« Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d'une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe en intelligence artificielle et de la démocratiser en tant que nouvelle plateforme technologique », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un billet de blogue. Parallèlement, OpenAI a annoncé lundi qu'il avait reçu un "investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars" de la part de Microsoft. « Microsoft partage notre vision et nos valeurs, et notre partenariat est essentiel à notre progression », a écrit OpenAI, la startup d'IA cofondée par Elon Musk et l'investisseur Sam Altman.Lancée en 2015, OpenAI est à l'origine de nombreuses technologies clés qui ont fait de 2022 l'année où l'IA générative s'est généralisée, notamment l'IA de synthèses d'images DALL-E, le chatbot ChatGPT (basé sur le modèle de langage par GPT-3.5) et GitHub Copilot pour l'aide à la programmation. ChatGPT, en particulier, a fait que Google aurait "paniqué" pour élaborer une réponse, tandis que Microsoft aurait travaillé à l'intégration de la technologie du chatbot d'IA dans son moteur de recherche Bing. Microsoft, qui a récemment annoncé une révolution dans le domaine de l'IA, s'appuie sur le pari qu'elle a fait sur OpenAI il y a près de quatre ans.Le nouvel accord marque la troisième phase du partenariat entre les deux entreprises, après les investissements précédents de Microsoft en 2019 et 2021. En juillet 2019, Microsoft a soutenu OpenAI avec un milliard de dollars, et l'investissement a fait de Microsoft le fournisseur "exclusif" de services de cloud computing à OpenAI. Microsoft a déclaré lundi qu'Azure continuera à servir de fournisseur exclusif d'OpenAI. En outre, Microsoft a récemment lancé Azure OpenAI dans le but de permettre aux entreprises du monde entier d'accéder à des outils tels que ChatGPT dans les courriels, les diaporamas et les feuilles de calcul sur le lieu de travail.« Avec le service Azure OpenAI désormais disponible de manière générale, davantage d'entreprises peuvent demander à accéder aux modèles d'IA les plus avancés au monde », explique Microsoft. S'exprimant lors d'un panel du Wall Street Journal (WSJ) au Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, la semaine dernière, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'entreprise prévoyait bientôt de commercialiser largement des outils d'IA dans l'ensemble de ses produits. « Chaque produit de Microsoft aura certaines des mêmes capacités d'IA pour transformer complètement le produit », a déclaré Nadella, selon un compte rendu du WSJ.Microsoft a également construit un superordinateur pour alimenter la technologie d'OpenAI, entre autres formes de soutien. Selon le billet de blogue de Microsoft, ce nouvel investissement comprend le développement de superordinateurs supplémentaires et le soutien à OpenAI en matière de cloud computing. Les deux entreprises seront en mesure de commercialiser les technologies d'IA qui en résulteront. Bien que les deux entreprises n'aient pas officiellement annoncé un montant en dollars sur l'accord, la nouvelle fait suite aux rumeurs d'un investissement de 10 milliards de dollars qui ont émergé il y a deux semaines.Selon les sources, l'investissement de Microsoft ferait partie d'un accord complexe dans lequel l'entreprise obtiendrait 75 % des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce que la firme de Redmond récupère ses fonds. (Il n'est pas clair si l'argent qu'OpenAI dépense sur Azure, la branche de cloud computing de Microsoft compterait dans le calcul de son compte.) Comme l'a rapporté le média d'information Semafor au début du mois, une fois ce seuil atteint, l'on devrait repasser à une structure reflétant la propriété d'OpenAI, avec une participation de 49 % pour Microsoft, 49 % pour les autres investisseurs et 2 % pour la société mère à but non lucratif d'OpenAI.OpenAI est classé par les chercheurs en IA comme l'un des trois meilleures startups d'IA au monde, et l'entreprise a développé des logiciels d'IA capables de battre les humains à des jeux vidéo tels que Dota 2. Cependant, elle a surtout attiré l'attention sur son générateur de texte d'IA GPT-3 et son IA de génération d'images Dall-E. ChatGPT génère automatiquement du texte à partir d'invites écrites, d'une manière beaucoup plus avancée et créative que les chatbots du passé. Le logiciel a fait ses débuts fin novembre et s'est rapidement transformé en une sensation virale, certains l'ayant même comparé au lancement de l'iPhone par Apple en 2007.Bien que Google dispose de capacités d'IA similaires, ChatGPT a attiré l'attention des dirigeants de Google, qui ont déclaré lors d'une récente réunion générale que sa réputation pourrait en pâtir s'il allait trop vite en matière de technologie de chat IA. Parmi les fondateurs d'OpenAI figurent Sam Altman, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba et John Schulman. Le groupe s'est engagé à investir plus d'un milliard de dollars dans l'entreprise lors de son lancement. Musk a démissionné du conseil d'administration en février 2018, mais est resté un donateur.Sources : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?