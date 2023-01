L'engouement pour les technologies d'IA générative s'est accompagné d'une augmentation correspondante de l'intérêt des entreprises pour l'IA. Bien qu'il y ait beaucoup d'intérêt à comprendre comment utiliser l'IA pour aider une entreprise, trouver les bonnes personnes pour aider une organisation à utiliser l'IA efficacement n'est pas toujours une tâche facile. Les organisations recherchent des personnes capables de les aider à tirer parti de toutes sortes de technologies d'IA, notamment des capacités d'IA générative pour la génération d'images et de textes qui peuvent contribuer à améliorer le marketing, les ventes et les opérations commerciales.C'est un domaine qui semble avoir suscité un regain d'intérêt sur le marché des freelances Fiverr, qui signale une augmentation de 1 400 % des recherches de services liés à l'IA au cours des six derniers mois. « Nous avons constaté une tendance à l'augmentation des recherches de services liés à l'IA. Nous avons également commencé à voir davantage de freelances créer des offres liées au monde de l'IA générative, pour les outils les plus récents comme ChatGPT, GPT-3, Midjourney, Dall-E et Stable Diffusion », a déclaré Yoav Hornung, responsable de l'innovation chez Fiverr. La plateforme a l'habitude d'aider les organisations à combler leurs besoins en talents.Elle a connu une forte croissance pendant la pandémie, alors que la demande de freelance s'accélérait. Elle se tourne désormais vers l'IA, en introduisant de nouvelles catégories pour aider les entreprises à trouver les talents dont elles ont besoin pour bénéficier de la puissance de l'IA. « Nous vivons à une époque où les progrès et la vélocité de la technologie sont tels qu'ils créent une foule de nouvelles possibilités. Nous avons assisté à un afflux de services exploitant de nouveaux outils d'IA qui font progresser ce que les artistes, les écrivains et les programmeurs peuvent créer et vendre », a déclaré Micha Kaufman, fondateur et PDG de Fiverr.« Ces services d'IA ont créé une nouvelle attente de base pour ce que nous pouvons imaginer en matière d'imagerie, de rédaction et de programmation, mais ils ne sont rien sans les personnes qui ont investi leur temps et possèdent les bonnes compétences pour en tirer le meilleur parti. La technologie continue d'évoluer et de créer de nouvelles professions et des opportunités passionnantes. L'un des aspects les plus étonnants de Fiverr, que nous avons constaté à maintes reprises, est que dès que de nouvelles technologies ou de nouvelles tendances apparaissent, la demande et l'offre de ces freelances hautement qualifiés affluent sur notre plateforme ».Hornung explique que Fiverr crée de nouvelles catégories sur son service afin d'aider les organisations et les freelances à se connecter. Il s'agit d'une approche qui ne consiste pas seulement à fournir une catégorie spécifique, mais également à fournir la bonne structure pour aider une entreprise à faire une demande pour apporter les bonnes compétences pour atteindre un résultat commercial. En ce qui concerne l'IA générative, on constate une demande croissante d'artistes qui sont familiers avec l'IA et capables d'utiliser les différents outils d'IA existants - notamment Midjourney, Stable Diffusion et les outils d'OpenAI tels que ChatGPT et Dall-E « Nous sommes très enthousiastes à propos des services destinés aux artistes de l'IA, car nous avons vu des choses étonnantes se produire lorsqu'il y a quelqu'un qui sait vraiment comment utiliser ces services », a déclaré Hornung. Il a déclaré que Fiverr a également vu une augmentation du nombre d'entreprises essayant d'utiliser ou de créer des produits qui utilisent des moteurs d'IA générative. Pour cela, les entreprises recherchent des freelances qualifiés qui peuvent les aider à construire des applications pilotées par l'IA. Il existe en outre une forte demande de la part des entreprises pour de l'aide à la création d'invites pour les moteurs d'IA générative.L'invite est essentiellement la requête saisie dans une interface d'IA générative qui "incite" l'IA à générer le résultat souhaité. Selon Hornung, la capacité de poser la bonne question avec la bonne invite est une compétence très demandée sur Fiverr. Par ailleurs, l'explosion de l'utilisation d'outils d'IA générative pour la génération de textes a également entraîné une nouvelle demande de freelances pour aider les organisations à la relecture ainsi qu'à la vérification des faits. « Jusqu'à présent, la relecture d'un article était une chose et aujourd'hui, la relecture ou l'édition d'un article qui a été généré par l'IA est différente », a déclaré Hornung.Cependant, un problème subsiste : les organisations ne savent pas ce qu'elles veulent, mais elles savent qu'elles veulent de l'IA. L'IA existe depuis des années, mais selon Hornung, au cours des derniers mois, la sensibilisation à l'IA a augmenté de façon spectaculaire. Selon lui, jusqu'à il y a quelques mois, plusieurs entreprises traditionnelles ne savaient pas ce qu'était GPT-3, mais maintenant elles connaissent le nom de ChatGPT et elles réalisent qu'elles doivent faire quelque chose avec l'IA. Selon Hornung, les organisations qui recherchaient l'IA il y a quelques mois correspondaient souvent à un persona spécifique.Mais il affirme que ce n'est plus le cas aujourd'hui. « L'IA devient plus accessible. Certaines entreprises la veulent juste pour le plaisir d'avoir de l'IA, et d'autres veulent de l'IA parce qu'elles savent quel type de résultats elle peut générer lorsqu'elle est utilisée correctement », a-t-il déclaré. C'est l'un des problèmes pour lesquels Fiverr cherche à aider les organisations : certains peuvent ne pas être familiers avec les subtilités techniques telles que le modèle, l'approche d'apprentissage automatique (ML) ou le modèle de langage large (LLM) rapide dont ils ont besoin pour construire quelque chose qui bénéficiera à l'entreprise.Selon Hornung, un utilisateur professionnel peut être conscient que l'IA peut être un avantage potentiel, mais ne pas savoir comment. Selon lui, l'approche de la structure des catégories sur Fiverr permettra aux utilisateurs professionnels de poser des questions et de filtrer différents exemples et cas d'utilisation de l'IA : « nous commençons également à travailler sur des webinaires autour de l'éducation des acheteurs et des vendeurs sur ce que l'IA peut produire. Nous voulons voir davantage d'entreprises tirer parti de la puissance de l'IA. Nous croyons fermement à ce qu'elle peut faire et à la manière dont elle peut aider les entreprises ».Source : Fiverr Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'explosion de la demande de compétences en IA ?Que pensez-vous des organisations qui adoptent l'IA, mais ne savent pas clairement quels besoins combler avec elle ?