratuit et OpenAI l'a qualifié d'"avant-première de recherche", mais l'entreprise étudie actuellement les moyens de rentabiliser la plateforme. La puissance de ChatGPT donne à OpenAI un "levier important" sur le prix que la société peut demander pour accéder à son chatbot. Dans une annonce sur le serveur Discord officiel de l'entreprise, OpenAI a déclaré qu'elle "commence à réfléchir à la manière de monétiser ChatGPT" comme l'un des moyens d'"assurer la viabilité à long terme de l'outil". Selon les informations disponibles sur le sujet, la version monétisée de ChatGPT devrait s'appeler "ChatGPT Professional".Du moins, c'est ce qui ressort d'une liste d'attente qu'OpenAI a publiée sur le serveur Discord, qui pose une série de questions sur les préférences de paiement. La liste décrit également les avantages de ChatGPT Professional, qui incluent l'absence de fenêtres de "blackout" (c'est-à-dire d'indisponibilité), l'absence d'étranglement et un nombre illimité de messages avec ChatGPT (au moins 2 fois la limite quotidienne normale). OpenAI note que les répondants à la liste d'attente peuvent être sélectionnés pour piloter ChatGPT Professional, mais que le programme est en phase expérimentale et ne sera pas largement disponible "pour le moment".Tous ces mouvements laissent entrevoir un avenir où ChatGPT sera simplement une fonction d'autres applications, plutôt qu'un service autonome. Microsoft semble confiant quant à l'avenir de cette technologie, mais il sera fascinant de voir comment Google réagira, étant donné la menace que représente ChatGPT pour son moteur de recherche emblématique. OpenAI pourrait suivre une approche similaire à celle utilisée pour ses autres outils basés sur le GPT-3, notamment en facturant un prix fixe pour chacun des quelques milliers de jetons utilisés dans une requête. Mais Brockman a déclaré que ce n'était pas l'approche qu'ils prévoyaient d'adopter.La liste d'attente d'OpenAI comprend un formulaire qui pose des questions sur l'utilisation de ChatGPT, la chose la plus précieuse à laquelle il servira et des questions sur la tarification. Il s'agit d'évaluer le point le plus haut et le point le plus bas où un utilisateur considérerait que le produit est trop cher ou si bas que la qualité en souffrirait. Une autre porte sur le point où le prix est "cher, de sorte qu'il n'est pas hors de question portée, mais demande de réfléchir avant de l'acheter". La dernière question du formulaire consiste à noter d’un à cinq le degré de contrariété que l'utilisateur éprouverait s'il ne pouvait plus utiliser ChatGPT.Le passage à un niveau payant était inévitable compte tenu des coûts liés au fonctionnement du service. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a récemment tweeté que "les coûts de calcul sont exorbitants" et que "la société devrait monétiser à un moment donné". Mais la question que se posent la plupart des utilisateurs occasionnels est de savoir comment la version gratuite pourrait évoluer exactement. Collectivement, les éléments cités ci-dessus donnent une bonne idée du type de restrictions qui pourraient bientôt s'appliquer à la version gratuite de ChatGPT. Mais un autre moyen d'accéder à ChatGPT sera probablement de passer par Microsoft Office.ChatGPT Professional intervient à un moment où OpenAI est sous pression pour réaliser des bénéfices sur des produits tels que ChatGPT. La société s'attend à gagner 200 millions de dollars en 2023, une somme dérisoire comparée au plus d'un milliard de dollars qui ont été investis dans la startup depuis sa création jusqu'à présent. Comme indiqué plus haut, Microsoft cherche à investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Si la rumeur se confirme, la firme de Redmond recevrait les trois quarts des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'il récupère l'argent, les autres investisseurs prenant 49 % et OpenAI se contentera des 2 % restants.GPT-3, le modèle de langage d'OpenAI sur lequel ChatGPT est basé, a donné cette suggestion à ses créateurs : « une façon pour OpenAI de monétiser ChatGPT est de proposer des services par abonnement aux entreprises. Les entreprises pourraient payer un droit d'accès à la technologie, l'utiliser pour créer des modèles personnalisés de traitement du langage naturel, et l'utiliser pour alimenter leurs plateformes de chatbot et de service client ». Nick Swan, fondateur du cabinet de conseil en recherche en ligne SEOTesting, a déclaré que le succès de ChatGPT Professional se jouera sur le prix auquel OpenAI écidera de le vendre.« Pour les magasins de commerce électronique de premier plan, un outil capable de se "souvenir" de toutes les interactions avec ses clients et de générer instantanément une réponse sur mesure en fonction d'une invite serait un développement énorme. Je ne serais pas surpris de voir les utilisateurs occasionnels se voir offrir une quantité limitée d'utilisations gratuites, peut-être par mois, avant de devoir s'abonner au service, tandis que les entreprises bénéficieront d'un tarif réduit pour un service premium. Cela serait similaire à divers autres modèles, comme la génération d'images par l'IA ainsi que le journalisme en ligne », dit-il.En attendant ChatGPT Professional, l'App Store d'Apple et le Play Store de Google semblent être inondés de fausses applications se faisant passer pour ChatGPT qui tentent d'escroquer les utilisateurs via un abonnement. L'une de ces applications a grimpé en flèche dans les classements de l'App Store, avec un abonnement hebdomadaire de 7,99 dollars. L'application n'a aucune affiliation avec OpenAI, mais fait payer les internautes pour utiliser un service qui est entièrement gratuit sur le Web.Source : Liste d'attente pour ChatGPT Professional Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la version professionnelle de ChatGPT ?Selon vous, connaitra-t-elle autant de succès que la version gratuite actuelle ?