ChatGPT semble avoir fait sortir Google de sa routine. Jusque-là, la firme de Mountain View ne semblait pas craindre les alternatives à son moteur de recherche. En outre, les internautes sont si habitués à Google qu'ils ont du mal à essayer un rival pour quelque temps. Mais depuis quelque temps, tout le monde semble vouloir en essayer un, ChatGPT. Le chatbot d'OpenAI n'est pas véritablement ce qu'on peut appeler un moteur de recherche, mais les internautes semblent séduits par la capacité de l'outil d'IA à fournir des réponses sophistiquées et détaillées à leurs différentes questions, sauf bien sûr, sur les sujets qui ont été filtrés dès le départ par OpenAI.L'enthousiasme suscité par ChatGPT aurait fait paniquer Google qui craint que les internautes prennent de plus en plus l'habitude d'interroger le chatbot d'OpenAI plutôt que son moteur de recherche. L'entreprise a demandé à ses équipes de réfléchir à une réponse rapide. Google se démène maintenant pour rattraper son retard, son PDG Sundar Pichai ayant déclaré un "code rouge" pour stimuler le développement de l'IA. DeepMind, filiale d'Alphabet, devrait lancer cette année un concurrent de ChatGPT, appelé Sparrow. Selon la rumeur, Sparrow pourrait être l'un des outils que Google entend déployer pour freiner à la montée en puissance de ChatGPT.Maintenant, l'on apprend également que les fondateurs qui ont quitté l'entreprise il y a trois ans se sont réengagés pour aider Google dans cette course à l'IA. Selon des sources au fait du sujet, Page et Brin, qui n'avaient pas passé beaucoup de temps chez Google depuis qu'ils avaient quitté leurs rôles quotidiens au sein de l'entreprise en 2019, ont dirigé le mois dernier plusieurs réunions avec des cadres de l'entreprise. Ils ont examiné la stratégie des produits d'intelligence artificielle de Google. En outre, Page et Bri auraient approuvé des plans et lancé des idées pour intégrer davantage de fonctionnalités de chatbot dans le moteur de recherche de Google.Ils auraient également donné des conseils aux dirigeants de l'entreprise, qui ont placé l'IA au cœur de leurs projets. Le réengagement de Page et Brin, à l'invitation de Pichai, a souligné l'urgence ressentie par de nombreux dirigeants de Google concernant ChatGPT. Google aurait désormais l'intention de dévoiler plus de 20 nouveaux produits et de faire la démonstration d'une version de son moteur de recherche dotée de fonctionnalités de chatbot cette année. Selon les sources, l'heure tourne pour Google, qui estime que des fonctionnalités de chatbot devraient rendre son moteur de recherche plus attrayant et plus facile à utiliser pour les internautes.« C'est un moment de grande vulnérabilité pour Google. ChatGPT a planté un pieu dans le sol en disant : voici ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle expérience de recherche attrayante », a déclaré D. Sivakumar, un ancien directeur de recherche de Google qui a cofondé une startup appelée Tonita, qui fabrique des technologies de recherche pour les entreprises de commerce électronique. En quête de nouvelles expériences à proposer aux internautes, Microsoft a misé sur ChatGPT. L'entreprise travaillerait sur une nouvelle version de son moteur de recherche Bing qui intégrera des fonctionnalités de ChatGPT. D'autres de ses produits sont concernés.Microsoft a réalisé un premier investissement d'un milliard de dollars dans OpenAI en 2019. Lundi, la firme de Redmond a annoncé qu'elle finance OpenAI de nouveau à hauteur de plusieurs milliards, renforçant ainsi ses liens avec la startup. Microsoft a refusé de dévoiler le montant exact de ce nouvel investissement, mais la rumeur circule depuis quelques semaines que ce montant pourrait avoisiner les 10 milliards de dollars. OpenAI tait également le montant de la transaction. Satya Nadella, PDG de Microsoft, estime que le partenariat accélérera les percées dans l'IA et aidera les deux entreprises à commercialiser des technologies avancées à l'avenir.Google, OpenAI et d'autres développent leurs IA à l'aide de modèles de langage dits "larges" qui s'appuient sur des informations en ligne, de sorte qu'elles peuvent parfois partager de fausses déclarations et montrer des attitudes racistes, sexistes et autres préjugés. Cela a suffi pour que les entreprises hésitent, notamment dans le cas de Google, à proposer cette technologie au public. Mais plusieurs nouvelles entreprises, dont You.com et Perplexity.ai, proposent déjà des moteurs de recherche en ligne qui vous permettent de poser des questions par l'intermédiaire d'un chatbot en ligne, un peu comme ChatGPT. Google s'est laissé dépasser sur le sujet.Les conséquences de l'approche plus rationnelle de Google ne sont pas encore claires. Selon une analyse réalisée par Google, sa technologie est à la traîne par rapport aux mesures déclarées par OpenAI lorsqu'il s'agit d'identifier des contenus haineux, toxiques, sexuels ou violents. Dans chaque catégorie, OpenAI a surpassé les outils de Google, qui n'ont pas non plus atteint la précision humaine dans l'évaluation du contenu. Google a cité les droits d'auteur, la protection de la vie privée et l'antitrust comme les principaux risques liés à cette technologie. La firme de Mountain View a déclaré que des mesures sont nécessaires pour réduire ces risques.Les dirigeants de Google espèrent réaffirmer le statut de leur entreprise en tant que pionnière de l'IA. La société a travaillé de manière agressive sur l'IA au cours de la dernière décennie et a déjà proposé à un petit nombre de personnes un chatbot qui pourrait rivaliser avec ChatGPT, appelé LaMDA. « Nous continuons à tester notre technologie d'IA en interne pour nous assurer qu'elle est utile et sûre, et nous avons hâte de partager bientôt plus d'expériences en externe », a déclaré Lily Lin, porte-parole de Google. Elle a ajouté que l'IA profiterait aux individus, aux entreprises et aux communautés et que Google envisageait ses effets sociétaux plus larges.Selon des personnes au fait des plans de l'entreprise, pour la démonstration de la recherche par chatbot que Google prévoit pour cette année, les priorités seraient de vérifier les faits, d'assurer la sécurité et de se débarrasser de la désinformation. Pour d'autres services et produits à venir, l'entreprise aurait placé la barre moins haut et tenterait d'endiguer les problèmes liés à la haine et à la toxicité, au danger et à la désinformation plutôt que de les prévenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'appel de Google à Sergey Brin et Larry Page ?Selon vous, l'approche plus rationnelle de Google en matière de chatbot d'IA a été la bonne ?Pensez-vous que Google serait en mesure de freiner la montée en puissance de ChatGPT ?