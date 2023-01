Les étudiants pourraient utiliser ChatGPT pour tricher, mais peut-être est-ce le moment de repenser complètement l'évaluation

ChatGPT déjà aux portes des écoles européennes

ChatGPT a encore de beaux jours devant lui, grâce à son partenariat avec Microsoft

Le Stanford Daily a rapporté que les administrateurs sont au courant de l'utilisation de ChatGTP sur le campus et étudient si le code d'honneur de l'école doit être révisé. Le journal a également signalé que plusieurs enseignants de Stanford avaient déjà modifié leurs cours en prévision des étudiants utilisant ChatGTP pour terminer leurs devoirs.« Les étudiants sont censés terminer leurs cours sans aide non autorisée », a écrit le porte-parole Dee Mostofi. « Dans la plupart des cours, les aides non autorisées incluent des outils d'IA comme ChatGPT ».ChatGPT a été lancé à l'origine par la société d'intelligence artificielle OpenAI basée à San Francisco en novembre 2022 et a laissé les étudiants et les éducateurs de tout le pays se demander si cette nouvelle forme d'apprentissage automatique est utile ou nuisible. Certains disent que cela pourrait profiter aux étudiants ayant des capacités de lecture inférieures ou dont la langue maternelle est autre que l'anglais, selon Forbes. D'autres s'inquiètent du plagiat potentiel assisté par intelligence artificielle.Parmi les autres districts qui ont réprimé son utilisation, le département de l'éducation de la ville de New York a bloqué le site sur ses réseaux, invoquant « des inquiétudes concernant les impacts négatifs sur l'apprentissage des élèves et des inquiétudes concernant la sécurité et l'exactitude du contenu », selon le porte-parole du département de l'éducation, Jenna Lyle dans une déclaration à Chalkbeat New York.La controverse au sujet de cette décision tient au moins sur l’observation évidente que ChatGPT peut faire office de complément à un moteur de recherche. Décider d’en interdire l’accès revient donc à faire pareil avec des plateformes sur lesquels les étudiants sont aussi susceptibles de trouver des réponses à leurs évaluations : Wikipedia, Google, etc.La sensibilisation à la technologie a également atteint la faculté de Stanford, a confirmé Mostofi, le porte-parole de l'université. Mostofi, citant une histoire récente dans le rapport de Stanford mettant en vedette des professeurs qui pesait le pour et le contre de ChatGPT, a écrit : « De nombreux professeurs de Stanford sont très engagés dans la recherche de nouveaux grands modèles de langage et les implications de l'IA dans l'environnement d'apprentissage ». Mostofi a déclaré que les devoirs des étudiants continueront d'être conçus pour « aider les étudiants à développer des compétences liées à la pensée et à l'écriture », y compris les processus de rédaction et de révision, ainsi que la citation de sources.Certains collèges et universités ont déjà intégré la nouvelle technologie dans leurs politiques d'intégrité académique. L'Université de Washington à St. Louis et l'Université du Vermont à Burlington font partie des institutions qui ont modifié leurs politiques d'intégrité académique pour inclure l'utilisation d'outils d'IA comme ChatGPT.Mostofi a écrit qu'à Stanford, des conversations seront bientôt en cours sur ChatGPT et le code d'honneur : « Le Conseil des affaires judiciaires (BJA - Board on Judicial Affairs) surveille ces outils émergents et discutera de la manière dont ils peuvent être liés aux directives de notre code d'honneur », a écrit Mostofi.Il est possible que ChatGPT soit utilisé pour tricher lors d'examens ou de devoirs. Puisqu'il est capable de générer du texte de type humain, ChatGPT pourrait être utilisé pour écrire des devoirs ou des essais entiers, ce qui rend difficile pour les éducateurs de détecter la tricherie.Sam Illingworth, Professeur agrégé de l'Université Napier d'Édimbourg, pense que c'est le moment de repenser le système d'évaluation. Ci-dessous, un extrait de son billet où il partage sa réflexion :Dans mes recherches et mon enseignement, je suis impliqué dans le développement de processus d'évaluation et de rétroaction qui enrichissent l'expérience des étudiants, tout en les dotant des compétences dont ils ont besoin après l'obtention de leur diplôme.La vérité est que si je regardais 200 travaux soumis par des étudiants de première année sur ce sujet, je donnerais probablement un laissez-passer aux efforts de ChatGPT. Mais loin de m'inquiéter des défis que ce programme d'IA pourrait poser, j'y vois plutôt une opportunité d'améliorer la façon dont nous évaluons les apprentissages dans l'enseignement supérieur.Pour moi, le défi majeur que présente ChatGPT est celui que je devrais considérer de toute façon : comment puis-je rendre mes évaluations plus authentiques - significatives, utiles et pertinentes. Les évaluations authentiques sont conçues pour mesurer les connaissances et les compétences des élèves d'une manière particulièrement adaptée à leur propre vie et à leur future carrière.Ces évaluations impliquent souvent des tâches ou des activités qui reflètent étroitement les défis que les étudiants peuvent rencontrer dans la vie réelle, les obligeant à appliquer des connaissances et des compétences dans un contexte pratique ou de résolution de problèmes. Des exemples spécifiques pourraient inclure le fait de demander à un groupe d'étudiants en génie de collaborer sur un problème communautaire dans le cadre du défi Ingénieurs sans frontières, ou d'inviter des étudiants en sciences de l'environnement à organiser une exposition d'art dans une galerie locale qui explore l'impact local de la crise climatique.Bien qu'il y aura toujours un besoin d'essais et de travaux écrits - en particulier dans les sciences humaines, où ils sont essentiels pour aider les étudiants à développer une voix critique - avons-nous vraiment besoin que tous les étudiants rédigent les mêmes essais et répondent aux mêmes questions*? Pourrions-nous plutôt leur donner de l'autonomie et de l'agence et, ce faisant, contribuer à rendre leurs évaluations plus intéressantes, inclusives et finalement authentiques*?En tant qu'éducateurs, nous pouvons même utiliser ChatGPT directement pour nous aider à développer de telles évaluations. Ainsi, plutôt que de poser la question qui a généré le début de cet article, je pourrais plutôt présenter aux étudiants la réponse de ChatGPT avec quelques instructions de notation, et leur demander de fournir une critique sur la note que mérite la réponse automatisée et pourquoi.Une telle évaluation serait beaucoup plus difficile à plagier. Cela inviterait également les étudiants à développer leur esprit critique et leurs compétences en matière de rétroaction, deux éléments essentiels lorsqu'ils obtiennent leur diplôme sur le marché du travail, quelle que soit leur profession. Alternativement, ChatGPT pourrait être utilisé pour générer des tâches basées sur des scénarios qui obligent les étudiants à analyser et à résoudre les problèmes qu'ils pourraient rencontrer dans leur future carrière.Cela ressemble à l'ouverture d'une boîte de Pandore pour l'évaluation dans l'enseignement supérieur. Que nous décidions d'adopter ChatGPT dans notre quête d'une évaluation authentique ou de reconnaître passivement les dilemmes éthiques qu'il pourrait présenter pour l'intégrité académique, il existe une réelle opportunité ici. Cela pourrait nous aider à réfléchir à la façon dont nous évaluons nos élèves et pourquoi cela pourrait devoir changer. Ou, selon les propres mots de l'IA*:« ChatGPT pourrait être un outil utile pour créer des évaluations authentiques, mais il appartiendrait toujours à l'instructeur de concevoir et de mettre en œuvre l'évaluation d'une manière significative et pertinente pour ses étudiants ».La sophistication et la capacité des technologies d'IA s'accélèrent. Plutôt que de réagir avec inquiétude, nous devons trouver et embrasser les points positifs. Cela nous aidera à réfléchir à la manière dont nous pouvons adapter spécifiquement l'évaluation des élèves et fournir un soutien meilleur et plus créatif pour leur apprentissage.Aux Pays-Bas, des élèves utilisent le générateur de texte AI avancé ChatGPT pour faire toutes sortes de devoirs sans que leurs enseignants ne s'en aperçoivent, rapporte NOS après avoir parlé aux élèves. Plus de 250 ont déclaré utiliser ChatGPT pour les devoirs scolaires et, dans presque tous les cas, ils ne se sont pas fait prendre. Les étudiants utilisent ChatGPT pour répondre à des parties de questions, rédiger des paragraphes, rédiger des essais entiers, supprimer les fautes d'orthographe de leurs textes ou même proposer des idées. Ils l'utilisent souvent pour les devoirs de néerlandais.Un étudiant du groupe 3 de HAVO a déclaré à NOS qu'il utilise l'outil tout le temps : « Je l'utilise pour faire rapidement mes devoirs », a-t-il reconnu. « Il est souvent dit dans un devoir : racontez-le dans vos propres mots. Alors un enseignant ne peut vraiment pas vérifier ce que sont mes propres mots ».Un autre étudiant utilise ChatGPT pour copier les devoirs de ses amis. Leurs devoirs sont mis en entrée et ChatGPT génère une version entièrement nouvelle avec exactement le même contenu mais dans des mots différents.Un étudiant du groupe quatre de VWO a déclaré au diffuseur qu'il avait demandé à ChatGPT de faire une analyse de poésie : « Selon le libellé de l'exercice, je devais donner mon avis. ChatGPT n'est pas encore très bon dans ce domaine. J'ai du réécrire ce qu'il m'a proposé. Mais la partie théorique était bonne. Je pourrais même la copier comme ça ».Le conférencier de Nimègue Furkan Sogut est inquiet. Il enseigne le néerlandais, l'une des matières pour lesquelles les étudiants déclarent souvent utiliser ChatGPT. « Je ne veux pas supposer de mauvaises intentions venant des étudiants, mais je n'ai pas de moyen de vérifier s'ils ont écrit quelque chose eux-mêmes ». Il faut dire que les outils de détection de plagiat, qui vérifient si les textes sont identiques dans les articles d'autres étudiants ou en ligne, ne fonctionnent pas face à ChatGPT car le bot AI génère lui-même du texte.Selon Sogut, il est essentiel que les élèves écrivent leurs propres textes car c'est ainsi que les enseignants jugent s'ils maîtrisent bien la langue, « pas si ChatGPT a une bonne maîtrise du néerlandais ».Robert Charmulaun, enseignant de néerlandais et président du département néerlandais de l'association professionnelle Levende Talen, a déclaré à NOS que certaines écoles envisageaient déjà des mesures : « Les élèves doivent ensuite écrire des textes à l'école, par exemple ». Ou ils doivent utiliser des sources récentes (ChatGPT ne connaît actuellement que les sources jusqu'en 2021 inclus, vous pouvez donc contrecarrer les étudiants en exigeant des sources à partir de 2022. Cependant, cela ne sera efficace que jusqu'à ce que le bot IA soit mis à jour.Le journal lyonnais Le Progrès nous fait déjà part d’un premier cas connu d’utilisation de l’IA chez les étudiants dans l'Hexagone.Stéphane Bonvallet, enseignant en handicapologie (matière enseignée dans certains cursus de santé du secondaire), a demandé à ses élèves de faculté de Lyon de « Définir les grands traits de l’approche médicale du handicap en Europe ». Il leur a laissé une semaine pour travailler sur le sujet.Cependant, lors de la correction, il s'est aperçu que sept copies sur les quatorze de sa classe font appel à une construction identique, avancent des arguments qui se ressemblent, mais sans jamais tourner au plagiat : « Il ne s’agissait pas de copier-coller. Mais les copies étaient construites exactement de la même manière », relate-t-il. « On y retrouvait les mêmes constructions grammaticales. Le raisonnement était mené dans le même ordre, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts ».Stéphane Bonvallet raconte au Progrès en avoir discuté directement avec une étudiante. Elle reconnaît alors que la moitié de la promotion de 14 élèves ont eu recours à ChatGPT.Les étudiants n’ont pas reçu de blâme pour cet usage, puisque l’utilisation d'outil de la même trempe que ChatGPT n'est pas proscrit par le milieu scolaire : « n’ayant pas de cadre interdisant actuellement cette pratique, j’ai été contraint de les noter », explique-t-il au quotidien. Puisque les autres notes étaient comprises entre 10 et 12,5, le professeur a choisi d'attribuer la même note de 11,75 à tous ces travaux qui se sont appuyés sur ChatGPT.En se renseignant auprès de ses collègues, il a fait le constat que ce cas était loin d’être isolé.« Cette pratique m’inquiète. Elle pose un véritable problème d’intégration des savoirs, car les élèves n’ont plus besoin d’effectuer la moindre recherche pour composer », a regretté le professeur.Microsoft a annoncé que son partenariat avec OpenAI permettrait aux entreprises d'avoir accès à des outils tels que ChatGPT dans les courriels, les diaporamas et les feuilles de calcul sur le lieu de travail. En lançant son nouveau service Azure OpenAI, Microsoft affirme que les entreprises de toute taille et de tous les domaines peuvent désormais demander à avoir accès aux modèles d'IA les plus avancés au monde. La firme de Redmond veut être une tête de file dans l'adoption des modèles de langages de nouvelle génération afin d'améliorer ses produits et faciliter le travail des utilisateurs. ChatGPT devrait renforcer la compétitivité de Microsoft Azure face à AWS et Google Cloud.« Avec le service Azure OpenAI désormais disponible de manière générale, davantage d'entreprises peuvent demander à accéder aux modèles d'IA les plus avancés au monde », explique Microsoft. S'exprimant lors d'un panel du Wall Street Journal (WSJ) au Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, la semaine dernière, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'entreprise prévoyait bientôt de commercialiser largement des outils d'IA dans l'ensemble de ses produits. « Chaque produit de Microsoft aura certaines des mêmes capacités d'IA pour transformer complètement le produit », a déclaré Nadella, selon un compte rendu du WSJ.Nadella a poursuivi en disant que les travailleurs devraient embrasser les nouveaux outils d'IA au lieu de les craindre. « La meilleure façon de s'y préparer est de ne pas parier contre cette technologie, et cette technologie vous aidant dans votre travail et votre processus commercial », a déclaré Nadella. En outre, le PDG de Microsoft a également prédit que la génération actuelle d'IA entraînera un changement majeur dans l'industrie. Lors de la table ronde organisée par le WSJ la semaine dernière, il a déclaré que les outils d'IA augmenteront la productivité humaine, ce qui favorisera la croissance économique et les salaires des employés.Sources : Stanford Daily, Sam Illingworth ( 1 Que pensez-vous des propos de Sam Illingworth qui voit là un signal pour que le système éducatif évolue en restructurant le système éducatif ?