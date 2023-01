Il y a environ deux semaines, Futurism a révélé que CNET publiait discrètement des articles rédigés par l'IA depuis des mois, sans attirer l'attention du public ni faire d'annonce officielle. Les articles ont été publiés au cours des deux derniers mois sous les titres "CNET Money Staff" ou "CNET Money", et n'ont pas été directement attribués à un auteur non humain. Guglielmo a déclaré que CNET avait utilisé un "moteur d'IA conçu en interne", et non ChatGPT, pour rédiger 77 articles publiés depuis novembre. Elle a précisé que cela représentait environ 1 % du contenu total publié sur CNET au cours de la même période, et que cela avait été fait dans le cadre d'un projet "test" pour l'équipe CNET Money "afin d'aider les rédacteurs à créer un ensemble d'explications de base sur des sujets liés aux services financiers".La semaine dernière, après le tollé provoqué par les conclusions de Futurism, CNET et sa société mère, la société de médias Red Ventures, ont annoncé qu'ils mettaient temporairement en pause les éditoriaux sur l'IA. À la suite d'un audit interne, après avoir été informée d'un article écrit par l'IA comportant des erreurs substantielles, Connie Guglielmo, rédactrice en chef de CNET, a déclaré que la publication avait identifié d'autres articles qui devaient être corrigés. « Après qu'une des histoires assistées par l'IA ait été citée, à juste titre, pour des erreurs factuelles, l'équipe éditoriale de CNET Money a fait un audit complet... Nous avons identifié d'autres histoires qui devaient être corrigées, dont un petit nombre nécessitant une correction substantielle et plusieurs histoires présentant des problèmes mineurs tels que des noms de sociétés incomplets, des chiffres transposés ou un langage que nos rédacteurs en chef ont considéré comme vague », a-t-elle ecrit.Elle a également admis que certains des articles automatisés n'avaient peut-être pas passé le test en ce qui concerne le contenu original : « Dans une poignée d'articles, notre outil de vérification du plagiat n'a pas été utilisé correctement par le rédacteur ou n'a pas détecté les phrases ou les parties de phrases qui ressemblaient de près à la langue originale. Nous développons des moyens supplémentaires pour signaler les correspondances exactes ou similaires à d'autres contenus publiés identifiés par l'outil d'IA, y compris les citations automatiques et les liens externes pour les informations exclusives telles que les points de données ou les citations directes ».Il convient de noter que l'IA, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne peut pas être coupable de plagiat. Le logiciel ne sait pas qu'il copie quelque chose en violation d'une règle éthique que les humains s'appliquent à eux-mêmes. En fait, l'échec est imputable aux rédacteurs de CNET qui étaient censés vérifier que l'outil d'IA du site créait du contenu original.Après des semaines de débat sur les politiques de divulgation de CNET concernant les outils d'IA, Red Ventures et la direction de CNET ont annoncé au personnel, lors d'une réunion vendredi, que la société suspendait temporairement le contenu généré par l'IA sur tous les sites Web. Mais il semble toutefois que cette suspension ne va pas durer longtemps. Car, Connie Guglielmo, a indiqué que, finalement, le site continuerait à utiliser ce qu'elle appelle son "moteur d'IA" pour écrire (ou aider à écrire) davantage d'articles. Selon ses propres termes, Mme Guglielmo a déclaré : « Les lecteurs doivent s'attendre à ce que CNET continue d'explorer et de tester comment l'IA peut être utilisée pour aider nos équipes dans leur travail de test, de recherche et d'élaboration de conseils impartiaux et de reportages basés sur des faits pour lesquels nous sommes connus. Le processus n'est peut-être pas toujours facile ou joli, mais nous allons continuer à l'adopter - ainsi que toute nouvelle technologie qui, selon nous, rend la vie meilleure ».CNET aurait certainement pu s’éviter toute cette mauvaise presse, si le site avait annoncé très publiquement qu'il s'engageait dans une nouvelle expérience audacieuse pour automatiser certaines de ses tâches éditoriales, faisant ainsi savoir à tout le monde qu'il faisait quelque chose de nouveau. Cependant, CNET a fait tout le contraire : elle a discrètement publié article après article sous de vagues titres en espérant clairement que personne ne le remarquerait. Guglielmo admet aujourd'hui que « lorsque vous lisez une histoire sur CNET, vous devriez savoir comment elle a été créée ».Pourtant, l'utilisation de l'IA pour automatiser les articles n'est pas nouvelle (l'Associated Press a commencé à le faire il y a près de dix ans).Source : CNET