Au début du mois, OpenAI a déclaré qu'elle explorait des moyens de monétiser son chatbot d'IA ChatGPT, qui se distingue par sa capacité remarquable à fournir des réponses sophistiquées aux questions complexes et parfois ésotériques des utilisateurs. OpenAI a donné aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire à une liste d'attente pour un accès anticipé à "ChatGPT Professional", le nom initial de la version professionnelle. Le laboratoire d'IA basé à San Francisco a en outre demandé des avis sur les prix possibles, notamment des prix élevés et bas par mois auxquels un achat peut être envisagé. Il semble que ce niveau professionnel est désormais prêt.Ce week-end, certains utilisateurs ont rapporté avoir obtenu l'accès à une version professionnelle qui coûte 42 dollars par mois. OpenAI n'a pas confirmé la rumeur et n'a fait aucune annonce à propos d'un tel lancement. Mais en attendant, n'oubliez pas que les fonctionnalités et les prix pourraient changer avant le lancement réel de ChatGPT Professional. Comme OpenAI l'a dit plus tôt ce mois-ci : « veuillez garder à l'esprit qu'il s'agit d'un programme expérimental précoce qui est susceptible d'être modifié, et nous ne rendons pas l'accès à la version payante généralement disponible pour le moment ». Cela étant que vous apportent ces 42 dollars par mois ?Les captures d'écran partagées par les premiers participant au test de la version professionnelle de ChatGPT montrent que vous bénéficiez d'une vitesse de réponse plus rapide, d'un accès plus fiable et d'un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités du chatbot d'IA. Zahid Khawaja, un développeur qui travaille sur des projets d'IA, a partagé une vidéo du niveau professionnel fonctionnant à la fois sur ordinateur et sur mobile (ainsi qu'une capture d'écran de son paiement à OpenAI comme preuve). Comme le note Khawaja, le système répond définitivement plus vite que la version gratuite, qui est actuellement en proie à un certain nombre de problèmes.En effet, ChatGPT a été consulté des millions de fois depuis son lancement à la fin du mois de novembre, les internautes se précipitant pour profiter de la capacité du chatbot à répondre aux questions, parfois avec une grande précision. En raison du nombre sans cesse croissant d'utilisateurs, ChatGPT tombe souvent en panne. Pour faire face à la demande, OpenAI dit avoir été obligé de mettre en place des limites d'utilisation, d'introduire un système de file d'attente pendant les périodes d'affluence et d'autres méthodes pour minimiser la demande. Un message à l'écran demandant aux internautes de patienter en attendant la mise à l'échelle du système.« Nous faisons face à une demande exceptionnellement élevée. Veuillez patienter pendant que nous travaillons à la mise à l'échelle de nos systèmes ». OpenAI estime que l'enthousiasme suscité par le chatbot n'a pas cessé de croître depuis son lancement fin novembre. En raison de cela, mais aussi à cause du fait que la société doit générer des revenus pour assurer un retour sur investissement aux investisseurs, OpenAI entend lancer une version professionnelle payante de son chatbot d'IA. Cela dit, la question la plus épineuse est celle du coût. Sur le Discord officiel de ChatGPT, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur colère et leur déception.Pour eux, "42 dollars est certainement un coût trop élevé pour une grande partie des utilisateurs de ChatGPT". « Si je gagnais de l'argent, je pourrais justifier les 42 $ par mois, mais dans mon pays, cela représente un bon pourcentage du salaire minimum », a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur a écrit : « je voulais vraiment payer la version professionnelle, mais 42 dollars c'est juste trop ». Un troisième a déclaré : « 42 $, ce n'est pas trop pour les gens qui sont de gros utilisateurs et qui souhaitent devenir 'surhumains' avec l'aide de l'IA. Mais ce sera trop pour un trop grand nombre ». Tous jugent le prix de ChatGPT Professional trop élevé.Comme le note le dernier commentateur, il est clair que le jugement des utilisateurs sur le prix dépendra de leur besoin du service. Il y a eu beaucoup de témoignages anecdotiques de personnes utilisant ChatGPT pour accélérer leur travail, et pour ces personnes, 42 $ par mois est probablement une dépense raisonnable comme tout autre abonnement à un logiciel. Les entreprises utilisant ChatGPT pourraient également se permettre de payer cette somme. Cependant, les utilisateurs occasionnels de ChatGPT devront espérer que la version gratuite reste en place et conserve la parité des fonctionnalités (plus ou moins) avec la version professionnelle.En fin de compte, même un petit prix sera un filtre efficace pour voir à quel point ChatGPT est vraiment utile, et étant donné le manque de services comparables, 42 $ est probablement une première tentative spéculative de tarification de la part d'OpenAI. Par ailleurs, les analystes prévoient que le marché des chatbots d'IA devrait exploser cette année. Non seulement des systèmes rivaux sont en cours de développement (comme Claude, une IA construite par d'anciens membres de l'équipe d'OpenAI, mais qui n'est actuellement disponible qu'en version bêta fermée), mais Microsoft prévoit également d'intégrer ChatGPT à Bing et à sa suite bureautique.Google s'apprêterait à lancer de son propre produit de recherche amélioré par le chat dans le courant de l'année. L'outil d'IA de Google pourrait se baser sur le modèle de langage Sparrow de sa société sœur DeepMind. Présenté comme une potentielle réponse de Google à ChatGPT, le chatbot de DeepMind promet d'être un assistant d'IA plus sûr et plus avancé que son rival. Dévoilé l'année dernière, Sparrow a été décrit par DeepMind comme un "agent conversationnel utile qui réduit le risque de réponses toxiques et inappropriées". ChatGPT a suscité l'intérêt des premiers utilisateurs, mais il devrait bientôt faire face à un grand nombre de concurrents.En attendant la disponibilité générale des chatbots Sparrow de Google et Claude d'Anthropic, il existe des alternatives à ChatGPT vers lesquelles les internautes peuvent se tourner. D'ailleurs, en posant la question à ChatGPT, il dresse lui-même une liste de certains de ses concurrents directs, utilisables gratuitement. Il cite notamment les systèmes d'IA tels que T5, Albert et BERT développés par Google. GPT-2 - le prédécesseur de GPT-3 et GPT-3.5, le modèle de langage qui sous-tend ChatGPT - est aussi une alternative. Il y a Playground d'OpenAI qui se base sur la même technologie que ChatGPT pour répondre aux questions, mais sans le format chatbot.En outre, vous pouvez vous tourner vers Writier pour générer du texte à partir de votre style d'écriture et DeepL pour traduire du texte dans plusieurs langues. Enfin, pour générer du code, GitHub Copilot peut être également une alternative à ChatGPT.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du prix potentiel de ChatGPT Professional ? Est-il exagéré ?Seriez-vous prêt à payer 42 $ par mois pour accéder à ChatGPT Professional ? Pourquoi ?