Pour de nombreux experts du secteur de la technologie, ChatGPT pourrait changer à jamais l'édition et le journalisme. Ainsi, certains types de journalisme, comme les simples articles de sport et d'affaires, seraient particulièrement sensibles à l'automatisation. ChatGPT pourrait être la technologie numérique la plus importante à avoir un impact sur les éditeurs depuis les années 1980. Le chatbot créé par le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) OpenAI peut répondre à des questions complexes et s'appuyer sur des recherches secondaires pour rédiger des textes "originaux". Si l'information se trouve sur Internet, ChatGPT peut produire du contenu avec.Mais alors que les chercheurs plongent dans le nouveau monde courageux des chatbots d'IA avancés, Springer Nature a déclaré cette semaine que les éditeurs doivent reconnaître leurs utilisations légitimes et établir des directives claires pour éviter les abus. L'entreprise a annoncé que des logiciels tels que ChatGPT ne pouvaient pas être crédités en tant qu'auteurs dans les articles publiés dans ses milliers de revues. Toutefois, Springer affirme qu'elle n'a aucun problème à ce que les scientifiques utilisent l'IA pour les aider à rédiger ou à générer des idées pour la recherche. Cela dit, cette contribution doit être correctement divulguée par les auteurs.« Nous nous sommes sentis obligés de clarifier notre position pour nos auteurs, pour nos éditeurs et pour nous-mêmes. Cette nouvelle génération d'outils LLM - y compris ChatGPT - a vraiment explosé dans la communauté, qui est à juste titre enthousiaste et joue avec eux, mais également les utilise d'une façon qui va au-delà de la manière dont ils peuvent véritablement être utilisés à l'heure actuelle », explique à The Verge Magdalena Skipper, rédactrice en chef de la publication phare de Springer Nature, Nature. ChatGPT et les grands modèles de langage précédents ont déjà été cités comme auteurs dans un petit nombre d'articles publiés.Cependant, la nature et le degré de la contribution de ces outils varient au cas par cas. Il faut le dire tout de suite, les réponses de ChatGPT ne sont pas parfaites, et il fait encore de nombreuses erreurs de base. Dans un article d'opinion publié dans la revue Oncoscience, ChatGPT a été utilisé pour plaider en faveur de la prise d'un certain médicament dans le contexte du pari de Pascal, le texte généré par l'IA étant clairement identifié. Mais dans un article préimprimé examinant la capacité du robot à réussir l'examen de licence médicale des États-Unis (USMLE), il a juste été indiqué que "ChatGPT a contribué à rédiger des sections du manuscrit".Jack Po, le PDG de la société qui a financé la recherche, la startup de soins de santé Ansible Health, a soutenu que le chatbot a apporté des contributions importantes. « La raison pour laquelle nous avons cité [ChatGPT] comme auteur est que nous pensons qu'il a réellement contribué intellectuellement au contenu de l'article et pas seulement comme sujet pour son évaluation », a-t-il déclaré. Mais la réaction de la communauté scientifique aux articles mentionnant ChatGPT comme auteur a été essentiellement négative, les utilisateurs des médias sociaux qualifiant la décision dans le cas de l'USMLE d'"absurde", d'"idiote" et de "profondément stupide".L'Office britannique de la propriété intellectuelle a annoncé en juin de l'année dernière que les IA ne peuvent pas être mentionnées comme inventeurs sur les brevets. « Pour les inventions conçues par l'IA, nous ne prévoyons aucun changement dans la législation britannique sur les brevets. La plupart des répondants estiment que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez avancée pour inventer sans intervention humaine. Mais nous garderons ce domaine du droit à l'étude pour nous assurer que le système de brevets britannique soutient l'innovation en matière d'intelligence artificielle et l'utilisation de l'IA au Royaume-Uni », a-t-elle déclaré.Les arguments contre l'attribution de la paternité à l'IA sont que les logiciels ne peuvent tout simplement pas remplir les fonctions requises. « Lorsque nous pensons à la paternité des articles scientifiques, des articles de recherche, nous ne pensons pas seulement à leur rédaction. Il y a des responsabilités qui vont au-delà de la publication, et il est certain qu'à l'heure actuelle, ces outils d'IA ne sont pas capables d'assumer ces responsabilités », note Skipper. Selon l'éditeur Springer Nature, un logiciel ne peut pas être significativement responsable d'une publication et ne peut pas revendiquer les droits de propriété intellectuelle de son travail.En outre, il ne peut pas correspondre avec d'autres scientifiques et la presse pour expliquer et répondre aux questions sur son travail. De plus, les IA de génération de texte peuvent amplifier les préjugés sociaux, notamment le sexisme et le racisme, et ont tendance à produire des "conneries plausibles", c'est-à-dire des informations incorrectes présentées comme des faits. CNET, un média qui couvre les nouvelles technologies, a récemment payé les frais pour avoir publié, sans révision, des articles générés par son IA interne de génération de texte, ce qui a suscité un tollé. CNET a ensuite découvert des erreurs dans plus de la moitié des articles publiés.C'est en raison de problèmes de ce type que certaines organisations ont interdit ChatGPT, notamment des écoles, des collèges et des sites qui dépendent du partage d'informations fiables, comme Stack Overflow. Au début du mois, une conférence universitaire de premier plan sur l'apprentissage automatique a interdit l'utilisation de tous les outils d'IA pour rédiger des articles, tout en précisant que les auteurs pouvaient utiliser ces logiciels pour "peaufiner" et "modifier" leurs travaux. Il est difficile de savoir exactement où se situe la limite entre la rédaction et l'édition, mais pour Springer Nature, ce cas d'utilisation est également acceptable.Les outils d'IA peuvent non seulement générer et paraphraser des textes, mais aussi itérer la conception d'expérience ou être utilisés pour échanger des idées, comme un partenaire de laboratoire. Un système d'IA, comme Semantic Scholar, peut être utilisé pour rechercher des articles de recherche et résumer leur contenu. Skipper note qu'une autre possibilité consiste à utiliser les outils de rédaction de l'IA pour aider les chercheurs dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. « Il peut s'agir d'un outil de nivellement de ce point de vue », dit-elle. Enfin, Skipper estime qu'interdire les outils d'IA dans les travaux scientifiques serait inefficace.« Je pense que nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que l'interdiction pure et simple de quoi que ce soit ne fonctionne pas. Au lieu de cela, la communauté scientifique - y compris les chercheurs, les éditeurs et les organisateurs de conférences - doit se réunir pour élaborer de nouvelles normes de divulgation et des garde-fous pour la sécurité », dit-elle. En attendant, ChatGPT gagne du terrain et pourrait bientôt débarquer dans les outils de productivité de Microsoft, notamment sa suite bureautique Office. Des sources ont rapporté que la firme de Redmond pourrait s'appuyer sur ChatGPT pour muscler les logiciels tels que Word et Excel.Source : Springer Nature Quel est votre avis sur le sujet ?