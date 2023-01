Airbus explore le prochain niveau d'automatisation du cockpit, en testant un système qui fournirait une assistance avancée allant des alertes au sol aux déroutements d'urgence à l'altitude de croisière en cas d'incapacité de l'équipage. La société indique que DragonFly est conçue pour permettre aux avions d'effectuer un atterrissage automatisé même dans des conditions météorologiques difficiles ou par faible visibilité, tout en communiquant avec le contrôle du trafic aérien ainsi qu'avec l'équipe opérationnelle de la compagnie aérienne. L'entreprise teste ces nouvelles fonctionnalités à l'aide d'un avion A350-1000 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.« Dans le cas improbable où l'équipage serait incapable de contrôler l'avion, la technologie DragonFly peut rediriger le vol vers l'aéroport approprié le plus proche et faciliter un atterrissage en toute sécurité. À terme, on espère que ces technologies ouvriront la voie à l'atterrissage automatique ou, du moins, qu'elles compenseront la défaillance du pilote en cas d'urgence. Si le capitaine avait le poisson, par exemple », explique la société aérospatiale dans un billet de blogue sur son site. Le nom DragonFly (libellule en français) n'est pas une erreur. Airbus affirme que la technologie est censée imiter la capacité de l'insecte à reconnaître certains endroits.« Ces tests constituent l'une des nombreuses étapes de la recherche méthodique de technologies visant à améliorer encore les opérations et la sécurité. Inspirés par le biomimétisme et la nature, de la même manière que les libellules sont connues pour avoir la capacité de reconnaître des points de repère, les systèmes en cours de développement sont conçus pour identifier les caractéristiques du paysage qui permettent à un avion de ligne de "voir" et de manœuvrer en toute sécurité de manière autonome dans son environnement », a déclaré Isabelle Lacaze, responsable du démonstrateur Airbus UpNext, dans un communiqué.Une vidéo de marketing de DragonFly indique qu'une fonction d'atterrissage en toute sécurité est incluse. Elle fonctionne en détectant l'aéroport le plus approprié pour l'atterrissage et calcule une trajectoire pour s'y rendre, en tenant compte de la météo, des zones militaires et d'autres facteurs. Au cours des essais, l'avion expérimental d'Airbus a été capable de reconnaître et de réagir à des conditions externes, comme des zones de vol, certains terrains et la météo. L'avion a généré une nouvelle trajectoire de vol et a communiqué ces informations au contrôle du trafic aérien et aux autres opérateurs aéroportuaires, le tout de manière autonome.Dans la vidéo, Airbus assure que les liaisons de communication entre le contrôle du trafic aérien et le centre de contrôle des opérations sont en place. En revanche, la société ne dit pas comment l'avion communique avec le contrôle du trafic aérien pour obtenir l'autorisation d'entrer dans l'espace aérien contrôlé en cas d'incapacité du pilote, car cette tâche est réalisée par interaction verbale humaine. En outre, DragonFly est équipé d'une application d'assistance au roulage pour gérer ses manœuvres au sol dans un aéroport très fréquenté. Les autorisations du contrôle du trafic aérien sont interprétées et traduites en signaux de guidage au sol.L'automatisation est devenue une caractéristique commune des avions commerciaux modernes, permettant aux pilotes de confier de nombreuses tâches aux systèmes informatiques, notamment en altitude de croisière. Compte tenu du degré de puissance informatique déjà en place aujourd'hui, certaines compagnies aériennes et certains organismes de réglementation font pression pour n'avoir qu'un seul pilote dans le cockpit des avions de ligne afin de réduire les coûts et d'atténuer la pression exercée par la pénurie d'équipages. Mais les détracteurs de cette proposition estiment qu'elle fait peser trop de responsabilités sur un seul individu.Cependant, outre les défis techniques, les technologies de vol autonome doivent également être acceptées par les voyageurs. Autrement dit, les passagers ont l'habitude d'avoir deux pilotes sur le pont d'envol. Mais Airbus pense que cela changera avec le temps. « Les ascenseurs avaient des opérateurs, par exemple, mais ce concept semble étrange aujourd'hui. Grâce à nos antécédents en matière de sécurité, Airbus est idéalement positionné pour conduire ce changement », a déclaré Arne Stoschek, directeur du projet Airbus Wayfinder, un projet qui vise à développer des systèmes de vol autonomes, dans un communiqué il y a deux ans.En 2020, le constructeur aéronautique français expliquait que le vol autonome n'est pas synonyme d'une proposition du tout ou de rien. Elle affirme qu'il s'agit en effet d'une combinaison sur mesure d'humain et de machine qui évoluera avec le temps. Selon ses explications, les systèmes se concentreront sur la gestion de l'avion tandis que le pilote restera au cœur de l'opération pour prendre des décisions, se voyant présenter toutes les informations nécessaires et disposer de temps pour les analyser. C'est un objectif pour lequel la technologie de traitement d'image de détection et d'évitement derrière les projets ATTOL et Wayfinder d'Airbus est essentielle.Airbus UpNext a annoncé qu'elle utilise les données issues des tests du système DrongFly pour "préparer la prochaine génération d'algorithmes basés sur la vision par ordinateur afin de faire progresser l'assistance à l'atterrissage et au roulage". Cela signifie que, dans un avenir pas si lointain, vous pourriez vous retrouver dans un avion doté de bien plus de fonctions automatisées que les modèles précédents. La filiale du géant français de l'aéronautique estime qu'un jour le système DragonFly permettra l'atterrissage automatique sur n'importe quel aéroport, que l'équipement au sol soit ou non équipé pour ce type d'atterrissage.L'entreprise française n'a pas hésité à vanter ses préparatifs pour l'avenir. Au fil des ans, Airbus a financé plusieurs projets de décollage et d'atterrissage verticaux électriques (eVTOL), dont Vahana et CityAirbus. Le premier était un démonstrateur eVTOL monopilote de forme ovoïde, tandis que le second peut transporter quatre passagers et a une autonomie de 97 km. La société travaille également avec la startup Luminar, spécialisée dans les lidars, afin de trouver des applications pour les capacités de cartographie 3D du capteur laser.Source : Airbus Que dites-vous d'un avion de ligne entièrement autonome ?Que pensez-vous de la technologie DragonFly d'Airbus ?Pensez-vous qu'il s'agit d'un niveau de sécurité supplémentaire comme le prétend Airbus ?Seriez-vous prêt à embarquer dans un avion de ligne sans aucun pilote ? Pourquoi ?