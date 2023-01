L'Associated Press a été l'une des premières agences de presse à tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour renforcer son reportage principal. Aujourd'hui, nous utilisons l'apprentissage automatique à des points clés de notre chaîne de valeur, y compris la collecte, la production et la distribution des informations[...]. Notre incursion dans l'intelligence artificielle a commencé en 2014, lorsque notre bureau Business News a commencé à automatiser les articles sur les bénéfices des entreprises. Avant d'utiliser l'IA, nos rédacteurs et journalistes consacraient d'innombrables ressources à une couverture importante mais répétitive et, plus important encore, détournée du journalisme à plus fort impact. C'est ce projet qui nous a permis d'expérimenter de nouveaux projets et d'établir un leadership éclairé alors que de plus en plus d'organisations de presse cherchent à adopter la technologie elles-mêmes.AP cherche des moyens de déployer l'intelligence artificielle dans tout ce que nous faisons, en commençant par la façon dont nous recueillons les informations, en passant par le processus de production et, finalement, la manière dont nous distribuons les informations aux clients.AP déploie une variété d'outils de collecte d'informations pour permettre à nos journalistes d'annoncer l'actualité et de creuser plus profondément. Cela implique de travailler avec des startups partenaires pour scanner et analyser les flux de médias sociaux avec un traitement en langage naturel et de créer notre propre outil interne pour vérifier plus rapidement le contenu social et généré par les utilisateurs.Notre objectif en production est de rationaliser les flux de travail pour permettre à nos journalistes de se concentrer sur le travail d'ordre supérieur. Cela va de la transcription automatique de la vidéo à l'expérimentation de la génération automatique de listes de plans vidéo et de résumés d'histoires. Nous automatisons également actuellement les histoires dans les sports et les bénéfices des entreprises.