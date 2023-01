DeepMind est un pionnier de la recherche en IA depuis dix ans. La société, basée à Londres, au Royaume-Uni, a fait ses preuves avec les systèmes tels qu’AlphaCode, AlphaGo et AlphaFold. Le système d'IA AlphaGo de DeepMind a réussi l'exploit de terrasser Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs du jeu de Go au monde. La société a été rachetée par Alphabet, la société mère de Google, le géant de la recherche et DeepMind ayant entretenu des liens étroits ces dernières années. Après des systèmes d'IA pour le jeu de Go ( AlphaGo ) et la programmation ( AlphaCode ), DeepMind a annoncé qu'il se prépare désormais à se lancer sur le marché des chatbots.Comme l'a confié le Hassabis, Sparrow pourrait être prêt à prendre son envol à travers une bêta privée dans le courant de l'année. DeepMind a présenté Sparrow en septembre 2022. Comme ChatGPT , ce chatbot est entraîné avec des commentaires humains, ce qui, selon DeepMind, le rend plus utile, précis et inoffensif. Sparrow aura accès à Internet par le biais de Google, ce qui devrait lui permettre d'intégrer des informations actualisées dans ses réponses. En outre, Sparrow serait basé sur le modèle de langage Chinchilla de Deepmind, qui possède moins de paramètres que les plus grands modèles d'OpenAI, mais qui a été entraîné avec beaucoup de données.Le modèle de langage, qui a été introduit en avril 2022, a surpassé GPT-3 dans les benchmarks de langage courant. Cependant, ChatGPT est basé sur la version 3.5 de GPT, plus avancée. Selon les analystes, il y a de bonnes raisons de penser que Sparrow aurait des performances similaires ou supérieures à celles de ChatGPT. Le chatbot de DeepMind devrait également produire des sources supplémentaires qui correspondent aux réponses qu'il fournit. En outre, l'entreprise affirme que lors des premiers tests, Sparrow a fourni une réponse plausible et, surtout, l'a étayée par des preuves "dans 78 % des cas lorsqu'on lui a posé une question factuelle".DeepMind a vanté les règles de restriction du comportement sur lesquelles repose son chatbot, ainsi que sa volonté de refuser de répondre aux questions dans "des contextes où il est approprié de s'en remettre aux humains". Mais très peu de détails ont filtré sur ces mécanismes. Il faudra donc attendre le lancement de la bêta publique pour avoir une idée précise des véritables capacités de Sparrow et de son fonctionnement. Cependant, Deepmind pourrait-il aider Google à sortir de son "dilemme de l'innovateur" ? Compte tenu de la relation étroite entre DeepMind et Google, Sparrow pourrait en effet devenir la réponse du géant de la recherche à ChatGPT.L'arrivée très prochaine de Sparrow est notable, car la société britannique a jusqu'ici fonctionné principalement comme un laboratoire de recherche en IA qui développe des technologies que Google intègre ensuite dans des produits destinés aux consommateurs. Google lui-même a fait de nombreuses recherches au fil des années sur les chatbots d'IA et les grands modèles de langage (Large language models - LLM). L'entreprise a présenté de grands modèles de langage optimisés pour le dialogue, comme LaMDA et Flamingo, avant même le succès de ChatGPT. Avec Meena publié en 2020, Google disposait déjà d'un agent conversationnel "opérationnel".Toutefois, jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas fait un produit à partir de ses recherches. Selon ses propres déclarations, cela est principalement dû à des problèmes de sécurité, bien que d'autres raisons puissent également jouer un rôle. Mais ChatGPT et surtout l'implication importante de Microsoft dans la diffusion d'OpenAI mettent la pression sur Google. Microsoft serait prêt à investir de nouveau jusqu'à 10 milliards de dollars dans la startup d'IA afin de lui permettre d'améliorer les performances ChatGPT, mais également pour l'intégrer à son moteur de recherche Bing. Ainsi, Google cherche à prouver qu'il peut tenir en échec OpenAI, voire le dépasser.ChatGPT d'OpenAI est le plus grand battage médiatique de l'histoire de l'IA. Il ferait craindre à Google pour son activité principale, car il peut, entre autres, donner des réponses plus ou moins fiables à des questions. C'est censé être le domaine du géant des moteurs de recherche. Le léger retard du lancement de Sparrow serait dû à la volonté de DeepMind de s'assurer que son chatbot possède des fonctionnalités importantes qui font défaut à ChatGPT, notamment la citation de sources spécifiques. À l'échelle à laquelle Google opère, un chatbot qui diffuse des mensonges ou des discours de haine constituerait un risque de réputation important.Hassabis a déclaré : « il est juste d'être prudent sur ce front ». ChatGPT d'OpenAI, bien que connaissant une croissance rapide, ne compte encore qu'une fraction des utilisateurs de Google. Mais à part la citation de sources dont Sparrow serait capable, rien n'indique qu'il serait supérieur à ChatGPT ni qu'il pourrait aider Google à sortir de son "dilemme de l'innovateur". Ce terme a été inventé par Clayton Christensen en 1997 pour décrire une situation dans laquelle des entreprises établies ont des difficultés à adopter de nouvelles technologies ou de nouveaux modèles commerciaux qui perturbent leurs marchés traditionnels.Ces entreprises disposent souvent de ressources et de capacités importantes (Google), mais leur clientèle existante et leurs processus internes ne leur permettent pas de tirer parti des innovations révolutionnaires. Cela peut finalement conduire à la disparition de l'entreprise lorsque des concurrents plus petits et plus agiles entrent et prennent le contrôle du marché (OpenAI). L'activité principale de Google, la recherche, est en pleine croissance et est très rentable. L'entreprise imprime de l'argent avec chaque page de résultats de recherche qu'elle affiche. En outre, la concurrence est encore loin de proposer des produits à la hauteur de Google.Mais un chatbot de recherche aurait besoin d'une nouvelle stratégie de monétisation, et il n'est pas certain qu'il puisse être aussi rentable que la recherche actuelle de Google. L'entreprise pourrait lancer un chatbot performant, le rendre potentiellement rentable, mais si les bénéfices sont inférieurs à ceux qu'elle tire de la recherche en ligne, elle serait toujours perdante. Tel est le dilemme de Google. Une solution possible pour Google afin de réaliser au moins une transition en douceur : la société lance un chatbot à vocation commerciale via sa société sœur Deepmind et construit son propre produit concurrent de Google Search, et d'OpenAI.En attendant, ChatGPT est déjà en pleine effervescence et se dirige vers un avenir monétisé avec ChatGPT Professional, un niveau payant imminent. Anthropic, une startup fondée par d'anciens employés d'OpenAI, a dévoilé un chatbot d'IA appelé Claude pour concurrencer ChatGPT. Il serait meilleur que ChatGPT pour faire des blagues, mais mauvais en programmation. L'IA d'Anthropic est accessible via une intégration Slack dans le cadre d'une bêta fermée. Les participants à la bêta ont détaillé leurs interactions avec Claude sur Twitter, mais les commentaires montrent également que Claude est sensible à certains des défauts de ChatGPT.ChatGPT pourrait concurrencer la recherche Google, ce qui signifie qu'il menace les revenus de la recherche Google. Le chatbot d'OpenAI est devenu viral grâce à sa capacité impressionnante à aider tout le monde, des codeurs aux étudiants , mais il a également suscité l'inquiétude par sa capacité à faire des commentaires discriminatoires et à écrire des logiciels malveillants. Néanmoins, ChatGPT fournit à ses utilisateurs des résultats sans les problèmes inhérents à Google et son moteur de recherche, notamment le suivi, la collecte de données personnelles, les annonces, etc. Selon les analystes, c'est une chose que Google pourrait avoir du mal à imiter.Source : DeepMind Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du chatbot d'IA Sparrow de DeepMind ?Selon vous, Sparrow pourrait-il permettre à Google de rivaliser avec ChatGPT ?Le fait que Sparrow soit en mesure de citer ses sources suffit-il pour dire qu'il est meilleur que ChatGPT ?