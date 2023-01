Une enquête menée par Tidio a révélé que 98 % des gens pensent que l'IA est biaisée. 45 % des personnes qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'il s'agissait en fait du plus gros problème de l'IA, et 40 % ont ajouté que ce sont les développeurs qui sont responsables de ces préjugés, même si tout a été considéré et pris en compte.Les ensembles de données utilisés pour former l'IA sont en partie responsables. Ils contiennent tous nos biais, et ils allaient certainement se manifester lorsque l'IA a commencé à les utiliser.Malgré cela, les itérations les plus récentes de l'IA, développées par Open AI, sont prometteuses. Lorsqu'on lui a demandé de montrer un PDG ambitieux, par exemple, l'IA a fini par représenter un homme noir ainsi qu'une femme portant des vêtements professionnels. Ceci est très probablement dû à un effort conscient d'Open AI pour réduire les biais dans DALL-E.Cependant, Stable Diffusion a manifestement beaucoup de travail à faire, puisqu'elle n'a représenté que des hommes blancs d'âge moyen lorsqu'elle a reçu cette demande. Lorsqu'on lui demande de représenter une infirmière, elle ne montre que des femmes. C'est un signe évident de partialité, et cela suggère que les personnes derrière Stable Diffusion ne font pas assez d'efforts pour y remédier.Des changements doivent être apportés si l'IA doit passer au niveau supérieur. Sinon, elle ne sera qu'une représentation avancée des mêmes vieux préjugés avec lesquels nous vivons depuis des milliers d'années.Source : Tidio Selon vous, cette enquête de Tidio est-elle pertinente ?Pensez-vous qu'il soit possible d'améliorer les systèmes d'IA pour qu'ils n'intègrent pas de préjugés ? Si oui, quels peuvent en être les risques ?